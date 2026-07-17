Revan ještě neřekl poslední slovo. Remake Knights of the Old Republic je v plánu na 2028
zdroj: Sony

Revan ještě neřekl poslední slovo. Remake Knights of the Old Republic je v plánu na 2028

PlayStation 5

17. 7. 2026 12:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake
Star Wars: Knights of the Old Republic Remake
Star Wars: Knights of the Old Republic Remake
Galerie

Poslední zprávy o předělávce legendárního Star Wars: Knight of the Old Republic jsou už spíše takovým sypáním soli do otevřené rány. Fanoušci se tak trochu smířili s jejím zrušením, ale stále se objevují nové naděje, že jednou vyjde, což živí i samotné Saber Interactive, které převzalo vývoj po Aspyru. V poslední době jsou ale zkazky o něco častější, takže začínají být i relativně přesvědčivé.

Na internetu se dokonce objevil obrázek odpovědi obchodního ředitele firmy Steva Allisona jednomu z fanoušků, který se bál, aby Space Marine 3 nebyl prošpikovaný mikrotransakcemi. Jde o nečekané místo, kde by se mohly objevit další informace o remaku, ale přesto se přesně tam skrývají.

zdroj: Sony

Allison se totiž v odpovědi snažil fanouška uklidnit výčtem velkých her, které vydavatelství chystá na rok 2028, přičemž kromě třetího dílu vesmírné řeže a velké hry s Johnem Wickem do výčtu rovněž patří právě Star Wars: Knight of the Old Republic Remake a několik neoznámených projektů. Je fér zmínit, že před Hvězdnými válkami použil slovo „snad“, přesto jde o další potvrzení toho, že vývoj moderní předělávky milovaného RPG minimálně pokračuje.

„Mojí prací není agresivně vydělávat peníze na produktech společnosti Saber s pomocí takovýchto praktik. Chystáme se více věnovat vydavatelské činnosti a já jsem tu od toho, abych zorganizoval tým v rámci příprav na sestavení nabídky pro rok 2028. Patří sem Space Marine, Wick, snad i remake KOTORu a několik dosud neoznámených her,“ uvedl přesně.

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Přirozeně pravost snímku je diskutabilní, takže je třeba brát informaci s rezervou. Nicméně vzhledem k tomu, že je titul ve vývoji již několik let, jeví se rok 2028 jako vcelku reálné období, kdy by se Revan mohl skutečně vrátit. Už proto, že by Saber měl v onom roce opravdu silnou nabídku.

Kdyby vás ale zajímala spíše ona otázka ohledně mikrotransakcí, Allison přislíbil, že chce vydavatelství pokračovat ve své aktuální filosofii, kdy prodají základ a následná podpora se skládá jak z velké porce obsahu zdarma, tak z pár placených DLC - obdobně jako to má třeba Space Marine 2.

Smarty.cz
Tagy:
akční RPG remake star wars
Zdroje:
Reddit, WCCFtech
Hry:
Star Wars: Knights of the Old Republic Remake
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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