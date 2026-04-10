Roguelite hit CloverPit dostal nečekané rozšíření Unholy Fusion

Všem virtuálním gamblerům jistě udělalo radost oznámení a rovnou vydání rozšíření k virálnímu hitu CloverPit. Roguelite, kde na výherním automatu hrajete nejen o peníze, ale i o svůj život, prodalo přes 5 milionů kusů. S novým bezplatným updatem a DLC Unholy Fusion dostávají miliony hříšníků příležitost se k návykové záležitosti znovu vrátit.
Rozšíření představuje nové chirurgické zařízení, v němž můžete spojovat přívěsky v jejich výrazně silnější varianty. Těch bude rovnou třicet. Vedle nich se hra rozroste o další desítku základních talismanů, čtyři nové modifikátory, nové schopnosti na telefonu, sedm výzev a jeden tajný konec. Za necelé tři eura velmi sympatická nálož obsahu.
Kdo by měl hluboko do kapsy a vystačí si se základní hrou, tak i ta se v bezplatném updatu 1.4 rozrostla – své snažení o co nejrozbitější kombinace a nejvyšší skóre můžete porovnat s ostatními hráči a hráčkami díky světovým tabulkám.
CloverPit byl naším loňským finalistou o nejnávykovější hru roku. Byť na papíře se tahání za páku výherního automatu může zdát jako definice nudy, šílené možnosti, jak fungování automatu rozbít a naklonit štěstěnu na svoji stranu, je obrovské množství a díky tomu se CloverPit zapsal mezi velmi úspěšné indie klenoty po vzoru Balatro či Vampire Survivors.