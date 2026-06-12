Resident Evil Veronica zahazuje Code, hrát se ale bude z pohledu třetí osoby
zdroj: Capcom

Resident Evil Veronica zahazuje Code, hrát se ale bude z pohledu třetí osoby

PC PlayStation 5 Xbox Series

12. 6. 2026 10:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Resident Evil Veronica
Resident Evil Veronica
Resident Evil Veronica
Galerie

Oznámení remaku Resident Evil Code: Veronica během Summer Game Festu vyvolalo nadšení především mezi dlouholetými fanoušky série. V záplavě novinek ale mnohým unikla jedna drobná, přesto překvapivá změna, kdy Capcom novou verzi nepojmenoval Resident Evil – Code: Veronica, ale jednoduše Resident Evil Veronica.

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Producent série Jošiaki Hirabajaši nyní vysvětlil, proč se vydavatelství rozhodlo název změnit. „Když se podíváte na novější hry série Resident Evil, používají velmi jasný a úderný systém pojmenování. Obvykle jde jen o Resident Evil a jedno výrazné slovo nebo označení,“ uvedl Hirabajaši během diskuze na Summer Game Festu. Právě proto se tým rozhodl hledat název, který by co nejlépe vystihoval podstatu hry. „Chtěli jsme vybrat jediné slovo, které hru nejlépe reprezentuje, a dospěli jsme k tomu, že je to právě Veronica.“

Původní Resident Evil – Code: Veronica z roku 2000 byl z hlediska nomenklatury v rámci série tak trochu černou ovečkou, protože nešlo o číslovaný díl, v jehož názvu se navíc objevila netradiční kombinace dvojtečky a pomlčky, kterou Capcom u žádné další hry v sérii už nikdy nezopakoval. Spin-off si vysloužil kultovní status, po jehož předělávce fanoušci léta volali a mnozí ho minimálně z příběhového hlediska považují za jednu z nejdůležitějších částí Resident Evilu.

A přesně to je podle Hirabajašiho důvod, proč si remake zaslouží nové názvosloví. Capcom prý předělávky starších dílů nevnímá jako menší, vedlejší projekty, ale jako plnohodnotné součásti hlavní série. Producent zároveň potvrdil, že navzdory prvnímu traileru z pohledu vlastních očí půjde ve výsledku o hru s kamerou z pohledu třetí osoby. Vývoj má na starosti stejný tým, který stojí za velmi úspěšnými a ceněnými remaky druhého a čtvrtého dílu.

zdroj: Capcom

Zajímavý je také náhled do zákulisí samotného vývoje. Hirabajaši přiznal, že uvnitř studia často probíhají vášnivé debaty o tom, nakolik by měl remake respektovat původní předlohu a kdy je naopak vhodné přicházet s novými nápady. „Jedna část týmu miluje originál a chce ho zachovat co nejvěrněji. Druhá chce přidávat nové prvky. Diskutujeme o tom neustále,“ dodal. Poslední slovo ale prý vždy mají režiséři projektu Kazunori Kadoi a Jasuhiro Anpo.

Resident Evil Veronica dorazí během příštího roku na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a Nintendo Switch 2. Přesné datum vydání Capcom zatím neoznámil.

Smarty.cz
Tagy:
horor remake Resident Evil (série) resident evil
Zdroje:
Capcom
Hry:
Resident Evil Veronica
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Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
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