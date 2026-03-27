RoboCopa střídá lovec upírů v akci Hunter: The Reckoning – Deathwish ze světa World of Darkness

Začátkem března se studiu Teyon povedl poměrně husarský kousek, kdy do videoherního Robocopa omylem nahrál build jiné ze svých vyvíjených her. Svižní hráči tehdy zjistili, že by mělo jít o titul zasazený do temného univerza World of Darkness, konkrétně adaptaci hororového stolního RPG Hunter: The Reckoning. Domněnka se teď potvrzuje i oficiálně.
Možná i v reakci na nedávný únik došlo včera na oficiální oznámení, a to znovu ve spolupráci s problematickým vydavatelstvím Nacon. Hunter: The Reckoning – Deathwish tak oznamovacím trailerem jen potvrzuje předchozí dojmy, že půjde o akci z pohledu vlastních očí, kde se coby lovec obdařený tajemnými schopnostmi musíte vypořádat s příšerami noci, včetně upírů a vlkodlaků.
Pro značku půjde o žánrovou premiéru, jelikož předchozí videoherní adaptace byly buď hack-and-slash akce, anebo vizuální novely. Svou postavu si uzpůsobíte podle vaší chuti, v každém případě ale bude součástí buňky smrtelníků, kteří už mají dost paranormální nadvlády a berou situaci ve městě do svých rukou.
Jelikož jsou lidé vzhledem ke své smrtelnosti ve velké nevýhodě, musí využít všechny možné pomůcky, aby přežili. Kromě klasického výčtu chladných i střelných zbraní to jsou především znalosti. Akce bude odměňovat, když nepřítele důkladně prostudujete. Proto vás kromě akce čeká špehování, infiltrace, hackování i krádeže. Vše v kulisách zapadlých uliček New Yorku, ale také v klidnějších lokalitách východního pobřeží.
V doprovodném článku se o hře rozpovídal vedoucí vývoje Piotr Łatocha, který k ní podle všeho přistupuje jako k hratelné verzi milovaného seriálu Supernatural, kde dva bratři bojují proti nadpřirozeným silám. Zároveň ale slibuje, že se tým pokusí zůstat věrný předloze a pravidlům stolního RPG, ačkoliv přiznává, že je v některých ohledech museli zjednodušit.
„Určitá zjednodušení byla samozřejmě nutná, protože jde o komplexní systém a pro hru by byl až příliš velký. Máme tak 6 různých schopností, na něž navazuje 18 různých dovedností. Stejně jako v původní hře platí, že čím více bodů v dané schopnosti máte, tím více kostkami házíte při hodu na ověření. A máme také systém výhod či nevýhod,“ vypočítává Łatocha.
Ačkoliv se tyto „hody“ budou s největší pravděpodobností dít na pozadí, očekávejte pomalejší hru, než jakou bylo RoboCop: Rogue City. Kromě střílení vás totiž čeká i vyšetřování, rozvětvený příběh, sbližování se s postavami i několik vedlejších úkolů v polootevřeném světě.
Tým má každopádně ještě dlouhou cestu před sebou, jelikož Hunter: The Reckoning – Deathwish vyjde až během léta příštího roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.