Remedy chystá největší marketingovou kampaň historie, aby Control Resonant nezapadl
zdroj: Remedy

Remedy chystá největší marketingovou kampaň historie, aby Control Resonant nezapadl

PC PlayStation 5 Xbox Series

17. 6. 2026 16:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Control Resonant
Control Resonant
Control Resonant
Galerie

Remedy si uvědomuje, že připravovaný Control Resonant vstupuje do jednoho z nejnabitějších termínů letošního roku. Přesto se finský vývojář rozhodl datum vydání neměnit a chce vsadit na dosud největší marketingovou kampaň ve své historii.

Control Resonant vychází 24. září, tedy ve stejný den jako Silent Hill: Townfall a pouhý den před Onimushou. K tomu je potřeba připočítat řadu dalších velkých her, které se během září objeví na trhu jako Dawn of War IV, Phantom Blade Zero nebo The Blood of the Dawnwalker. Pro Remedy jde o mimořádně důležitý projekt. Studio má sice mezi hráči výbornou reputaci díky sériím Alan Wake a Control, ale komerční výsledky jeho her často zaostávaly za očekáváními.

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Například Alan Wake 2 začal generovat zisk až po dvou milionech prodaných kopií, což se podařilo více než rok po vydání. Nedávný multiplayerový experiment FBC: Firebreak navíc nedokázal oslovit širší publikum. Šéf komunikace v Remedy Thomas Puha však tvrdí, že studio si je konkurence dobře vědomo a nechce dělat kompromisy.

„Nejdůležitější je vydat hru v co nejlepší kvalitě. Pokud hra při vydání není skvělá, hráči ji odmítnou a dostat ji do potřebných čísel je velmi těžké,“ uvedl Puha pro IGN. Podle něj dostane Control Resonant zdaleka největší marketingovou podporu v historii Remedy. Studio navíc věří, že pomůže i přívětivější cenová politika a další oznámení, která mají následovat v následujících týdnech. Hra totiž bude stát 59,99 eur, což je méně než třeba takový Onimusha, který bude za 69,99 eur.

Samotná hra se navíc od původního Controlu výrazně liší. Zatímco první díl byl především akční střílečkou, Control Resonant se posouvá více k RPG. Hlavní postavou už nebude Jesse Faden, ale její bratr Dylan. Změní se také prostředí. Místo ikonického sídla Federal Bureau of Control, známého jako Oldest House, se hráči vydají do pokřivené verze Manhattanu.

Control: Resonant vychází 24. září na PC, Xboxu Series X/S a PS5.

Smarty.cz
Tagy:
akční
Zdroje:
Remedy
Hry:
Control Resonant
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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