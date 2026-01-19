Remastery Falloutu 3 a New Vegas už brzy. Chystá Bethesda další překvapení?

Vzhledem k velké popularitě seriálové adaptace Falloutu se znovu rozhořely dlouholeté spekulace o remasterech starších herních dílů. Konkrétně se mluví o Falloutu 3 a Falloutu: New Vegas, jejichž vylepšené verze fanoušci vyhlížejí celé roky. Zatímco někteří v jejich existenci nikdy nepřestali doufat, jiní se raději smířili s tím, že k nim nikdy nedojde. Teď se z nových, lehce divokých náznaků zdá, že by oba remastery mohly vyjít už brzy.
Prvního z nich si všimli samotní hráči na Steamu. Uživatel Homer4a10 na oficiálním subredditu upozorňuje, že některým lidem při pokusu o zveřejnění uživatelské recenze pro obě hry vyskakuje chybová hláška, že musí počkat, než budou produkty vydané. Zajímavé je, že ostatní díly série podobným problémem netrpí.
Nadšení ale brzdí fakt, že stejná hláška se objevila i u několika zcela nesouvisejících her, jako je třeba Batman: Arkham City či Kerbal Space Program. Nakonec tak nemusí jít o indicii, ale jen o dočasnou chybu Steamu.
Fanoušci si přesto našli další důvody k optimismu. Na oficiální stránce seriálové adaptace od Amazonu se objevila stylizovaná pip-boyovská mapka s materiály ze zákulisí. V jejím pravém horním rohu probíhá odpočet, který skončí 4. února, tedy v den odvysílání poslední epizody druhé série. Část komunity proto věří, že by právě tehdy mohlo dojít k oznámení (nebo dokonce rovnou vydání) remasteru/remaku Fallout: New Vegas.
Do ohně navíc přilévají olej i někteří insideři a leakeři. Ti v souborech Falloutu 76 našli zmínku o brnění legáta Lania, které podle vizuálního zpracování působí, že bylo vytvořené v Unreal Enginu 5, na němž běží i loňský The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. To už ale zavání hodně odvážnou spekulací.
O něco pevnější půdu pod nohama má naopak potenciální remake Falloutu 3. Zmínka o něm se totiž objevila ve stejných soudních dokumentech, kde se dříve objevil oprášený Oblivion. Právě proto se návrat třetího Falloutu často považuje za jistý.
Stoprocentně jisté zatím zůstává jen fakt, že fanoušci po obou předělávkách prahnou a chytají se každého stébla. Osobně bych si vsadil spíše na remaster Falloutu 3, už jenom kvůli neblahé optimalizaci původní verze na moderních systémech. Pokud se ovšem po konci druhé série objeví New Vegas nebo dokonce oba, nadávat rozhodně nebudu.