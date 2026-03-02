Remake Bloodborne odmítlo FromSoftware. Mijazaki nechce hru svěřit někomu jinému
zdroj: Sony

Remake Bloodborne odmítlo FromSoftware. Mijazaki nechce hru svěřit někomu jinému

PlayStation 4

2. 3. 2026 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Předělávka, nebo alespoň aktualizovaná verze lovecraftovsky laděného Bloodborne patří mezi ty legendární prosby hráčů, které se v průběhu času změnily v meme. Snad žádná větší prezentace PlayStationu se neobejde bez spekulací o jejím oznámení. S koncem studia Bluepoint Games pak naděje v podstatě kompletně pohasly, ačkoliv existovala šance, že se o ni autoři modernizovaných Demon's Souls skutečně postarají.

Už insider Detective Seeds, který mluvil se čtyřmi bývalými zaměstnanci, hovořil o tom, jak Bluepoint předělávku Bloodborne chtěl a dokonce vytvořil malé designérské oddělení, jež by na ní pracovalo. Nakonec však projekt nedostal zelenou.

Teď zase přichází známý herní novinář Jason Schreier a jeho zdroje. Podle nového článku na Bloombergu měli na začátku roku 2025 zástupci z Bluepointu přijít za FromSoftware s návrhem na remake milované soulsovsky. Narazili však na odmítnutí, přestože japonský celek uznal, že z ekonomického hlediska by projekt dával smysl.

zdroj: Archiv

Nová informace tak vyvrací častý předpoklad části hráčů, podle níž za absencí nové verze Bloodborne stojí Sony, potažmo PlayStation. Jak se ale zdá, ten by ho naopak opravdu chtěl a překážkou je spíše kreativní ředitel Hidetaka Mijazaki, který má k titulu osobní vztah a nechce látku svěřit do rukou nikoho dalšího.

Bloodborne
Novinky
Remake Bloodborne i další obsah do Shadow of the Colossus. Na čem pracovali Bluepoint Games?

Tomu by ostatně napovídalo i dřívější prohlášení bývalého prezidenta Sony Interactive Entertainment Šúheie Jošidy. Na začátku loňského roku mluvil v rozhovoru pro Kinda Funny Games o tom, jak moc Mijazaki miluje svět, který vytvořil, ale je natolik zaneprázdněný, že se k němu nedokáže vrátit.

„Bloodborne je jednou z nejčastějších proseb na mém Twitteru/X. A lidé se diví, proč jsme s tím ještě nic neudělali. Mělo by to být snadné, ne? Mijazaki opravdu miluje Bloodborne a to, co vytvořil. Myslím si, že má zájem, ale je tak úspěšný a zaneprázdněný, že to nemůže udělat sám, jenže zároveň nechce, aby se toho chopil někdo jiný,“ napsal tehdy.

Schreier se pak s předchozím insiderem shoduje také v tom, že po odmítnutí Bluepoint navrhl osvěžení remaku Shadow of the Colossus, návrat série Resistance a také spin-off Ghost of Tsushima pod kódovým označením Black Fang. Nakonec ale žádný z návrhů neprošel a studio tak nakonec muselo skončit.

Nejnovější články