Resident Evil Requiem se točil potmě. Capcom chtěl zachytit pravou hrůzu

Pokud jste se v pátek pustili do Resident Evil Requiem, pravděpodobně už máte za sebou alespoň jeden průchod a sami jste se přesvědčili, že Capcom znovu doručil kvalitní přídavek, který ostudu rozhodně nedělá a umně propojil svět survival hororu s akcí. Svůj podíl na tom má i Grace s tváří a hlasem Angely Sant'Albano, která se v rozhovoru pro PCGamesN rozpovídala o svém strašidelném debutu.
Herečka přiznala, že se na roli poctivě připravovala a na YouTube zhlédla spoustu videí z předchozích dílů. Capcom ji totiž hned několikrát upozornil, že chce značku vrátit k hororovým kořenům. Proto se rozhodla vsadit na úzkost.
Nebyla přitom odkázaná pouze na své herecké dovednosti, dostat se do role jí pomáhalo rovněž samotné studio. Když se například natáčel motion capture, režisér nechal ve studiu vypnout všechna světla, aby herci museli čelit nepřízni tmy pouze s kapesními svítilnami, stejně jako ve hře.
„Vypnuli jsme všechna světla ve studiu a pracovali jsme pouze s baterkami nebo světlem z kamer připevněných na našich hlavách. Myslím, že se Capcom velmi dobře snažil vytvořit co nejvěrnější atmosféru, aniž by na vás musely nabíhat skutečné zombie,“ vzpomínala Sant'Albano.
Její příprava navíc nezůstala jen u sledování záběrů z her. Ačkoliv je její herní cesta teprve na začátku, přiznala, že si zahrála remake Resident Evil 4 a překvapilo ji, jak moc se do her člověk může ponořit, aby tři až čtyři hodiny uběhly bez jediného mrknutí oka. Roli Grace přitom připodobňuje právě k prezidentově dceři Ashley Graham ze čtyřky, jelikož do hry přináší civilnější pojetí i přes svůj základní trénink se zbraněmi.
Nakonec Sant'Albano ještě prozradila, že před vydáním moc nesledovala reakce hráčů na Grace, pouze viděla několik fanouškovských ilustrací. Nic ale zřejmě nebrání tomu, aby se do nich teď začetla, jelikož přijetí bylo i díky jejímu výkonu veskrze pozitivní.
Resident Evil Requiem se pyšní zprůměrovanými 88 body ze 100 na agregátoru hodnocení Metacritic a také se stal rekordmanem série na Steamu, kde k němu v jeden moment usedlo 344 214 hráčů. Přeskočil tedy nejen dosavadní rekord Resident Evil 4 s 168 191 hráči, ale třeba také Kingdom Come: Deliverance II s 256 206 současně hrajícími. Capcom si tak na nezájem rozhodně stěžovat nemůže.