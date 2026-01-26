Režisér filmu Silent Hill dostával výhružky smrtí. Přesto by se nebránil dalšímu filmu podle hry

Na projekci filmu Silent Hill: Noční můry se sice teprve chystám, kolegyně a kolegové už na film ale vyrazili a jejich dojmy jsou pozitivnější, než bych z ukázek čekal. Možná za to může i návrat režiséra původního filmu Christopha Ganse, který se k sérii vrátil navzdory tomu, že si po prvním filmu vyslechl leccos nepěkného.
V rozhovoru Variety Gans přiznal, že někteří fanoušci dokázali být až extrémně vášniví a v minulosti mu dokonce přáli smrt, pokud by předlohu „zničil“. To se sice podle části publika skutečně stalo, jelikož jednička byla v té době strhaná kritiky a řadou diváků, přesto si v průběhu let napravila pověst a nakonec patří k tomu nejlepšímu, co kdy vzniklo v oblasti filmových adaptací videoher.
I kvůli tomu Gans k novince přistupoval snad ještě opatrněji a snažil se zachytit esenci příběhu známého ze Silent Hillu 2. Současně ale točil pro lidi, kteří hry nehráli. Režisér chtěl ke značce přivést nové publikum a představit Silent Hill jako „videoherní dílo moderního umění“. A pokud by se naskytla příležitost, nebránil by se ani dalšímu pokračování.
„Pokud budu mít šanci, rád se do Silent Hillu vrátím ještě jednou. Nevnímám ho jen jako skvělou videohru. Považuji ho za dílo moderního umění. Má v sobě něco opravdu provokativního a experimentálního. Chci zfilmovat další kapitolu, protože některé jsou opravdu velmi dobré a odlišné od původního filmu i toho aktuálního. Svět se mi líbí a vidím, že spousta lidí si myslí, že odvádím docela dobrou práci,“ tvrdí Gans.
Hezké přání, ale dovolím si odhadovat, že další filmová adaptace, tím spíše pod jeho taktovkou, nehrozí. Naráží totiž na tvrdou realitu čísel. Během prvního víkendu v USA film utržil bídných 3,252 milionu dolarů z přibližně dvou tisíc kin. Překvapivě ho podržela Čína, kde obsadil první příčku víkendu s tržbami 9,3 milionu dolarů. Celosvětově se snímek dostal lehce přes 19 milionů, což při střídmém rozpočtu 23 milionů není vyslovená katastrofa, ale na zelenou pro další díl to s největší pravděpodobností stačit nebude.
Přesto se Gans snažil, aby snímek působil co nejvýpravněji. Natáčení trvalo 50 dní a režisér vzpomíná, že často musel lidem, kteří hry neznají, vysvětlovat, proč jsou některé detaily pro fanoušky tak zásadní.
„Strávil jsem celý rok tím, že jsem všechno navrhoval, vytvářel storyboardy a koncepty. Do předprodukce jsem vstupoval velmi dobře připravený. Někdy ale bylo obtížné vysvětlit lidem, kteří nejsou hráči, proč jsou některé prvky tak důležité. Někdy jsem musel bojovat, protože fanoušci by jinak nebyli spokojení. Když točím film, jsem posedlý detaily, které jsou hnacím motorem práce režiséra,“ vzpomíná Gans na natáčení.