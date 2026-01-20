Resuscitovaný Marathon do světa vyběhne už na jaře

PvPvE žánr, kterému momentálně kralují Arc Raiders, dostane dalšího vyzyvatele 5. března. Marathon od věhlasných Bungie spolu s datem vydání obdržel i několik dalších lákadel, včetně nového traileru (výše), detailů k edicím hry anebo třeba stylového limitovaného ovladače DualSense.
Hráči se v extrakční střílečce ujmou role biokybernetických Runnerů, kteří se na planetě Tau Ceti IV snaží přežít v prostředí plném nepřátelských bezpečnostních sil, konkurenčních týmů i nevyzpytatelných podmínek. Hrát lze sólo nebo v tříčlenných skupinách, přičemž klíčem k úspěchu je průzkum opuštěných komplexů, sběr kořisti a samozřejmě včasná evakuace.
Nový trailer se soustředí nejen na hratelnost, ale i na strukturu světa. Vypravěčem je Gantry, agent frakce MIDA, a právě frakce mají v Marathonu zásadní roli. Ve hře jich bude šest a každá nabídne vlastní kontrakty, odměny a příběhové linky. Postupem času si budeme odemykat i frakční upgrady, které rozšiřují možnosti postavy i výbavy.
Jedním z klíčových cílů endgame obsahu bude zpočátku oblast Cryo Archive, která se otevře v první sezóně. Jde o část lodi UESC Marathon, kde hráči řeší bezpečnostní systémy, otevírají zmrazené trezory a nakonec samozřejmě i hrozivou entitu, která celou loď chrání.
Vedle hry samotné Bungie představilo i limitovaný ovladač DualSense. Design vznikal v úzké spolupráci s vývojáři a má vizuálně zapadnout přímo do světa hry, jako by šlo o běžný kus vybavení Runnera. Předobjednávky odstartují 29. ledna prostřednictvím PlayStation Directu.
Marathon bude dostupný ve standardní a deluxe edici. Deluxe verze nabídne kosmetické balíčky pro zbraně i Runnery. Bungie zároveň odhalilo sběratelskou edici s výrazně stylizovaným balením, figurkou a digitálními i fyzickými bonusy. Předobjednávky navíc přinášejí další kosmetické předměty a propojené odměny pro Destiny 2.
Marathon vyjde 5. března 2026 na PlayStation 5, PC a Xbox Series X/S. Bungie už teď slibuje další informace o roadmapě a budoucím obsahu. Sesadit z trůnu Arc Raiders bude po pohnutém vývoji ale pěkná výzva.