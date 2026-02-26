Remake Bloodborne i další obsah do Shadow of the Colossus. Na čem pracovali Bluepoint Games?

Žadonění o remake nebo alespoň remaster lovecraftovské soulsovky Bloodborne je už takový mem, který se vynoří před každým streamem o novinkách z PlayStationu. Podle nových informací jsme ale vymodlené modernizaci byli možná blíže, než jsme tušili. Zrušené studio Bluepoint Games, známé remaky Shadow of the Colossus a Demon's Souls, mělo připravovat půdu pro remak Bloodborne i spin-off Ghost of Tsushima.
Podle insidera Detective Seeds, který cituje čtyři bývalé zaměstnance studia, sehrálo roli hned několik faktorů. Remake Shadow of the Colossus měl podle zdrojů finančně zklamat, přestože byl kriticky vychvalován. Část týmu navíc chtěla přejít k originální tvorbě místo dalších remaků.
Po úspěchu Demon's Souls na PlayStation 5 však Bluepoint očekával, že dostane zelenou na předělávkou Bloodborne. Dokonce prý vzniklo malé designérské oddělení, které začalo projekt připravovat. Remake nebyl nikdy schválen kvůli údajně napjatým vztahům mezi Sony a FromSoftware. Bez Bluepointu jsou teď jeho šance na vznik prý mnimální. Sony nakonec Bluepoint koupilo v roce 2021.
Studio pomáhalo s vývojem God of War Ragnarök. Následně pracovali na vlastním projektu, ze kterého se měla vyklubat hra jako služba - segment, do kterého Sony chtělo ještě nedávno agresivně proniknout. Nutno dodat, že neúspěšně. Tehdejší vedení PlayStationu pod Jimem Ryanem chtělo rozšířit značku God of War do dalších mytologií po vzoru Assassin’s Creed. Projekt ale neměl jasného kreativního ředitele, vznikaly třenice a podle informací až tři čtvrtiny týmu nesouhlasily se zaměřením na live service model. Kvůli zpožděním byl projekt začátkem roku 2025 zrušen.
Bluepoint se poté snažil navrhnout další projekty: remake Jak and Daxter: The Precursor Legacy, návrat série Resistance, nebo nový obsah pro Shadow of the Colossus. Bloodborne se prý ještě krátce vrátil na stůl, než z něj byl definitivně smeten. Mezi novými IP měl být projekt s pracovním názvem Black Fang, údajně spin-off Ghost of Tsushima. Sony pak dalo studiu několik měsíců na prokázání životaschopnosti projektu, ale 19. února byli zaměstnanci informováni o propouštění a uzavření studia. Bluepoint tak od odkoupení japonským gigantem nevydal jedinou vlastní hru. Oficiální uzavření Bluepoint Games má proběhnout 2. března.