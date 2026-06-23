Richard Garriott chce získat zpět Ultimu. Pomoct mu má padesát let starý zákon

Série Ultima bezpochyby patří mezi nejdůležitější RPG značky vůbec. Už více než třicet let leží práva na ni v trezorech společnosti Electronic Arts, což by se ale v příštích letech mohlo změnit: Její původní autor Richard Garriott totiž znovu rozvířil debatu o jejich návratu. Tentokrát navíc tvrdí, že má v rukávu poměrně silný právní argument.
Garriott se nikdy netajil tím, že by se k Ultimě moc rád vrátil. Od momentu, kdy EA v roce 1992 koupila studio Origin Systems i s právy na značku, se podle svých slov několikrát pokoušel vydavateli nabídnout alespoň spolupráci při oživení série. Výsledek byl ale pokaždé stejný. „Zhruba každých deset let jsem se snažil s EA jednat o návratu Ultimy. Vždy to chvíli vypadalo nadějně, ale domluva nakonec stejně rychle skončila, jako začala,“ uvedl nedávno v rozhovoru pro Inside Games.
Nový impuls mu tentokrát dodaly čerstvé registrace ochranných známek Ultima, o které EA požádala v několika kategoriích. Vedle tradiční obnovy ochranné známky se nově objevily i registrace vztahující se na videohry a jejich digitálně distribuovanou podkategorii, což minulý týden vyvolalo spekulace, zda vydavatel neplánuje s dávno pohřbenou sérií něco zajímavého podniknout.
Je zároveň možné, že šlo pouze o preventivní krok, protože podle Garriotta brzy nastane okamžik, kdy by mohl využít jisté ustanovení z amerického autorského zákona z roku 1976. Konkrétně jde o paragraf 203, který autorům umožňuje po 35 letech získat zpět autorská práva k dílu, jež v minulosti převedli na jiný subjekt. V případě Ultimy se právě tato hranice blíží.
Celá situace je nicméně ještě o něco komplikovanější, protože autorská práva a ochranné známky minimálně v USA tvoří dvě různé právní oblasti. Zatímco copyright chrání samotné dílo, jeho obsah, zdrojový kód či grafickou a vizuální stránku, ochranná známka se vztahuje na název a identitu značky.
Takže i kdyby Garriott skutečně dostal zpět autorská práva, neznamená to, že by mohl rovnou vydat novou hru s názvem Ultima. Tahle část značky by totiž velmi pravděpodobně i nadále zůstala v područí Electronic Arts. Herní veterán by ale z právního hlediska znovu nabyl možnost vytvářet projekty blízké původní sérii a využívat vlastní původní materiály.
Sám Garriott už naznačil, že o budoucnosti přemýšlí: „Lord British's (jak si Garriott přezdívá) Ultima znovu získá všechna autorská práva k mé původní práci. Co se s ní stane potom, to bude další výzva,“ prohlásil.
Zatím však není ale ani zdaleka jisté, jestli se vývojářovi celý plán skutečně podaří dotáhnout do konce. Nové registrace ochranných známek mohou být pouze rutinní správou firemního portfolia a nemusí souviset ani s Garriottovými ambicemi, ani s případným návratem série. Po víc než dekádě od posledního pokusu o resuscitaci v podobě mobilní Ultimy Forever ale samotná skutečnost, že se o legendární značce znovu mluví, stačí k tomu, aby leckterému RPG veteránovi mírně stoupl krevní tlak.