Remake trilogie God of War bude mít nové souboje. Cory Barlog další projekt odhalí v létě

Jedním z těch větších překvapení únorového State of Play bylo oznámení God of War Trilogy Remake. Návrat původní řecké trilogie příznivce původních dobrodružství jistě potěšilo, i když je vydání zatím ještě na hony vzdálené. Už teď se ale začínají objevovat první detaily.
O víkendu se v Kanadě uskutečnilo Fan Expo Vancouver, kde se zastavil i herer a Kratos moderní éry, Christopher Judge. V rozhovoru naznačil rovnou několik zajímavostí ohledně chystané předělávky (děkujeme WCCFtech).
Judge uvedl, že jeho hlas skutečně v původní trilogii neuslyšíme, jelikož se k nekompromisnímu gerojovi vrátí TC Carson, který ho ztvárnil v původních hrách. Informaci už mezitím potvrdila i Sony.
Zajímavější je potom zmínka o nové technologii a přepracovaném soubojovém systému. Detaily Judge nepřidal, proto lze akorát spekulovat, jak moc se souboje budou lišit od originálu. Půjde jen o střídmé omlazení kvůli plynulosti? Nebo se trilogie vydá směrem novodobých dílů, tedy k těžším, kontaktnějším soubojům známým z God of War z roku 2018 a Ragnarök? Druhá varianta by znamenala poměrně výrazný zásah do jádra původních her, kterou by někteří fanoušci nemuseli unést.
Herec nicméně v náznacích pokračoval a na chvíli se otřel i o nový projekt Coryho Barloga a studia Santa Monica. Je podle všeho na dobré cestě a k jeho odtajnění by mělo dojít na konci léta. Tento střípek jde ruku v ruce s nedávnými spekulacemi od dvojice insiderů, kteří tvrdili totéž a přidali odhad, že by chystaná hra měla vyjít příští rok.
Vzhledem ke zmínce o pozdním létě se titul zřejmě neukáže během červnového Summer Game Festu, ale určitě je ve hře Gamescom, případně samostatný State of Play. Neočekávejte však další God of War, zřejmě půjde o novou značku, dost možná sci-fi. Ale to všechno jsou prozatím jen domněnky. S jistotou naopak víme, že seriálová adaptace God of War našla svého Krata, kterého si zahraje Ryan Hurst.