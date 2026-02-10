Remedy má nového CEO. Bývalý manažer EA a šéf sázkové platformy má nastartovat růst

Finské studio Remedy Entertainment, které si svéráznými hrami jako Control nebo Alan Wake vydobylo pověst jednoho z nejosobitějších, vstupuje do nové éry. Do čela společnosti nastupuje Jean-Charles Gaudechon, bývalý manažer Electronic Arts a někdejší prezident fantasy sportovní a sázkové platformy Sleeper. Jeho úkolem bude urychlit růst a dovést studio k dlouhodobě ziskovější budoucnosti.
Gaudechon má za sebou poměrně pestrou kariérní dráhu. Před čtrnácti lety relativně krátce působil v EA jako šéf studia a výkonný producent free-to-play divize, kde pomáhal řídit vývoj her jako služeb. Později se do Electronic Arts vrátil a svou etapu ve firmě uzavřel na pozici viceprezidenta a generálního manažera skupiny EA Asia.
Na jaře 2024 se pak Gaudechon stal jedním ze spoluzakladatelů aplikace Sleeper, která kombinuje fantasy ligy a možnost sázek na výkony hráčů či týmů. O to zdvihnutější obočí vzbuzuje jeho nástup do studia proslulého autorskými singleplayerovými záležitostmi.
Oznámení přišlo prostřednictvím webu pro investory, kde ho doprovází komentář předsedy představenstva Henriho Österlunda. „S potěšením oznamuji jmenování Jean-Charlese (JC) Gaudechona do čela Remedy v nové fázi ziskového růstu. Jeho prokazatelné zkušenosti s budováním herních značek a vedením mezinárodních studií jsou ideální pro současnou fázi vývoje společnosti. Pod jeho vedením jsme dobře připraveni výrazně urychlit růst, posílit naši nezávislost prostřednictvím samovydáváním našich her a přinášet dlouhodobou hodnotu hráčům, partnerům i akcionářům.“
Nový CEO se k situaci vyjádřil v podobném duchu: „Je pro mě ctí a zároveň vzrušující připojit se k Remedy v tak zásadním okamžiku,“ napsal Gaudechon. „Studio má jedinečnou kreativní identitu a silný plán do budoucna. Mým závazkem je chránit to, co jej činí výjimečným, přinášet mimořádné hry a škálovat Remedy způsobem, který vytváří trvalou hodnotu.“ Zároveň zdůraznil ambici posílit nezávislost při vývoji a vydávání her, aniž by studio přerušilo spolupráci s dosavadními partnery. Gaudechon se do Finska přesouvá i se svou rodinou, aby mohl být přímo v centru dění.
Načasování změny v čele Remedy dává smysl. Přestože Alan Wake 2 sklízel nadšené recenze a ceny plnými hrstmi, trvalo mu skoro rok a půl, než se dostal do černých čísel. Nedávná kooperativní akce FBC: Firebreak nenaplnila očekávání natolik, že Remedy muselo vydat varování investorům ohledně výhledu zisků a po devíti letech kvůli jejímu neúspěchu z vedení odešel dosavadní šéf studia Tero Virtala. Studio, které si zakládá na silném autorském rukopisu a kreativní svobodě, tak nakonec dohání tvrdá ekonomická realita.
Otázkou zůstává, jestli se Gaudechonovi podaří skloubit obchodní ambice s experimentální identitou studia, které se nikdy ani nesnažilo neprofilovat jako továrna na mainstreamové hry. Remedy aktuálně pilně připravuje akční RPG Control: Resonant a vedle toho s Rockstarem už několik let spolupracuje také na předělávkách prvních dvou dílů Maxe Paynea.