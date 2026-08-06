Resident Evil Veronica už si přejí dva miliony lidí
zdroj: Capcom

Resident Evil Veronica už si přejí dva miliony lidí

PC PlayStation 3 Xbox 360 PlayStation 5 Xbox Series

6. 8. 2026 9:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Resident Evil Veronica
Resident Evil Veronica
Resident Evil Veronica
Galerie

Capcom u své nejnovější hororové předělávky ještě ani nestanovil přesné datum vydání, přesto už má důvod k oslavám. Chystaný remake Resident Evil Veronica překonal hranici dvou milionů přidání do seznamu přání napříč PC, PlayStationem, Xboxem i Switchem 2. Japonský vydavatel se o milník podělil na sociální síti X, kde zároveň poděkoval za podporu.

Statistiky z wishlistů se sice automaticky nemusí přetavit v prodané kopie, ale v dnešní době jde o stále sledovanější ukazatel zájmu. Pro vydavatele představuje zpětnou vazbu ohledně hráčských očekávání a například na Steamu zároveň pomáhá zvyšovat viditelnost hry v doporučeních i obchodě samotném.

Remake byl oznámen na letošním Summer Game Festu a jeho vydání je plánované na rok 2027. Půjde o moderní předělávku Resident Evil Code: Veronica, kultovního dílu série z roku 2000. Na rozdíl od číslovaných dílů tehdy sice nezaznamenal až tak ohromný komerční úspěch, v průběhu let si ale vybudoval o to věrnější fanouškovskou základnu, která si nakonec vymodlila a vyprosila remake.

zdroj: Capcom

Capcom na jeho vývoj navíc uvolnil své nejlepší lidi, na projektu pracují klíčoví tvůrci stojící za vynikajícími remaky druhého a čtvrtého dílu.

Resident Evil Veronica
Novinky
Bude po Veronice na řadě první, nebo nultý Resident Evil? Capcom chystá víc remaků

Za Claire a Chris Redfieldovy budeme hrát s kamerou zpoza zad, novinky se v survival hororu nicméně neomezí jen na úhly a moderní grafiku. Capcom už dříve potvrdil, že upraví také příběh, aby lépe zapadl do současného pojetí série, které se postupně vyvíjí nejen v nových pokračováních, ale právě i v remacích starších her. Pozornosti neunikla ani drobná změna názvu, z původního Resident Evil Code: Veronica totiž zmizelo slovo „Code“, což ale podle Capcomu nemá žádný hlubší smysl než sjednocení názvosloví.

Dvoumilionová hranice wishlistů naznačuje, že na návrat Claire a Chrise Redfieldových čeká výrazně víc lidí, než by se vzhledem ke statusu původní hry mohlo zdát. Jestli se prozatímní zájem promění i v prodejní úspěch, se ukáže až v příštím roce. Pro Capcom ale první signály mohou být víc než povzbudivé.

Smarty.cz
Tagy:
horor remake survival Resident Evil (série) resident evil
Zdroje:
Capcom
Hry:
Resident Evil Code: Veronica X HD Resident Evil Veronica
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Endless Legend 2 - 1.0
Endless Legend 2 - 1.0
Mafia: The Old Country - Man of Honor Gameplay
Mafia: The Old Country - Man of Honor Gameplay
Fallout - New California
Fallout - New California
Final Fantasy Fan Fest a české hry || Chléb & Games
Final Fantasy Fan Fest a české hry || Chléb & Games
Company of Heroes 3: Final Stand - Trailer
Company of Heroes 3: Final Stand - Trailer
Red Echoes: Berlin - Oznámení
Red Echoes: Berlin - Oznámení
Nioh 3 - Hell Rising DLC
Nioh 3 - Hell Rising DLC
Jay and Silent Bob’s Joint Venture - Trailer
Jay and Silent Bob’s Joint Venture - Trailer
Resident Evil (film 2026) – Plnohodnotná ukázka
Resident Evil (film 2026) – Plnohodnotná ukázka
S Lukášem Grygarem nejen o Marathonu || Chléb & Games
S Lukášem Grygarem nejen o Marathonu || Chléb & Games
Wreckreation 2 – Oznámení
Wreckreation 2 – Oznámení
Expeditions: Samurai – Datum vydání
Expeditions: Samurai – Datum vydání
NHL 27 – Představení
NHL 27 – Představení
Fight Club – Ohlášení z redakce
Fight Club – Ohlášení z redakce
Rayman Origins: Enhanced Edition - Ukázka hratelnosti
Rayman Origins: Enhanced Edition - Ukázka hratelnosti
Ghost Justice - Oznámení
Ghost Justice - Oznámení
Shards of Order - Datum vydání
Shards of Order - Datum vydání
Total War: Warhammer 40,000 – První gameplay video
Total War: Warhammer 40,000 – První gameplay video
O Black Flag Resynced a masakru v Microsoftu || Chléb & Games
O Black Flag Resynced a masakru v Microsoftu || Chléb & Games
Mortal Shell II - Datum vydání
Mortal Shell II - Datum vydání

Nejnovější články