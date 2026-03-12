Remake Silent Hillu 2 překonal pět milionů hráčů. Hororový návrat slaví úspěch výprodejem

Remake legendárního hororu Silent Hill 2 má další důvod k oslavě. Konami oznámilo, že moderní předělávka mlžné klasiky překonala k 31. lednu 2026 hranici pěti milionů hráčů po celém světě. Do tohoto čísla se započítávají nejen fyzické a digitální prodeje, ale také hráči, kteří se ke hře dostali skrze různé typy předplatného.
Remake vyšel 8. října 2024 pro PC, PlayStation 5 a později také pro Xbox Series X/S. Významný podíl na celkovém počtu hráčů pravděpodobně připadá na konzole od Sony, kde se předělávka jednoho z nejlepších hororů všech dob objevila v předplatném PlayStation Plus v tarifu Extra. Krátce po přidání do předplatného tehdy Konami hlásilo více než 2,5 milionu prodaných kopií.
Část úspěchu si remake připsal také díky pozitivním reakcím hráčské i kritické obce. Před vydáním panovaly určité obavy z toho, jak si s modernizací hororové ikony z roku 2001 poradí studio Bloober Team, jehož hry mívají přinejmenším kolísavou kvalitu. Nakonec se ale s přepracováním příběhu Jamese Sunderlanda poprali více než se ctí, sesbírali kladná hodnocení (viz recenzi) i několik ocenění.
Úspěch remaku posléze posílil spolupráci mezi Konami a Blooberem. Japonské vydavatelství už potvrdilo, že polský tým dostane na starosti také remake prvního dílu. Návrat jedné z nejikoničtějších hororových sérií tak může být pořád víceméně na začátku.
Milník 5 milionů hráčů Konami slaví jarní slevovou akcí na PlayStation Store, kde teď seženete za poloviční cenu jak remake, tak i nejnovější pokračování série Silent Hill f.