Rip and Tear v id Software. Ve studiu má zůstat jen čtvrtina zaměstnanců
zdroj: id Software

Rip and Tear v id Software. Ve studiu má zůstat jen čtvrtina zaměstnanců

PC PlayStation 5 Xbox Series

9. 7. 2026 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Doom: The Dark Ages
Doom: The Dark Ages
Doom: The Dark Ages
Galerie

Microsoft oznámil začátkem týdne razantní škrty, zabuje se taky některých studií. Z asi 3200 propuštěných lidí z herní divize Xbox pak mělo zrhuba 136 pracovat pro legendární autory stříleček id Software. Vyplývá to z veřejně dostupných dokumentů WARN (Worker Adjustment and Retraining Notification), které společnost ZeniMax Media podala ve státě Texas (díky Game Developer).

Podle dokumentu bylo v Texasu propuštěno celkem 158 lidí. Z toho 22 zaměstnanců pocházelo z Bethesdy v Austinu, která se podílí na vývoji Falloutu 76. Zbývajících 136 pracovníků mělo pracovat pro id Software – 96 přímo v sídle studia v Richardsonu a zbytek na dálku. Pokud se tato čísla potvrdí, znamenalo by to mimořádně tvrdý zásah. Na konci roku 2025 mělo studio podle dřívějších informací přibližně 185 zaměstnanců. Propouštění by tak mohlo postihnout skoro tři čtvrtiny celého týmu.

Doom: THe Dark Ages
Recenze
Doom: The Dark Ages – recenze zbytečné modernizace

Microsoft ani samotné studio zatím podrobnosti nekomentovaly. Přesto se objevují spekulace, že by id Software mohlo podobně jako dříve Turn 10 Studios postupně přejít do podpůrné role. Turn 10 po propouštění v roce 2025 výrazně omezilo vlastní vývoj a začalo více podporovat Playground Games při vývoji jejich závodních her ze série Forza.

Podobný osud by nyní mohl potkat i id Software, které by pomáhalo především studiu MachineGames s dalšími díly sérií Doom, Quake nebo Wolfenstein. Prozatím ale zůstává budoucnost jednoho z nejvýznamnějších studií historie FPS žánru nejistá. Studio zřejmě zaplatilo daň z Game Passu, kdy jejich Doom: The Dark Ages v číslech hratelnosti nepřekonal ani Eternal ani reboot z roku 2016. Tento týden vyšlo rozšíření Revelations, jehož recenzi přineseme v následujících dnech.

Smarty.cz
Tagy:
středověk akční dlc FPS střílečka
Zdroje:
Game Developer
Hry:
Doom: The Dark Ages Doom: The Dark Ages - Revelations
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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