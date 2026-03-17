zdroj: Wargaming

Respekt se musí zasloužit. Mafia přebírá World of Tanks a rozdává nabídky, které se neodmítají

17. 3. 2026 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Ve World of Tanks se schyluje k menšímu „rodinnému setkání“. A jak už to u podobných akcí bývá, ne všichni z něj odejdou po svých. Od 19. do 29. března totiž startuje speciální Battle Pass ve spolupráci se sérií Mafia, který do tankových bitev přináší styl, respekt, nové tanky a stylová saka.

Wargaming tentokrát vsadil na atmosféru amerického podsvětí a zve hráče do ikonického města Lost Heaven. Spolupráce s remakem Mafia: Definitive Edition nebude jen přitom jen o kosmetických doplňcích a nějakém tom novém tanku, ale ve skutečnosti jde o plnohodnotnou událost se vším, co k tomu patří.

World of Tanks: Heat
Dojmy z hraní
Dojmy z Gamescomu: World of Tanks: Heat je hrdinská střílečka s tanky pro lidi s pomalejšími reflexy

Hlavním tahákem jsou ikonické postavy, které si můžete naverbovat jako velitele. Nechybí samozřejmě Tommy Angelo, bývalý taxikář, který to dotáhl až mezi elitu organizovaného zločinu. Doplní ho jeho parťák Paulie Lombardo, tichý profesionál Sam Trapani, stratég Frank Colletti a nakonec i samotný capo di tutti i capi, Don Salieri. Tommyho s Pauliem lze získáte postupně hraním, zbytek „rodiny“ je pak k mání v prémiových balíčcích.

Novinkou je také tank Predatore — italský střední tank IX. úrovně, který se drží osvědčené kombinace mobility a automatického přebíjení. Jinými slovy, rychle přijede, rozdá pár přesných ran a zmizí dřív, než stihnete zavolat posily. K mafii neodmyslitelně patří styl, který se v battle passu promítne v rámci kosmetických doplňků. K dispozici budou tematické 2D skiny jako Little Italy, Fair Play nebo Lost Heaven Noir, které dodají tankům ten správný šmrnc.

Během celé události se velitelé mohou zapojit také do speciálních misí a získat další odměny. Wargaming tak po Wolfensteinovi a světových celebritách navazuje spolupráci s další slavnou značkou, která je nám navíc velmi blízká.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Sekiro: No Defeat - Trailer
Sekiro: No Defeat - Trailer
World of Tanks - Mafia
World of Tanks - Mafia
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
The Legend of California – První pohled
The Legend of California – První pohled
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
Fight Club #764 – My a multiplayer
Fight Club #764 – My a multiplayer
SiN Reloaded - Oznámení
SiN Reloaded - Oznámení
Pragmata – Hlavní ukázka
Pragmata – Hlavní ukázka
Kromlech - Release Trailer
Kromlech - Release Trailer
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Stage Tour – Představení
Stage Tour – Představení
Samson – Datum vydání
Samson – Datum vydání
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Flesh & Wire - Oznámení
Flesh & Wire - Oznámení
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Arc Radiers - Shrouded Sky
Arc Radiers - Shrouded Sky
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026

Nejnovější články