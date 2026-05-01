Resident Evil Requiem v průběhu vývoje přišlo o kapitolu. Místo ní dostane akční minihru

Resident Evil Requiem je dalším ze silných zářezů dlouholeté hororové série, který se dost možná časem stane nejprodávanějším dílem. Přežívání Grace a akční řádění Leona potěšilo fanoušky i fanynky a jistě i vytvořilo mnoho nových. Nakonec ale jejich společný příběh mohl být ještě o několik chvil delší, tedy minimálně o jednu kapitolu.
Ředitel vývoje Kóši Nakaniši v rozhovoru pro japonský server Denfaminicogamer prozradil, že v průběhu vývoje tým odstranil část příběhu chvíli po začátku hry. Jde znovu o bájnou druhou kapitolu, podobně jako v případě Resident Evil VII: Biohazard, který přišel o část, kde jste šli z první přístavby do hlavní budovy vražedné rodinky.
Bohužel, v případě nového dílu šéf vývoje nespecifikoval, co bylo jejím obsahem ani kterou z postav bychom ve vyškrtnuté pasáži sledovali. Upřímně, po odehrání hry mi nepřijde, že by nějaký segment vysloveně chyběl. Příběh je příjemně kondenzovaný, a i když občas skáče z události do události, dělá to poměrně konzistentním způsobem. Je ale pravda, že Leon by v počátcích mohl dostat trochu více prostoru.
Nakaniši alespoň dodatečně vysvětlil, proč a jak u Resident Evilu tvůrci odstraňují původně zamýšlený obsah. Většinou se škrtá už ve fázi dokončování návrhu herní struktury, kdy není výjimkou, že se ruší rovnou celé příběhové kapitoly a řada scén se různě zpřehází, aby výsledek působil celistvěji.
„Je to podobné jako při editaci textu nebo videa. Natočíme spoustu materiálu, seskládáme ho a zamyslíme se nad tím, zda z něj vyzařuje zamýšlené poselství, jaké je tempo a zda je to zajímavé, a pak vyřadíme všechno, co není nezbytně nutné. Překvapivě se někdy stane, že celkový výsledek je lepší, když některé prvky vynecháme. Odebírání je opravdu důležité,“ dodal.
Samozřejmě přiznává, že producenti se kvůli škrtání mohou naštvat, ale když je výsledek kvalitní, jsou všichni obvykle nakonec spokojení. Tím spíše, když se třeba některé vyškrtnuté části využijí po vydání.
V případě Resident Evil Requiem bude přesně takovým dodatečně zase navráceným obsahem nová minihra, kterou šéf vývoje v rozhovoru oznámil. Zaměří se čistě na akční stránku, což trochu zní jako nová verze tradičních Mercenaries. Do hry přibude v květnu a k jejímu odemčení budete muset napřed dohrát hlavní příběh.
Mezitím Nakaniši potvrdil, že pracují i na příběhovém DLC, u něhož však přiznal, že Capcom potřebuje ještě značné množství času k jeho dokončení. O datu vydání se proto zatím ani nezmiňuje, stejně jako o konkrétním obsahu. Inu, tak se mezitím připomeňte aspoň Jakubovu spokojenou recenzi.