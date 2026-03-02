Remake Bloodborne odmítlo FromSoftware. Mijazaki nechce hru svěřit někomu jinému

Předělávka, nebo alespoň aktualizovaná verze lovecraftovsky laděného Bloodborne patří mezi ty legendární prosby hráčů, které se v průběhu času změnily v meme. Snad žádná větší prezentace PlayStationu se neobejde bez spekulací o jejím oznámení. S koncem studia Bluepoint Games pak naděje v podstatě kompletně pohasly, ačkoliv existovala šance, že se o ni autoři modernizovaných Demon's Souls skutečně postarají.
Už insider Detective Seeds, který mluvil se čtyřmi bývalými zaměstnanci, hovořil o tom, jak Bluepoint předělávku Bloodborne chtěl a dokonce vytvořil malé designérské oddělení, jež by na ní pracovalo. Nakonec však projekt nedostal zelenou.
Teď zase přichází známý herní novinář Jason Schreier a jeho zdroje. Podle nového článku na Bloombergu měli na začátku roku 2025 zástupci z Bluepointu přijít za FromSoftware s návrhem na remake milované soulsovsky. Narazili však na odmítnutí, přestože japonský celek uznal, že z ekonomického hlediska by projekt dával smysl.
Nová informace tak vyvrací častý předpoklad části hráčů, podle níž za absencí nové verze Bloodborne stojí Sony, potažmo PlayStation. Jak se ale zdá, ten by ho naopak opravdu chtěl a překážkou je spíše kreativní ředitel Hidetaka Mijazaki, který má k titulu osobní vztah a nechce látku svěřit do rukou nikoho dalšího.
Tomu by ostatně napovídalo i dřívější prohlášení bývalého prezidenta Sony Interactive Entertainment Šúheie Jošidy. Na začátku loňského roku mluvil v rozhovoru pro Kinda Funny Games o tom, jak moc Mijazaki miluje svět, který vytvořil, ale je natolik zaneprázdněný, že se k němu nedokáže vrátit.
„Bloodborne je jednou z nejčastějších proseb na mém Twitteru/X. A lidé se diví, proč jsme s tím ještě nic neudělali. Mělo by to být snadné, ne? Mijazaki opravdu miluje Bloodborne a to, co vytvořil. Myslím si, že má zájem, ale je tak úspěšný a zaneprázdněný, že to nemůže udělat sám, jenže zároveň nechce, aby se toho chopil někdo jiný,“ napsal tehdy.
Schreier se pak s předchozím insiderem shoduje také v tom, že po odmítnutí Bluepoint navrhl osvěžení remaku Shadow of the Colossus, návrat série Resistance a také spin-off Ghost of Tsushima pod kódovým označením Black Fang. Nakonec ale žádný z návrhů neprošel a studio tak nakonec muselo skončit.