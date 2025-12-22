Rekapitulace roku na Xboxu letos vynechá. Microsoft šetří na velké výročí

Roční přehledy jsou dnes skoro všude. Streamovací služby, sociální sítě i herní platformy se předhánějí, aby vám ukázaly, kolik času jste s nimi strávili a co vás chytilo nejvíc. V herním světě rekapitulaci nabízí jak PlayStation, tak i třeba Steam, zatímco Xbox letos zůstává stranou a podle všeho nejde o pouhé zpoždění.
Tvrdí to Jez Corden z WindowsCentral, který se odvolává na prověřené zdroje. Podle nich Xbox letos žádný roční přehled nechystá. Vystačit si tak budete muset s vlastní pamětí, případně se statistikami třetích stran.
„Někteří z vás se mě ptali, zda Xbox připraví vlastní rekapitulaci vašich herních zvyků za rok 2025 ve stylu ročního přehledu. Moje zdroje naznačují, že Xbox letos svůj Wrapped ani nepřipravuje. A zjevně k tomu má dobrý důvod,“ napsal Corden.
Tím důvodem mají být omezené finanční prostředky, které si Xbox šetří na příští rok. V roce 2026 se totiž sejde hned několik významných výročí napříč celou značkou Xbox. Samotná konzole oslaví 25 let existence společně se svou vlajkovou lodí Halo. Blizzard se mezitím blíží ke svému 35. výročí a po dlouhé době připravuje další veřejný BlizzCon, zatímco Bethesda na dortu sfoukne rovnou 40 svíček.
Právě kvůli souběhu těchto milníků má jít velká část marketingového rozpočtu stranou, aby bylo možné všechny oslavy důstojně pokrýt. Proto byl letošek na komunitní akce střídmější, velká část rozpočtu se jednoduše přesune do příštího roku.
Je tak dost pravděpodobné, že Microsoft do příštího roku vkládá velké naděje a vynasnaží se otřepat z nešťastného letoška, během něhož vyhodil tisíce zaměstnanců, zrušil řadu ambiciózních projektů a zdražil devkity své konzole i předplatné Game Pass.
Příští rok by tak měl být pokusem o nový začátek. Optimističtější tón ostatně naznačuje i prezident herního obsahu Matt Booty. Už v lednu se chystá tradiční Xbox Developer Direct, kde se mají objevit nové informace o chystaných hrách interních studií. Ve vzduchu visí především nové Fable a očekávaná Forza Horizon 6, které by mohly pomoci vrátit Xboxu ztracené sebevědomí.