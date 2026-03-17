Respekt se musí zasloužit. Mafia přebírá World of Tanks a rozdává nabídky, které se neodmítají

Ve World of Tanks se schyluje k menšímu „rodinnému setkání“. A jak už to u podobných akcí bývá, ne všichni z něj odejdou po svých. Od 19. do 29. března totiž startuje speciální Battle Pass ve spolupráci se sérií Mafia, který do tankových bitev přináší styl, respekt, nové tanky a stylová saka.
Wargaming tentokrát vsadil na atmosféru amerického podsvětí a zve hráče do ikonického města Lost Heaven. Spolupráce s remakem Mafia: Definitive Edition nebude jen přitom jen o kosmetických doplňcích a nějakém tom novém tanku, ale ve skutečnosti jde o plnohodnotnou událost se vším, co k tomu patří.
Hlavním tahákem jsou ikonické postavy, které si můžete naverbovat jako velitele. Nechybí samozřejmě Tommy Angelo, bývalý taxikář, který to dotáhl až mezi elitu organizovaného zločinu. Doplní ho jeho parťák Paulie Lombardo, tichý profesionál Sam Trapani, stratég Frank Colletti a nakonec i samotný capo di tutti i capi, Don Salieri. Tommyho s Pauliem lze získáte postupně hraním, zbytek „rodiny“ je pak k mání v prémiových balíčcích.
Novinkou je také tank Predatore — italský střední tank IX. úrovně, který se drží osvědčené kombinace mobility a automatického přebíjení. Jinými slovy, rychle přijede, rozdá pár přesných ran a zmizí dřív, než stihnete zavolat posily. K mafii neodmyslitelně patří styl, který se v battle passu promítne v rámci kosmetických doplňků. K dispozici budou tematické 2D skiny jako Little Italy, Fair Play nebo Lost Heaven Noir, které dodají tankům ten správný šmrnc.
Během celé události se velitelé mohou zapojit také do speciálních misí a získat další odměny. Wargaming tak po Wolfensteinovi a světových celebritách navazuje spolupráci s další slavnou značkou, která je nám navíc velmi blízká.