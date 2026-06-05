Resident Evil Veronica opráší další z klasických dílů série. Vrátí se Claire i svěží vizuál
zdroj: Capcom

Resident Evil Veronica opráší další z klasických dílů série. Vrátí se Claire i svěží vizuál

PC PlayStation 5 Xbox Series

5. 6. 2026 23:25 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Summer Game Fest 2026 odstartoval a hned na úvod přinesl potvrzení dlouhodobých spekulací a další důkaz, že Capcom se sérií Resident Evil nezpomaluje. Po letošním novém příběhu Grace a Leona v Requiem se společnost vrací k oprašování klasik a konečně oficiálně odhalila Resident Evil Veronica.

zdroj: Capcom

Modří vědí, že jde o předělávku Resident Evil Code: Veronica, které mezi fanoušky muselo chvíli zrát. Původně se objevilo už v roce 2000 na Dreamcastu, přičemž se poměrně pevně drží klasické šablony prvních dílů. Dává tak velký důraz na survival horor, což v té době ale bylo zatěžkané poměrně výraznými skoky v obtížnosti či podivným přepínáním mezi Claire a Chrisem.

Příběhově jde nicméně o zajímavý úkrok, odehrávající se v prosinci 1998, kdy se s Claire vydává do Paříže najít svého bratra. Netrvá ale dlouho a hledání se poměrně zvrtne. Claire zatknou bezpečnostní složky společnosti Umbrella a hrdinku uvězní na ostrově Rockfort, který je velkým vězeňským komplexem.

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Jak si fanoušci už v posledních letech zvykly, předělávka slibuje modernizovaný pohled, který se nebude vyznačovat pouze krásnou vizuální stránkou RE Enginu, ale také přístupem k hratelnosti. První ukázka sice moc detailů neukazuje (je ze samotného úvodu), ale minimálně čekejte zmizení fixní kamery a její přesun za hlavní postavy po vzoru Resident Evil 2 a Resident Evil 3.

Resident Evil Veronica vyjde v průběhu roku 2027. Jelikož Capcom miluje vydávání v zimě, předběžně se dá počítat s lednem či únorem, a to na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a NIntendo Switch 2.

Smarty.cz
Tagy:
horor remake resident evil Summer Game Fest 2026
Zdroje:
Capcom
Hry:
Resident Evil Veronica
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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