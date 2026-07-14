Resident Evil končí se spin-offy a zaměří se na velká příběhová rozšíření

Capcom chce výrazně změnit strategii rozšiřování série Resident Evil. Místo menších spin-offů má údajně sázet na rozsáhlá příběhová DLC k hlavním hrám, přičemž první velkou ukázkou tohoto přístupu má být rozšíření pro Resident Evil Requiem. Sázka na takové odbočky, jako byly Revelations, Chronicles nebo Survivor, úplně nedopadly podle představ Capcomu, oproti úspěchu příběhových rozšíření jako Separate Ways nebo Shadow of Rose.
(1/3) I want to share something I heard which I think is really interesting, Resident Evil related.— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) July 14, 2026
Capcom is investing into doing more lengthy story DLC in the future of RE, of the length & ambition as Separate Ways/Shadow of Rose, for both Requiem & future RE titles. There's a
Informace pochází od známého insidera přes hororovou sérii Dusk Golema, který tvrdí, že Capcom investuje do delších a ambicióznějších datadisků. Podle něj mají podobná DLC vznikat nejen pro Resident Evil Requiem, ale i pro další budoucí díly série. Důvodem je údajně změna dlouhodobé strategie Capcomu. Rozsáhlá rošíření hlavních her mají vyplnit delší období mezi vydáním jednotlivých dílů.
Insider zároveň tvrdí, že příběhové DLC pro Resident Evil Requiem vzniká i na základě zpětné vazby hráčů po vydání základní hry a bude podstatně větší, než se původně plánovalo. Stejný zdroj přinesl i nové informace o připravovaném remaku Resident Evil Veronica.
Podle Dusk Golema momentálně na Veronice pracuje prakticky celé studio a cílem je dokončit vývoj během prvního čtvrtletí roku 2027. Pokud by se to nepodařilo, Capcom údajně počítá s odkladem na druhé čtvrtletí.