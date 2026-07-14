Resident Evil končí se spin-offy a zaměří se na velká příběhová rozšíření
zdroj: Capcom

Resident Evil končí se spin-offy a zaměří se na velká příběhová rozšíření

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14. 7. 2026 16:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
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Capcom chce výrazně změnit strategii rozšiřování série Resident Evil. Místo menších spin-offů má údajně sázet na rozsáhlá příběhová DLC k hlavním hrám, přičemž první velkou ukázkou tohoto přístupu má být rozšíření pro Resident Evil Requiem. Sázka na takové odbočky, jako byly Revelations, Chronicles nebo Survivor, úplně nedopadly podle představ Capcomu, oproti úspěchu příběhových rozšíření jako Separate Ways nebo Shadow of Rose.

Informace pochází od známého insidera přes hororovou sérii Dusk Golema, který tvrdí, že Capcom investuje do delších a ambicióznějších datadisků. Podle něj mají podobná DLC vznikat nejen pro Resident Evil Requiem, ale i pro další budoucí díly série. Důvodem je údajně změna dlouhodobé strategie Capcomu. Rozsáhlá rošíření hlavních her mají vyplnit delší období mezi vydáním jednotlivých dílů.

Resident Evil Veronica
Novinky
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Insider zároveň tvrdí, že příběhové DLC pro Resident Evil Requiem vzniká i na základě zpětné vazby hráčů po vydání základní hry a bude podstatně větší, než se původně plánovalo. Stejný zdroj přinesl i nové informace o připravovaném remaku Resident Evil Veronica.

Podle Dusk Golema momentálně na Veronice pracuje prakticky celé studio a cílem je dokončit vývoj během prvního čtvrtletí roku 2027. Pokud by se to nepodařilo, Capcom údajně počítá s odkladem na druhé čtvrtletí.

Smarty.cz
Tagy:
apokalypsa zombie horor remake resident evil
Zdroje:
Dusk Golem
Hry:
Resident Evil Requiem Resident Evil Veronica
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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