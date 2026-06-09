Resonance: A Plague Tale Legacy dorazí už v srpnu, vsadí na více akce
zdroj: Asobo Studio

Resonance: A Plague Tale Legacy dorazí už v srpnu, vsadí na více akce

PlayStation 4 PC Xbox One Switch PlayStation 5 Xbox Series

9. 6. 2026 17:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Asobo Studio po roce ticha znovu připomnělo prequel ze světa akčních adventur A Plague Tale. Během Xbox Games Showcase představilo nový trailer na Resonance: A Plague Tale Legacy a zároveň s tím rovnou oznámilo i datum vydání. Hra dorazí 27. srpna 2026 na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S, přičemž od prvního dne bude součástí předplatného Game Pass.

Nový příběh se odehrává patnáct let před událostmi A Plague Tale: Innocence, potažmo A Plague Tale: Requiem a do hlavní role postaví Sophii, kterou si můžete pamatovat právě z druhého dílu. Vzhledem k časovému předstihu ale zatím nejde o zkušenou dobrodružku, nýbrž o mladou bojovnici, která se snaží vzít svůj osud do vlastních rukou a odhalit pravdu o vlastní minulosti.

zdroj: Asobo Studio

Sophia vyrůstala v prostředí jednoho z nejobávanějších benátských gangů, kde se už od dětství učila bojovat, přežívat a účastnila se nebezpečných výprav. Právě netypické, dobrodružné dospívání se propíše do hratelnosti, protože zatímco předchozí díly série stavěly do velké míry na tichém přístupu a přímým střetům jste se v nich museli většinou vyhýbat, Resonance se vydává podstatně akčnějším směrem.

Tvůrci popisují Sophii jako rychlou, přesnou a neúnavnou bojovnici, která se dokáže přizpůsobit každé situaci. Nový trailer ukazuje souboje proti početnějším skupinám nepřátel i svižnější pohyb. Tvůrci z Asobo Studio přiznávají, že vyvíjet hru o postavě, která je od přírody bojovnicí, pro ně po Amicii a Hugovi bylo zajímavou výzvou.

Resonance: A Plague Tale Legacy zdroj: Asobo Studio

Přestože příběh začíná v Benátkách, hlavním dějištěm se stane záhadný Mínótaurův ostrov, kam Sophia vyráží společně se svou nejbližší přítelkyní Leni poté, co ji začnou pronásledovat podivné vize dávno zaniklé civilizace. Střípky vzpomínek jí napovídají, že právě kdesi na tajemném ostrově na ni čekají odpovědi na otázky, které ji trápí celý život.

Výprava se postupně promění v cestu za sebepoznáním, což je podle autorů jedním z hlavních motivů celé hry, ale současně jde i o příležitost rozšířit mytologii světa A Plague Tale nad rámec krys. Tentokrát totiž sehraje důležitou roli řecký mýtus o Mínótaurovi, který posloužil jako inspirace nejen z hlediska příběhu, ale i designu úrovní.

Ostrov má tedy působit jako obří labyrint plný skrytých cest a dávno zapomenutých tajemství protkaných nebezpečnými pastmi a zapeklitými hádankami. Tvůrci slibují rozsáhlejší průzkum i otevřenější bojové arény. Postupně se navíc začne odhalovat pravda o samotném Mínótaurovi a záhadné síle, která se skrývá v útrobách ostrova.

Resonance: A Plague Tale Legacy zdroj: Asobo Studio

Fanoušci série se ale nemusí obávat, že by Resonance zpřetrhala vazby na předchozí hry. Naopak. Asobo tvrdí, že příběh bude úzce provázaný s tím dosavadním, kdy se zčásti opět bude točit kolem dědičné kletby Macula a tvůrci naznačují, že se v Resonance: A Plague Tale Legacy setkáme i s jejími novými, respektive dosud neviděnými projevy.

Smarty.cz
Tagy:
středověk fantasy adventura krysa příběhová akční adventura
Zdroje:
Asobo Studio
Hry:
A Plague Tale: Innocence A Plague Tale: Requiem Resonance: A Plague Tale Legacy
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

The Duskbloods – Teaser a oznámení serverového testu
The Duskbloods – Teaser a oznámení serverového testu
The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Oznámení remaku
The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Oznámení remaku
Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers - Oznámení
Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers - Oznámení
The Blood of Dawnwalker - Trailer ze Summer Game Festu
The Blood of Dawnwalker - Trailer ze Summer Game Festu
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Trailer ze Summer Game Festu
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Trailer ze Summer Game Festu
Cronos: Lazarus - Odhalení příběhového DLC
Cronos: Lazarus - Odhalení příběhového DLC
Resonance: A Plague Legacy - Datum vydání | XBOX Games Showcase 2026
Resonance: A Plague Legacy - Datum vydání | XBOX Games Showcase 2026
Senua - Oznámení | XBOX Games Showcase 2026
Senua - Oznámení | XBOX Games Showcase 2026
Clockwork Revolution - The Heist | XBOX Games Showcase 2026
Clockwork Revolution - The Heist | XBOX Games Showcase 2026
Halo: Campaign Evolved – Nové mise
Halo: Campaign Evolved – Nové mise
Fable – Showcase 2026
Fable – Showcase 2026
Gears of War: E-Day – Hratelnost
Gears of War: E-Day – Hratelnost
Summer Game Fest 2026 || Český přenos
Summer Game Fest 2026 || Český přenos
Monster Hunter Wilds: Ascendance - Oznámení
Monster Hunter Wilds: Ascendance - Oznámení
Star Wars Zero Company - Gameplay Trailer
Star Wars Zero Company - Gameplay Trailer
Final Fantasy VII Revelation - Odhalení
Final Fantasy VII Revelation - Odhalení
Mafia: The Old Country – Man of Honor
Mafia: The Old Country – Man of Honor
gen Atlas – Odhalení
gen Atlas – Odhalení
S Karlem Drdou, a o State of Play || Chléb & Games
S Karlem Drdou, a o State of Play || Chléb & Games
God of War Laufey - Kdo je Faye?
God of War Laufey - Kdo je Faye?

Nejnovější články