zdroj: Panic Arcade

Roguelite hit CloverPit dostal nečekané rozšíření Unholy Fusion

10. 4. 2026 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Všem virtuálním gamblerům jistě udělalo radost oznámení a rovnou vydání rozšíření k virálnímu hitu CloverPit. Roguelite, kde na výherním automatu hrajete nejen o peníze, ale i o svůj život, prodalo přes 5 milionů kusů. S novým bezplatným updatem a DLC Unholy Fusion dostávají miliony hříšníků příležitost se k návykové záležitosti znovu vrátit.

Rozšíření představuje nové chirurgické zařízení, v němž můžete spojovat přívěsky v jejich výrazně silnější varianty. Těch bude rovnou třicet. Vedle nich se hra rozroste o další desítku základních talismanů, čtyři nové modifikátory, nové schopnosti na telefonu, sedm výzev a jeden tajný konec. Za necelé tři eura velmi sympatická nálož obsahu.

Kdo by měl hluboko do kapsy a vystačí si se základní hrou, tak i ta se v bezplatném updatu 1.4 rozrostla – své snažení o co nejrozbitější kombinace a nejvyšší skóre můžete porovnat s ostatními hráči a hráčkami díky světovým tabulkám.

CloverPit byl naším loňským finalistou o nejnávykovější hru roku. Byť na papíře se tahání za páku výherního automatu může zdát jako definice nudy, šílené možnosti, jak fungování automatu rozbít a naklonit štěstěnu na svoji stranu, je obrovské množství a díky tomu se CloverPit zapsal mezi velmi úspěšné indie klenoty po vzoru Balatro či Vampire Survivors.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
