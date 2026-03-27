RoboCopa střídá lovec upírů v akci Hunter: The Reckoning – Deathwish ze světa World of Darkness
zdroj: Nacon

PC PlayStation 5 Xbox Series

27. 3. 2026 14:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Začátkem března se studiu Teyon povedl poměrně husarský kousek, kdy do videoherního Robocopa omylem nahrál build jiné ze svých vyvíjených her. Svižní hráči tehdy zjistili, že by mělo jít o titul zasazený do temného univerza World of Darkness, konkrétně adaptaci hororového stolního RPG Hunter: The Reckoning. Domněnka se teď potvrzuje i oficiálně.

Možná i v reakci na nedávný únik došlo včera na oficiální oznámení, a to znovu ve spolupráci s problematickým vydavatelstvím Nacon. Hunter: The Reckoning – Deathwish tak oznamovacím trailerem jen potvrzuje předchozí dojmy, že půjde o akci z pohledu vlastních očí, kde se coby lovec obdařený tajemnými schopnostmi musíte vypořádat s příšerami noci, včetně upírů a vlkodlaků.

Pro značku půjde o žánrovou premiéru, jelikož předchozí videoherní adaptace byly buď hack-and-slash akce, anebo vizuální novely. Svou postavu si uzpůsobíte podle vaší chuti, v každém případě ale bude součástí buňky smrtelníků, kteří už mají dost paranormální nadvlády a berou situaci ve městě do svých rukou.

Jelikož jsou lidé vzhledem ke své smrtelnosti ve velké nevýhodě, musí využít všechny možné pomůcky, aby přežili. Kromě klasického výčtu chladných i střelných zbraní to jsou především znalosti. Akce bude odměňovat, když nepřítele důkladně prostudujete. Proto vás kromě akce čeká špehování, infiltrace, hackování i krádeže. Vše v kulisách zapadlých uliček New Yorku, ale také v klidnějších lokalitách východního pobřeží.

V doprovodném článku se o hře rozpovídal vedoucí vývoje Piotr Łatocha, který k ní podle všeho přistupuje jako k hratelné verzi milovaného seriálu Supernatural, kde dva bratři bojují proti nadpřirozeným silám. Zároveň ale slibuje, že se tým pokusí zůstat věrný předloze a pravidlům stolního RPG, ačkoliv přiznává, že je v některých ohledech museli zjednodušit.

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt
Novinky
Čína utahuje kohoutky. Tencent propouští u tvůrců Vampire: The Masquerade – Bloodhunt

„Určitá zjednodušení byla samozřejmě nutná, protože jde o komplexní systém a pro hru by byl až příliš velký. Máme tak 6 různých schopností, na něž navazuje 18 různých dovedností. Stejně jako v původní hře platí, že čím více bodů v dané schopnosti máte, tím více kostkami házíte při hodu na ověření. A máme také systém výhod či nevýhod,“ vypočítává Łatocha.

Ačkoliv se tyto „hody“ budou s největší pravděpodobností dít na pozadí, očekávejte pomalejší hru, než jakou bylo RoboCop: Rogue City. Kromě střílení vás totiž čeká i vyšetřování, rozvětvený příběh, sbližování se s postavami i několik vedlejších úkolů v polootevřeném světě.

Tým má každopádně ještě dlouhou cestu před sebou, jelikož Hunter: The Reckoning – Deathwish vyjde až během léta příštího roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Stranger Than Heaven – Pět období
Stranger Than Heaven – Pět období
Stalker 2: Cost of Hope – Oznámení
Stalker 2: Cost of Hope – Oznámení
Lords of the Fallen II - Umbral Gameplay
Lords of the Fallen II - Umbral Gameplay
Fight Club #765 – Proč nehrajeme Crimson Desert?
Fight Club #765 – Proč nehrajeme Crimson Desert?
Wartales – Contract: Fires in the Capital - oznámení
Wartales – Contract: Fires in the Capital - oznámení
Heroes of Science and Fiction – Datum vydání
Heroes of Science and Fiction – Datum vydání
Minecraft Dungeons II – Představení
Minecraft Dungeons II – Představení
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Sekiro: No Defeat - Trailer
Sekiro: No Defeat - Trailer
World of Tanks - Mafia
World of Tanks - Mafia
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
The Legend of California – První pohled
The Legend of California – První pohled
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
Fight Club #764 – My a multiplayer
Fight Club #764 – My a multiplayer
SiN Reloaded - Oznámení
SiN Reloaded - Oznámení
Pragmata – Hlavní ukázka
Pragmata – Hlavní ukázka
Kromlech - Release Trailer
Kromlech - Release Trailer
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Stage Tour – Představení
Stage Tour – Představení

Nejnovější články