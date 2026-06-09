Resonance: A Plague Tale Legacy dorazí už v srpnu, vsadí na více akce

Asobo Studio po roce ticha znovu připomnělo prequel ze světa akčních adventur A Plague Tale. Během Xbox Games Showcase představilo nový trailer na Resonance: A Plague Tale Legacy a zároveň s tím rovnou oznámilo i datum vydání. Hra dorazí 27. srpna 2026 na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S, přičemž od prvního dne bude součástí předplatného Game Pass.
Nový příběh se odehrává patnáct let před událostmi A Plague Tale: Innocence, potažmo A Plague Tale: Requiem a do hlavní role postaví Sophii, kterou si můžete pamatovat právě z druhého dílu. Vzhledem k časovému předstihu ale zatím nejde o zkušenou dobrodružku, nýbrž o mladou bojovnici, která se snaží vzít svůj osud do vlastních rukou a odhalit pravdu o vlastní minulosti.
Sophia vyrůstala v prostředí jednoho z nejobávanějších benátských gangů, kde se už od dětství učila bojovat, přežívat a účastnila se nebezpečných výprav. Právě netypické, dobrodružné dospívání se propíše do hratelnosti, protože zatímco předchozí díly série stavěly do velké míry na tichém přístupu a přímým střetům jste se v nich museli většinou vyhýbat, Resonance se vydává podstatně akčnějším směrem.
Tvůrci popisují Sophii jako rychlou, přesnou a neúnavnou bojovnici, která se dokáže přizpůsobit každé situaci. Nový trailer ukazuje souboje proti početnějším skupinám nepřátel i svižnější pohyb. Tvůrci z Asobo Studio přiznávají, že vyvíjet hru o postavě, která je od přírody bojovnicí, pro ně po Amicii a Hugovi bylo zajímavou výzvou.
Přestože příběh začíná v Benátkách, hlavním dějištěm se stane záhadný Mínótaurův ostrov, kam Sophia vyráží společně se svou nejbližší přítelkyní Leni poté, co ji začnou pronásledovat podivné vize dávno zaniklé civilizace. Střípky vzpomínek jí napovídají, že právě kdesi na tajemném ostrově na ni čekají odpovědi na otázky, které ji trápí celý život.
Výprava se postupně promění v cestu za sebepoznáním, což je podle autorů jedním z hlavních motivů celé hry, ale současně jde i o příležitost rozšířit mytologii světa A Plague Tale nad rámec krys. Tentokrát totiž sehraje důležitou roli řecký mýtus o Mínótaurovi, který posloužil jako inspirace nejen z hlediska příběhu, ale i designu úrovní.
Ostrov má tedy působit jako obří labyrint plný skrytých cest a dávno zapomenutých tajemství protkaných nebezpečnými pastmi a zapeklitými hádankami. Tvůrci slibují rozsáhlejší průzkum i otevřenější bojové arény. Postupně se navíc začne odhalovat pravda o samotném Mínótaurovi a záhadné síle, která se skrývá v útrobách ostrova.
Fanoušci série se ale nemusí obávat, že by Resonance zpřetrhala vazby na předchozí hry. Naopak. Asobo tvrdí, že příběh bude úzce provázaný s tím dosavadním, kdy se zčásti opět bude točit kolem dědičné kletby Macula a tvůrci naznačují, že se v Resonance: A Plague Tale Legacy setkáme i s jejími novými, respektive dosud neviděnými projevy.