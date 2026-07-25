Reklamy i do vašeho hraní. Xbox testuje streamování her podmíněné reklamou
zdroj: Xbox

Reklamy i do vašeho hraní. Xbox testuje streamování her podmíněné reklamou

25. 7. 2026 9:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Na konci minulého týdne šéf Electronic Arts burcoval ostatní společnosti k tomu, aby do svých her dávaly více reklamy. Nicméně dost možná zapomněl na to, že se inzerce do herního průmyslu může dostat i trochu alternativním způsobem, například přes streamování.

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Herní divize amerického konglomerátu Microsoft začala ve čtvrtek s oficiálním testováním streamování her po omezený čas poté, co uživatelé zhlédnou určité množství reklamy. Jde o podobný systém, jaký v zahraničí například zavedl Netflix, který nabízí nejlevnější možné předplatné, jehož cena je vykoupená podmíněným sledováním reklam pro streamování jejich obsahu.

Služba Xbox Cloud Gaming je aktuálně zahrnutá v Game Passu. Přístupná je již v základní variantě, přičemž čím dražší úroveň, tím lepší kvalita streamování. Testovaný model by to hráčům umožnil bez nutnosti vlastnit předplatné, případně se vyskytuje potenciální možnost zavést novou, ještě nižší úroveň za pár desítek korun měsíčně.

Aktuální test je každopádně limitovaný a dostupný pouze pro členy Xbox Insiders programu. Zároveň se minimálně prozatím aplikuje pouze na hry, které daní testeři vlastní. V budoucnu by to ale mohlo fungovat i u titulů ze širšího katalogu.

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„Reklama ve videohrách existuje už desítky let, od product placementu až po modely typu free-to-play. Ne vždy jsou však koncipované s ohledem na hráče. Pokud je ale reklama dobře provedená, může pomoci snížit náklady na přístup ke hře,“ zní v oficiálním prohlášení.

Jde tak o další krok Xboxu k tomu, aby se více zaměřil na dostupnost hraní a oslovení širšího hráčského publika. Slibuje, že reklamy nebudou narušovat plynulost herní seance, přičemž přímo i jejich obsah bude pečlivě vybíraný, aby dával alespoň v rámci možností smysl.

Jestli jde o správný směr, to zjevně rozhodne až čas. Microsoft nicméně v těchto dobách potřebuje každý záchytný bod, protože prochází rozlehlou restrukturalizací, kvůli níž se zbavil řady zaměstnanců i přímo herních studií. Situaci nepomáhá ani stále živá paměťová krize a s ní spojené zdražování Xboxů či obecně nepříznivá atmosféra přímo v útrobách firmy.

Smarty.cz
Tagy:
Microsoft reklama byznys streaming
Zdroje:
Polygon, Xbox
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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