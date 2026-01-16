Resident Evil Requiem slibuje finále jedné éry. Leon sází na akci, Grace na čistou hrůzu

Resident Evil Requiem chce být přirozenou evolucí a zároveň vyvrcholením jedné éry dlouholeté série, která se dlouhodobě snaží balancovat na pomezí akce a hororu. Sice se naposledy, když se o to série pokoušela, ambiciózní mix příliš nepovedl, nicméně dnešní Capcom působí jistěji a zkušeněji. Devátý díl proto zatím vyvolává velmi dobrý dojem.
Jak už z dřívějších informací víme, Requiem nabídne dvě příběhové linky. Jednu za vystrašenou Grace Ashcroft, druhou za ostříleného hrdinu Leona S. Kennedyho. Přestože jejich osudy budou úzce propojené a v obou lze volně přepínat mezi kamerou z první a třetí osoby, čerstvý Resident Evil Showcase vyzdvihl jejich herní odlišnosti.
Jelikož se příběh odehrává až po událostech šestky, Leona už těžko něco překvapí. Proto jeho příběh bude akčnější, plný kopů z otočky, přestřelek a postupného odřezávání končetin motorovou pilou či sekerou, kterou si musíte brousit. Tvůrci sice zvažovali hororovější pojetí, nakonec ale dospěli k závěru, že fanoušci chtějí vidět Leona jako chladnokrevného profesionála, ne jako vyděšenou oběť. Nakonec ale nemusí být tak v bezpečí, jelikož nadšenci už spekulují, že tajemný pojem Elpis by mohl odkazovat k faktu, že Leon v sobě nosí nákazu.
Kdo naopak touží po hutném napětí a strachem pumpujícím srdcem, najde ho v kampani za Grace. Její část se drží mantinelů klasického survival hororu ve stylu Resident Evil 7: Biohazard. Útěk je pro ni častokrát lepší volbou než střet, i kvůli omezenému množství munice. Když už ale dojde na střelbu, Grace není bezbranná. Najít může například masivní pětiranný revolver, který nepřátele rozprskne po zdech.
Requiem zároveň představí nový druh infikovaných, kteří si nechávají ždibec ze své lidskosti, což se postará o řadu nepříjemných momentů. Získáte z nich ale i speciální infikovanou krev, kterou využijete v přepracovaném systému craftingu. Vhodná je třeba pro vytvoření silných posilovačů schopností.
Devítka v základu nabídne tři různé obtížnosti. Nejzajímavější z nich je klasický standard, kde musíte shánět inkoustové pásky, abyste mohli hru uložit. V každém případě vás čeká cesta do řady známých kulis, jako je samotné Raccoon City či ikonická policejní stanice.
Závěr showcase patřil spolupracím, díky nimž se Leon ve hře projede v Porsche Cayenne Turbo GT a oba hrdinové budou nosit hodinky značky Hamilton, které si zájemci v limitované edici 2 000 kusů budou moci koupit. Současně s tím se potvrdila podpora raytracingu a DLSS 4 v PC verzi i dostupnost ve službě GeForce Now.
Bát se a střílet v Resident Evil Requiem budeme už 27. února na PC, PlayStationu 5, Xboxu Series X/S a Switchi 2. Předobjednávky běží a cena základní hry je stanovená na 69,99 eur. Stejně tak probíhá natáčení nového filmu, v němž poznáte Prahu.