Red Dead Redemption 2 prodalo 85 milionů kusů. Šéf Take-Two odmítá, že Red Dead Online promarnili
zdroj: Foto: Rockstar Games

Red Dead Redemption 2 prodalo 85 milionů kusů. Šéf Take-Two odmítá, že Red Dead Online promarnili

PlayStation 4 PC Xbox One

27. 5. 2026 17:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Westernová akce Red Dead Redemption 2 dál láme rekordy, i když od jejího vydání uběhlo už osm let. Podle nejnovější finanční zprávy Take-Two se vyšplhala na 85 milionů prodaných kopií, čímž se zařadila na třetí příčku mezi nejprodávanějšími hrami všech dob, kde nahradila Wii Sports. Za zmínku přitom stojí fakt, že RDR2 prodalo v posledních 12 měsících víc kopií než v jakémkoliv jiném roce od svého vydání.

Red Dead Redemption II
Novinky
Divoký západ ještě neřekl poslední slovo. Red Dead Redemption 2 fascinuje další záhadou

Společně s tím se znovu otevřela debata o osudu Red Dead Online, které Rockstar prakticky opustil ve prospěch GTA Online a vývoje Grand Theft Auto VI. Mnozí členové komunity tak považují online část westernu za promarněnou příležitost, poslední větší aktualizace Blood Money se dočkala před pěti lety. V roce 2022 pak Rockstar oficiálně oznámil, že většinu zdrojů přesouvá právě k vývoji GTA VI. Od té doby přežívá multiplayerový mód v udržovacím režimu, zatímco GTA Online dál pravidelně dostává nový obsah, eventy a spolupráce.

Šéf Take-Two Strauss Zelnick ale podobnou kritiku odmítá. V rozhovoru pro IGNse nechal slyšet, že označovat Red Dead Online za promarněnou šanci nedává smysl. „Řeknu to jasně: na prodeji 85 milionů kopií Red Dead není doslova nic, co by naznačovalo promarněnou příležitost. Red Dead Online je nesmírně úspěšné a dlouhodobě fungující,“ uvedl Zelnick.

Red Dead Redemption II
Red Dead Redemption II
Red Dead Redemption II
Galerie

Zároveň připomněl, že pohled do velké míry zkresluje samotná existence série Grand Theft Auto. „Kdyby naše společnost nevlastnila i Grand Theft Auto, lidé by mluvili hlavně o tom, že máme obrovskou značku Red Dead, na kterou jsme velmi hrdí,“ dodal.

Red Dead Redemption 2 PC 4K
Aktuality
Katalog PlayStation Plus obohatí Star Wars: Outlaws i Red Dead Redemption 2

Tomuto srovnání se ale vyhnout moc nedá. Nedávný hackerský útok na interních servery Rockstaru údajně ukázal, že Red Dead Online i po letech bez většího přísunu nového obsahu každý týden vydělává zhruba půl milionu dolarů (asi 10 milionů korun), což rozhodně není zanedbatelná částka. Jenže GTA Online má podle stejného zdroje vydělávat přibližně 9,5 milionu dolarů týdně (téměř 200 milionů korun). V takové situaci je pak asi pochopitelné, proč Rockstar upřednostnil podporu svého modernějšího městského sandboxu před Divokým západem.

Zároveň to ale neznamená, že by Red Dead Online bylo úplně mrtvé. Loni v létě se dočkalo menší aktualizace Strange Tales of the West, která přidala nový obsah s hororovým nádechem. Nezbývá než doufat, že by se po vydání GTA VI mohlo dostat zase na kovboje, na druhou stranu se Rockstaru tak či tak povedlo stvořit značku, která prodává miliony kopií i bez pravidelného přísunu nového obsahu.

Smarty.cz
Tagy:
akční adventura 3rd person third person Divoký západ Red Dead Redemption Red Dead série
Zdroje:
IGN, Take-Two
Hry:
Red Dead Redemption II
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Marathon - Season 2 Cinematic Trailer
Marathon - Season 2 Cinematic Trailer
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – Datum vydání a obsah po vydání
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – Datum vydání a obsah po vydání
O Forze Horizon 6 s Patrikem a Pánovi prstenů od Warhorse || Chléb & Games
O Forze Horizon 6 s Patrikem a Pánovi prstenů od Warhorse || Chléb & Games
Civilization VII - Test of Time Update
Civilization VII - Test of Time Update
Nailcrown – Oznámení
Nailcrown – Oznámení
Jsou remaky lepší než původní hra? || Chléb & Games
Jsou remaky lepší než původní hra? || Chléb & Games
Warhammer 40,000 Mechanicus II - Leader Deep-dive: Videx & Obasis
Warhammer 40,000 Mechanicus II - Leader Deep-dive: Videx & Obasis
Godzone 6 - Teaser
Godzone 6 - Teaser
Chléb & Games: Heroes, Path of Exile 2 a hodnocení tříd v Diablu
Chléb & Games: Heroes, Path of Exile 2 a hodnocení tříd v Diablu
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time Oznámení
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time Oznámení
Europa Universalis V: Fate of the Phoenix - Trailer
Europa Universalis V: Fate of the Phoenix - Trailer
Star Fox Remake - Oznámení
Star Fox Remake - Oznámení
Office Manager - Oznámení
Office Manager - Oznámení
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Phonopolis - Datum vydání
Phonopolis - Datum vydání
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
Arc Raiders - Riven Tides
Arc Raiders - Riven Tides
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války

Nejnovější články