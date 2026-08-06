Resident Evil Veronica už si přejí dva miliony lidí

Capcom u své nejnovější hororové předělávky ještě ani nestanovil přesné datum vydání, přesto už má důvod k oslavám. Chystaný remake Resident Evil Veronica překonal hranici dvou milionů přidání do seznamu přání napříč PC, PlayStationem, Xboxem i Switchem 2. Japonský vydavatel se o milník podělil na sociální síti X, kde zároveň poděkoval za podporu.
Statistiky z wishlistů se sice automaticky nemusí přetavit v prodané kopie, ale v dnešní době jde o stále sledovanější ukazatel zájmu. Pro vydavatele představuje zpětnou vazbu ohledně hráčských očekávání a například na Steamu zároveň pomáhá zvyšovat viditelnost hry v doporučeních i obchodě samotném.
Remake byl oznámen na letošním Summer Game Festu a jeho vydání je plánované na rok 2027. Půjde o moderní předělávku Resident Evil Code: Veronica, kultovního dílu série z roku 2000. Na rozdíl od číslovaných dílů tehdy sice nezaznamenal až tak ohromný komerční úspěch, v průběhu let si ale vybudoval o to věrnější fanouškovskou základnu, která si nakonec vymodlila a vyprosila remake.
Capcom na jeho vývoj navíc uvolnil své nejlepší lidi, na projektu pracují klíčoví tvůrci stojící za vynikajícími remaky druhého a čtvrtého dílu.
Za Claire a Chris Redfieldovy budeme hrát s kamerou zpoza zad, novinky se v survival hororu nicméně neomezí jen na úhly a moderní grafiku. Capcom už dříve potvrdil, že upraví také příběh, aby lépe zapadl do současného pojetí série, které se postupně vyvíjí nejen v nových pokračováních, ale právě i v remacích starších her. Pozornosti neunikla ani drobná změna názvu, z původního Resident Evil Code: Veronica totiž zmizelo slovo „Code“, což ale podle Capcomu nemá žádný hlubší smysl než sjednocení názvosloví.
Dvoumilionová hranice wishlistů naznačuje, že na návrat Claire a Chrise Redfieldových čeká výrazně víc lidí, než by se vzhledem ke statusu původní hry mohlo zdát. Jestli se prozatímní zájem promění i v prodejní úspěch, se ukáže až v příštím roce. Pro Capcom ale první signály mohou být víc než povzbudivé.