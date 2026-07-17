Revan ještě neřekl poslední slovo. Remake Knights of the Old Republic je v plánu na 2028

Poslední zprávy o předělávce legendárního Star Wars: Knight of the Old Republic jsou už spíše takovým sypáním soli do otevřené rány. Fanoušci se tak trochu smířili s jejím zrušením, ale stále se objevují nové naděje, že jednou vyjde, což živí i samotné Saber Interactive, které převzalo vývoj po Aspyru. V poslední době jsou ale zkazky o něco častější, takže začínají být i relativně přesvědčivé.
Na internetu se dokonce objevil obrázek odpovědi obchodního ředitele firmy Steva Allisona jednomu z fanoušků, který se bál, aby Space Marine 3 nebyl prošpikovaný mikrotransakcemi. Jde o nečekané místo, kde by se mohly objevit další informace o remaku, ale přesto se přesně tam skrývají.
Allison se totiž v odpovědi snažil fanouška uklidnit výčtem velkých her, které vydavatelství chystá na rok 2028, přičemž kromě třetího dílu vesmírné řeže a velké hry s Johnem Wickem do výčtu rovněž patří právě Star Wars: Knight of the Old Republic Remake a několik neoznámených projektů. Je fér zmínit, že před Hvězdnými válkami použil slovo „snad“, přesto jde o další potvrzení toho, že vývoj moderní předělávky milovaného RPG minimálně pokračuje.
„Mojí prací není agresivně vydělávat peníze na produktech společnosti Saber s pomocí takovýchto praktik. Chystáme se více věnovat vydavatelské činnosti a já jsem tu od toho, abych zorganizoval tým v rámci příprav na sestavení nabídky pro rok 2028. Patří sem Space Marine, Wick, snad i remake KOTORu a několik dosud neoznámených her,“ uvedl přesně.
Přirozeně pravost snímku je diskutabilní, takže je třeba brát informaci s rezervou. Nicméně vzhledem k tomu, že je titul ve vývoji již několik let, jeví se rok 2028 jako vcelku reálné období, kdy by se Revan mohl skutečně vrátit. Už proto, že by Saber měl v onom roce opravdu silnou nabídku.
Kdyby vás ale zajímala spíše ona otázka ohledně mikrotransakcí, Allison přislíbil, že chce vydavatelství pokračovat ve své aktuální filosofii, kdy prodají základ a následná podpora se skládá jak z velké porce obsahu zdarma, tak z pár placených DLC - obdobně jako to má třeba Space Marine 2.