Remake trilogie God of War bude mít nové souboje. Cory Barlog další projekt odhalí v létě
zdroj: Sony Santa Monica

20. 2. 2026 12:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Jedním z těch větších překvapení únorového State of Play bylo oznámení God of War Trilogy Remake. Návrat původní řecké trilogie příznivce původních dobrodružství jistě potěšilo, i když je vydání zatím ještě na hony vzdálené. Už teď se ale začínají objevovat první detaily.

God of War
Novinky
Seriálový God of War nabírá posily. Kdo se zhostí Thóra, Ódina a trpasličí dvojice?

O víkendu se v Kanadě uskutečnilo Fan Expo Vancouver, kde se zastavil i herer a Kratos moderní éry, Christopher Judge. V rozhovoru naznačil rovnou několik zajímavostí ohledně chystané předělávky (děkujeme WCCFtech).

Judge uvedl, že jeho hlas skutečně v původní trilogii neuslyšíme, jelikož se k nekompromisnímu gerojovi vrátí TC Carson, který ho ztvárnil v původních hrách. Informaci už mezitím potvrdila i Sony.

Zajímavější je potom zmínka o nové technologii a přepracovaném soubojovém systému. Detaily Judge nepřidal, proto lze akorát spekulovat, jak moc se souboje budou lišit od originálu. Půjde jen o střídmé omlazení kvůli plynulosti? Nebo se trilogie vydá směrem novodobých dílů, tedy k těžším, kontaktnějším soubojům známým z God of War z roku 2018 a Ragnarök? Druhá varianta by znamenala poměrně výrazný zásah do jádra původních her, kterou by někteří fanoušci nemuseli unést.

God of War: Sons of Sparta
Novinky
„Tohle není God of War,“ rozčiluje se tvůrce prvních dvou dílů nad Sons of Sparta

Herec nicméně v náznacích pokračoval a na chvíli se otřel i o nový projekt Coryho Barloga a studia Santa Monica. Je podle všeho na dobré cestě a k jeho odtajnění by mělo dojít na konci léta. Tento střípek jde ruku v ruce s nedávnými spekulacemi od dvojice insiderů, kteří tvrdili totéž a přidali odhad, že by chystaná hra měla vyjít příští rok.

Vzhledem ke zmínce o pozdním létě se titul zřejmě neukáže během červnového Summer Game Festu, ale určitě je ve hře Gamescom, případně samostatný State of Play. Neočekávejte však další God of War, zřejmě půjde o novou značku, dost možná sci-fi. Ale to všechno jsou prozatím jen domněnky. S jistotou naopak víme, že seriálová adaptace God of War našla svého Krata, kterého si zahraje Ryan Hurst.

Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
