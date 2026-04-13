Rockstar čelil dalšímu kybernetickému útoku. Grand Theft Auto VI by ovlivnit neměl

Kybernetické útoky jsou skoro denní rutinou, s níž se musí velké společnosti potýkat. Většina z nich nemá na proniknutí do jejich systému dostatečnou sílu či zkušenosti, čas od času se ale nějaké skupině povede obranné mechanismy prorazit a získat citlivá data, jak se stalo v případě Rockstaru a hackerské skupiny ShinyHunters.
Vývojáři Grand Theft Auto VI v sobotu potvrdili, že v důsledku narušení bezpečnosti u externího poskytovatele došlo k úniku části jejich dat. Skupině se povedlo získat přístup k serverům cloudového hostingu Snowflake prostřednictvím služby Anodot, která slouží k monitorování nákladů a analýze dat.
Skupina útok provedla s vidinou obohacení, jelikož do 14. dubna požaduje výkupné, jinak získaná data zveřejnění. Pokud ale chcete věřit oficiálnímu prohlášení společnosti pro web Kotaku, objem ukradených dat není velký a událost by nijak neměla ovlivnit firmu, její zákazníky ani vývoj GTA VI.
„Můžeme potvrdit, že v souvislosti s narušením bezpečnosti dat u třetí strany došlo k neoprávněnému přístupu k omezenému množství nepodstatných firemních informací. Tento incident nemá žádný dopad na naši organizaci ani na naše hráče,“ pronesl tiskový mluvčí pro web.
Z reakce se zdá, že útok cílil spíše na data společnosti, nikoliv na osobní údaje hráčů. Je zároveň možné, že se mezi nimi nachází finanční záznamy, marketingová data nebo smlouvy se společnostmi Sony a Microsoft. Nicméně z reakce to vypadá, že únik firmu nijak zvlášť nebolí a nepůsobí, že by se chystala zaplatit požadovanou částku.
ShinyHunters nicméně nejsou na poli kybernetických útoků na herní firmy úplnými nováčky. Uskupení společně operuje přibližně od roku 2020, přičemž k výčtu jejich předchozích terčů patřil kupříkladu Microsoft, Ticketmaster či Cisco. Ani pro Rockstar to ale není první podobné rodeo. V roce 2022 se stalo cílem skupiny Lapsus$, která na internetu zveřejnila obrovské množství videí právě z Grand Theft Auto VI. K podobnému úniku by ale v tomto případě dojít nemělo.