zdroj: Daedalic Entertainment

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Roguelite strategie Star Trek: Voyager – Across the Unknown slibuje slušnou porci dodatečného obsahu

17. 7. 2026 16:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Star Trek: Voyager – Across the Unknown možná není vynikající hrou, ale přesto snadno jde o jeden z nejlepších titulů s licencí oblíbeného vesmírného světa. Našel si tedy řadu fanoušků sci-fi seriálu, kteří jistě budou rádi, že jejich cesta Delta kvadrantem ještě není u konce.

Star Trek: Voyager - Across the Unknown
Star Trek: Voyager – Across the Unknown
Star Trek: Voyager – Across the Unknown
Galerie

Studio Gamexcite přinese pořádnou porci dodatečného obsahu, který bude proudit i mimo pravidelné aktualizace, s nimiž se do hry dostalo třeba manuální ukládání, úpravy obtížnosti či další úkoly. Stále totiž šlo hlavně o dílčí změny, zatímco nově představený Expansion Pass pojme o něco rozsáhlejší dodatky.

První z nich vyšel zrovna včera. Jmenuje se Delta Chronicles a za 9,99 eur nabízí pět vedlejších misí inspirovaných několika milovanými epizodami seriálu Star Trek: Voyager, mezi nimiž je Inside Man nebo Cold Fire. Jejich příběh se ovšem na základě vašich rozhodnutí může dostat do nečekaných končin, a to společně s dvojicí nových postav, jimiž jsou Reginald Barcley a profesor Forra Gegen.

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Recenze
Star Trek: Voyager – Across the Unknown – recenze sci-fi roguelite strategie

Oba přichází s vlastními unikátními schopnostmi a stylem. Výčet rozšiřují ještě další NPC lodě, střetnutí a řada nových technologií. Na aktuální DLC časem navážou další tři nazvané Quienox, New Stories a New Sector. Všechny dohromady získáte za zvýhodněnou cenu 29,99 eur a těšit se můžete na další příběhové mise, postavy, sektor i hratelnou vesmírnou loď.

Mezitím tým bude pokračovat v tom, aby Star Trek: Voyager – Across the Unknown vylepšoval i pro ty, kteří se rozhodnou zůstat jen u základní hry. Konkrétně půjde o lodní úkoly, dodatečná vylepšení a balancování, ale rovněž i o nový herní režim, o němž bychom se podrobnosti měli dozvědět již brzy.

Mezitím všichni nerozhodní kapitáni a kapitánky mohou využít aktuální 30 % slevy na Steamu, aby konečně mohli jít zkoumat i tu nejzazší hranici nekonečného vesmíru.

Smarty.cz
Tagy:
vesmír strategie sci-fi Star Trek
Zdroje:
Daedalic Entertainment
Hry:
Star Trek: Voyager – Across the Unknown
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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