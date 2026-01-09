Rockstar stane před soudem kvůli údajnému potlačování odborů

Rockstar koncem října 2025 ze svých řad propustil 31 zaměstnanců, kteří se podle dostupných informací podíleli na snaze založit odborové sdružení Rockstar Games Workers Union s vidinou lepších pracovních podmínek. Na krok studia reagovaly britské odbory IWGB žalobou, která nyní doputovala až k soudu.
IWGB si nadále stojí za tím, že výpovědi představují nepřípustné potlačování odborové činnosti. Rockstar taková obvinění rezolutně odmítá a brání se tvrzením, že propuštění zaměstnanci porušili interní pravidla společnosti. Konkrétně měli na veřejných fórech sdílet důvěrné informace, což je podle firmy jasné porušení pracovních podmínek. Odbory však argumentují tím, že Rockstar účelově překrucuje obsah soukromých konverzací, které jsou podle nich chráněné zákonem (děkujeme VGC).
Spor se tak dostal až k soudu, kde se obě strany setkaly na začátku tohoto týdne. Odborový svaz na prvním jednání požádal o takzvanou „prozatímní úlevu“ pro propuštěné pracovníky po dobu trvání soudního řízení. Pokud by soud žádosti vyhověl, Rockstar by musel dotčeným osobám nadále vyplácet mzdu a někteří by si zároveň mohli ponechat pracovní víza, která byla navázaná na jejich zaměstnanecký poměr.
Bez ohledu na konečný verdikt IWGB deklaruje, že bude pokračovat v boji za práva pracovníků, zatímco Rockstar nadále trvá na tom, že výpovědi byly oprávněné a vycházely z jasného porušení smluvních podmínek.
„Opakovaně jsme uvedli, že jsme přijali nezbytná opatření proti skupině osob ve Velké Británii a Kanadě, která diskutovala o vysoce důvěrných informacích, včetně detailů o herních funkcích připravovaných a dosud neoznámených titulů, na nezabezpečeném a veřejném sociálním kanálu. Jednalo se o porušení dobře známých zásad důvěrnosti. Kanál navíc zahrnoval nejméně 25 zaměstnanců, kteří nebyli zaměstnanci Rockstaru, včetně jedinců z konkurenčních studií,“ uvádí mluvčí společnosti pro IGN.
Výsledek sporu tak nakonec bude do značné míry záviset na tom, zda Rockstar dokáže svá tvrzení podložit konkrétními důkazy. Je ale pravděpodobné, že se soudní proces protáhne, podobně jako třeba v nedávném případě Kraftonu a zakladatelů studia Unknown Worlds ohledně bonusů za Subnauticu 2.