Roguelite strategie Star Trek: Voyager – Across the Unknown slibuje slušnou porci dodatečného obsahu

Star Trek: Voyager – Across the Unknown možná není vynikající hrou, ale přesto snadno jde o jeden z nejlepších titulů s licencí oblíbeného vesmírného světa. Našel si tedy řadu fanoušků sci-fi seriálu, kteří jistě budou rádi, že jejich cesta Delta kvadrantem ještě není u konce.
Studio Gamexcite přinese pořádnou porci dodatečného obsahu, který bude proudit i mimo pravidelné aktualizace, s nimiž se do hry dostalo třeba manuální ukládání, úpravy obtížnosti či další úkoly. Stále totiž šlo hlavně o dílčí změny, zatímco nově představený Expansion Pass pojme o něco rozsáhlejší dodatky.
První z nich vyšel zrovna včera. Jmenuje se Delta Chronicles a za 9,99 eur nabízí pět vedlejších misí inspirovaných několika milovanými epizodami seriálu Star Trek: Voyager, mezi nimiž je Inside Man nebo Cold Fire. Jejich příběh se ovšem na základě vašich rozhodnutí může dostat do nečekaných končin, a to společně s dvojicí nových postav, jimiž jsou Reginald Barcley a profesor Forra Gegen.
Oba přichází s vlastními unikátními schopnostmi a stylem. Výčet rozšiřují ještě další NPC lodě, střetnutí a řada nových technologií. Na aktuální DLC časem navážou další tři nazvané Quienox, New Stories a New Sector. Všechny dohromady získáte za zvýhodněnou cenu 29,99 eur a těšit se můžete na další příběhové mise, postavy, sektor i hratelnou vesmírnou loď.
Mezitím tým bude pokračovat v tom, aby Star Trek: Voyager – Across the Unknown vylepšoval i pro ty, kteří se rozhodnou zůstat jen u základní hry. Konkrétně půjde o lodní úkoly, dodatečná vylepšení a balancování, ale rovněž i o nový herní režim, o němž bychom se podrobnosti měli dozvědět již brzy.
Mezitím všichni nerozhodní kapitáni a kapitánky mohou využít aktuální 30 % slevy na Steamu, aby konečně mohli jít zkoumat i tu nejzazší hranici nekonečného vesmíru.