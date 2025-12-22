Rekapitulace roku na Xboxu letos vynechá. Microsoft šetří na velké výročí
zdroj: Microsoft

Rekapitulace roku na Xboxu letos vynechá. Microsoft šetří na velké výročí

22. 12. 2025 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Roční přehledy jsou dnes skoro všude. Streamovací služby, sociální sítě i herní platformy se předhánějí, aby vám ukázaly, kolik času jste s nimi strávili a co vás chytilo nejvíc. V herním světě rekapitulaci nabízí jak PlayStation, tak i třeba Steam, zatímco Xbox letos zůstává stranou a podle všeho nejde o pouhé zpoždění.

Satya Nadella
Novinky
Další Xbox bude v podstatě PC, potvrdil CEO Microsoftu

Tvrdí to Jez Corden z WindowsCentral, který se odvolává na prověřené zdroje. Podle nich Xbox letos žádný roční přehled nechystá. Vystačit si tak budete muset s vlastní pamětí, případně se statistikami třetích stran.

„Někteří z vás se mě ptali, zda Xbox připraví vlastní rekapitulaci vašich herních zvyků za rok 2025 ve stylu ročního přehledu. Moje zdroje naznačují, že Xbox letos svůj Wrapped ani nepřipravuje. A zjevně k tomu má dobrý důvod,“ napsal Corden.

Tím důvodem mají být omezené finanční prostředky, které si Xbox šetří na příští rok. V roce 2026 se totiž sejde hned několik významných výročí napříč celou značkou Xbox. Samotná konzole oslaví 25 let existence společně se svou vlajkovou lodí Halo. Blizzard se mezitím blíží ke svému 35. výročí a po dlouhé době připravuje další veřejný BlizzCon, zatímco Bethesda na dortu sfoukne rovnou 40 svíček. 

Donald Trump x Master Chief
Novinky
Bílý dům zneužívá Halo k propagandě. Microsoft nejspíš nezmůže vůbec nic

Právě kvůli souběhu těchto milníků má jít velká část marketingového rozpočtu stranou, aby bylo možné všechny oslavy důstojně pokrýt. Proto byl letošek na komunitní akce střídmější, velká část rozpočtu se jednoduše přesune do příštího roku.

Je tak dost pravděpodobné, že Microsoft do příštího roku vkládá velké naděje a vynasnaží se otřepat z nešťastného letoška, během něhož vyhodil tisíce zaměstnanců, zrušil řadu ambiciózních projektů a zdražil devkity své konzole i předplatné Game Pass.

Příští rok by tak měl být pokusem o nový začátek. Optimističtější tón ostatně naznačuje i prezident herního obsahu Matt Booty. Už v lednu se chystá tradiční Xbox Developer Direct, kde se mají objevit nové informace o chystaných hrách interních studií. Ve vzduchu visí především nové Fable a očekávaná Forza Horizon 6, které by mohly pomoci vrátit Xboxu ztracené sebevědomí.

Smarty.cz
Tagy:
Microsoft výročí rekapitulace
Zdroje:
Windows Central
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Fight Club #755 – Čas vánoční
Fight Club #755 – Čas vánoční
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Divinity - Oznámení
Divinity - Oznámení
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
The Dawnless Days – Total War: Attila
The Dawnless Days – Total War: Attila
SAROS – Příběh a objednávky
SAROS – Příběh a objednávky
Out of Words – Osud čeká
Out of Words – Osud čeká
Highguard – Odhalení
Highguard – Odhalení
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Český přenos The Game Awards 2025
Český přenos The Game Awards 2025
Control: Resonant – Představení
Control: Resonant – Představení
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Pragmata – Datum vydání
Pragmata – Datum vydání
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion
The Elder Scrolls V: Skyrim - Switch 2
The Elder Scrolls V: Skyrim - Switch 2

Nejnovější články