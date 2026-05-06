Remake Black Flag chce být maximálně věrný originálu. Novinky ho mají akorát vylepšit

Existuje naděje, že Assassin’s Creed Black Flag Resynced bude skvělým, skoro už nostalgickým návratem milované značky, která s každým dalším dílem lehce ztrácí svou původní identitu. Předělávka pirátské výpravy vás tak vezme nejen do zlatých časů Karibiku, ale také těch herních. A Ubisoft dělá všechno pro to, aby vás tím potěšil.
Vedení se už při oznámení nechalo slyšet, že nechce měnit jádro hry. Nadále půjde o akční adventuru oproštěnou od zbytečných RPG prvků moderních dílů. Na herní mechanismy se ale přeci jen sahat musí, aby se požitek lépe přiblížil nastavení moderního publika, ale především se hrál tak nějak přirozeněji.
Jednou z velkých oblastí úprav je pohyb a ikonický parkour. Edward bude na vaše pokyny reagovat rychleji, abyste měli pocit, že u kormidla jste vy. Změnou tak třeba prošla animace doskoku, z níž se pirátský floutek dříve oklepe, aby byl připravený na další pohyb. Obecně se tým snažil dosáhnout lepší plynulosti, s čímž pomohou i třeba visutá lana roztroušená po světě, ale také malá rychlostní výhoda po překulení se přes překážku.
Zpět je také pokročilé skákání, doplněné o nové možnosti nejnovější iterace enginu Anvil. Boční a zadní skoky jsou možné v podstatě z libovolné výšky, stejně jako pohyby do prázdna, což umožňuje mimo jiné zachování manuální skoku pro přímější kontrolu postavy. Zkrátka bude znovu radost běhat po rozpálených střechách.
S Edwardem se vrací též ikonický orlí zrak, abyste zvýraznili nepřátele a předměty za zdmi. Doplněný je funkcí pozorování okolí, abyste lépe našli cíle úkolů a stopy. Velkou radostí je také příchod volné možnosti skrčení, což se hodí hlavně v noci, kdy nepřátelům trvá ještě delší dobu, než vás identifikují. Jakmile vás najdou, využijete foukačky s dvěma typy šipek, kouřovou bombu či přitahovací lano, k němuž dostanete přístup už ve třetí sekvenci, nikoliv až jedenácté.
Když ale zrovna neprovádíte vylepšené sledování a odposlouchávání, kde odhalení už neznamená konec, můžete si v klidu sami sundat kápi zmáčknutím jediného tlačítka. Naopak pro splynutí dobře fungují libovolné davy tří a více lidí, najímání pomocníků či rozhazovaní dukátů.
Je ovšem více než pravděpodobné, že časem musíte sáhnout po násilí. Během něho zjistíte, že souboje jsou postavené na tom, abyste u nepřátel dosáhli stavu, kdy je můžete odpravit jedinou správně mířenou ránou. Povede se vám to při proražení jejich obrany, perfektním vykrytím, odhozením do zdi a sražením na zem. Na to je navázané prostředí, které skrývá řadu smrtících příležitostí.
Další novinkou je obohacení o těžké útoky a údery z úhybu. Nesmíte ale opakovat tu samou taktiku, jelikož nepřátelé se mohou adaptovat vaší strategii a lépe si s vámi poradit. Typy nepřátel zase obohatí nový demoliční archetyp, jež vám dokáže přitopit v už tak rozpáleném kotli. Kdyby vás všechny vyjmenované prvky zajímaly v pohybu, Ubisoft vydal několik střípků, které už někteří fanoušci poslepovali dohromady.
Všechny změny na vlastní kůži poznáte 9. července, kdy Assassin’s Creed Black Flag Resynced vychází na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Cenovka je 59,99 eur za standardní edici, nadšenci ale mohou kupovat i dražší deluxe edici, včetně sběratelské edice s figurkou a dalšími fyzickými bonusy.