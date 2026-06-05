Resident Evil Veronica opráší další z klasických dílů série. Vrátí se Claire i svěží vizuál

Summer Game Fest 2026 odstartoval a hned na úvod přinesl potvrzení dlouhodobých spekulací a další důkaz, že Capcom se sérií Resident Evil nezpomaluje. Po letošním novém příběhu Grace a Leona v Requiem se společnost vrací k oprašování klasik a konečně oficiálně odhalila Resident Evil Veronica.
Modří vědí, že jde o předělávku Resident Evil Code: Veronica, které mezi fanoušky muselo chvíli zrát. Původně se objevilo už v roce 2000 na Dreamcastu, přičemž se poměrně pevně drží klasické šablony prvních dílů. Dává tak velký důraz na survival horor, což v té době ale bylo zatěžkané poměrně výraznými skoky v obtížnosti či podivným přepínáním mezi Claire a Chrisem.
Příběhově jde nicméně o zajímavý úkrok, odehrávající se v prosinci 1998, kdy se s Claire vydává do Paříže najít svého bratra. Netrvá ale dlouho a hledání se poměrně zvrtne. Claire zatknou bezpečnostní složky společnosti Umbrella a hrdinku uvězní na ostrově Rockfort, který je velkým vězeňským komplexem.
Jak si fanoušci už v posledních letech zvykly, předělávka slibuje modernizovaný pohled, který se nebude vyznačovat pouze krásnou vizuální stránkou RE Enginu, ale také přístupem k hratelnosti. První ukázka sice moc detailů neukazuje (je ze samotného úvodu), ale minimálně čekejte zmizení fixní kamery a její přesun za hlavní postavy po vzoru Resident Evil 2 a Resident Evil 3.
Resident Evil Veronica vyjde v průběhu roku 2027. Jelikož Capcom miluje vydávání v zimě, předběžně se dá počítat s lednem či únorem, a to na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a NIntendo Switch 2.