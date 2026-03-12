Remake Silent Hillu 2 překonal pět milionů hráčů. Hororový návrat slaví úspěch výprodejem
zdroj: Bloober Team

Remake Silent Hillu 2 překonal pět milionů hráčů. Hororový návrat slaví úspěch výprodejem

PC PlayStation 5 Xbox Series

12. 3. 2026 18:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Silent Hill 2
Silent Hill 2
Silent Hill 2
Galerie

Remake legendárního hororu Silent Hill 2 má další důvod k oslavě. Konami oznámilo, že moderní předělávka mlžné klasiky překonala k 31. lednu 2026 hranici pěti milionů hráčů po celém světě. Do tohoto čísla se započítávají nejen fyzické a digitální prodeje, ale také hráči, kteří se ke hře dostali skrze různé typy předplatného.

Silent Hill: Townfall
Novinky
Silent Hill: Townfall bude skotský hororový experiment z pohledu vlastních očí

Remake vyšel 8. října 2024 pro PC, PlayStation 5 a později také pro Xbox Series X/S. Významný podíl na celkovém počtu hráčů pravděpodobně připadá na konzole od Sony, kde se předělávka jednoho z nejlepších hororů všech dob objevila v předplatném PlayStation Plus v tarifu Extra. Krátce po přidání do předplatného tehdy Konami hlásilo více než 2,5 milionu prodaných kopií.

Část úspěchu si remake připsal také díky pozitivním reakcím hráčské i kritické obce. Před vydáním panovaly určité obavy z toho, jak si s modernizací hororové ikony z roku 2001 poradí studio Bloober Team, jehož hry mívají přinejmenším kolísavou kvalitu. Nakonec se ale s přepracováním příběhu Jamese Sunderlanda poprali více než se ctí, sesbírali kladná hodnocení (viz recenzi) i několik ocenění. 

Úspěch remaku posléze posílil spolupráci mezi Konami a Blooberem. Japonské vydavatelství už potvrdilo, že polský tým dostane na starosti také remake prvního dílu. Návrat jedné z nejikoničtějších hororových sérií tak může být pořád víceméně na začátku.

Milník 5 milionů hráčů Konami slaví jarní slevovou akcí na PlayStation Store, kde teď seženete za poloviční cenu jak remake, tak i nejnovější pokračování série Silent Hill f.

Smarty.cz
Tagy:
horor survival Silent Hill (série)
Zdroje:
Konami
Hry:
Silent Hill 2
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
Fight Club #764 – My a multiplayer
Fight Club #764 – My a multiplayer
SiN Reloaded - Oznámení
SiN Reloaded - Oznámení
Pragmata – Hlavní ukázka
Pragmata – Hlavní ukázka
Kromlech - Release Trailer
Kromlech - Release Trailer
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Stage Tour – Představení
Stage Tour – Představení
Samson – Datum vydání
Samson – Datum vydání
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Flesh & Wire - Oznámení
Flesh & Wire - Oznámení
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Arc Radiers - Shrouded Sky
Arc Radiers - Shrouded Sky
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Project Windless – Odhalení
Project Windless – Odhalení
Untitled John Wick Game – Představení
Untitled John Wick Game – Představení
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání

Nejnovější články