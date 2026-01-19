Remastery Falloutu 3 a New Vegas už brzy. Chystá Bethesda další překvapení?
zdroj: Foto: se svolením Bethesda / Fallout: New Vegas

Remastery Falloutu 3 a New Vegas už brzy. Chystá Bethesda další překvapení?

PC PlayStation 3 Xbox 360

19. 1. 2026 12:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Fallout New Vegas
Fallout New Vegas
Fallout New Vegas
Galerie

Vzhledem k velké popularitě seriálové adaptace Falloutu se znovu rozhořely dlouholeté spekulace o remasterech starších herních dílů. Konkrétně se mluví o Falloutu 3 a Falloutu: New Vegas, jejichž vylepšené verze fanoušci vyhlížejí celé roky. Zatímco někteří v jejich existenci nikdy nepřestali doufat, jiní se raději smířili s tím, že k nim nikdy nedojde. Teď se z nových, lehce divokých náznaků zdá, že by oba remastery mohly vyjít už brzy.

Prvního z nich si všimli samotní hráči na Steamu. Uživatel Homer4a10 na oficiálním subredditu upozorňuje, že některým lidem při pokusu o zveřejnění uživatelské recenze pro obě hry vyskakuje chybová hláška, že musí počkat, než budou produkty vydané. Zajímavé je, že ostatní díly série podobným problémem netrpí.

Videorecenze hry Fallout 3 (PC verze). Vytvořeno pro games.tiscali.czzdroj: Archiv

Nadšení ale brzdí fakt, že stejná hláška se objevila i u několika zcela nesouvisejících her, jako je třeba Batman: Arkham City či Kerbal Space Program. Nakonec tak nemusí jít o indicii, ale jen o dočasnou chybu Steamu.

Fanoušci si přesto našli další důvody k optimismu. Na oficiální stránce seriálové adaptace od Amazonu se objevila stylizovaná pip-boyovská mapka s materiály ze zákulisí. V jejím pravém horním rohu probíhá odpočet, který skončí 4. února, tedy v den odvysílání poslední epizody druhé série. Část komunity proto věří, že by právě tehdy mohlo dojít k oznámení (nebo dokonce rovnou vydání) remasteru/remaku Fallout: New Vegas.

Fallout – Pipboy
Novinky
Fallout jako reality show. Amazon chystá Fallout Shelter, soutěž o přežití ve vaultu

Do ohně navíc přilévají olej i někteří insideři a leakeři. Ti v souborech Falloutu 76 našli zmínku o brnění legáta Lania, které podle vizuálního zpracování působí, že bylo vytvořené v Unreal Enginu 5, na němž běží i loňský The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. To už ale zavání hodně odvážnou spekulací.

O něco pevnější půdu pod nohama má naopak potenciální remake Falloutu 3. Zmínka o něm se totiž objevila ve stejných soudních dokumentech, kde se dříve objevil oprášený Oblivion. Právě proto se návrat třetího Falloutu často považuje za jistý.

Stoprocentně jisté zatím zůstává jen fakt, že fanoušci po obou předělávkách prahnou a chytají se každého stébla. Osobně bych si vsadil spíše na remaster Falloutu 3, už jenom kvůli neblahé optimalizaci původní verze na moderních systémech. Pokud se ovšem po konci druhé série objeví New Vegas nebo dokonce oba, nadávat rozhodně nebudu.

Smarty.cz
Tagy:
sci-fi postapokalyptická
Zdroje:
ScreenRant, Bethesda
Hry:
Fallout 3 Fallout: New Vegas
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Fight Club #757 – Věštíme rok 2026
Fight Club #757 – Věštíme rok 2026
Masters of Albion - Datum vydání
Masters of Albion - Datum vydání
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
Sea of Remnants - Gameplay Preview
Sea of Remnants - Gameplay Preview
FPS Quest 2025 - Trailer
FPS Quest 2025 - Trailer
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Fight Club #755 – Čas vánoční
Fight Club #755 – Čas vánoční
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Divinity - Oznámení
Divinity - Oznámení
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
The Dawnless Days – Total War: Attila
The Dawnless Days – Total War: Attila
SAROS – Příběh a objednávky
SAROS – Příběh a objednávky
Out of Words – Osud čeká
Out of Words – Osud čeká
Highguard – Odhalení
Highguard – Odhalení
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou

Nejnovější články