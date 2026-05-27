Red Dead Redemption 2 prodalo 85 milionů kusů. Šéf Take-Two odmítá, že Red Dead Online promarnili

Westernová akce Red Dead Redemption 2 dál láme rekordy, i když od jejího vydání uběhlo už osm let. Podle nejnovější finanční zprávy Take-Two se vyšplhala na 85 milionů prodaných kopií, čímž se zařadila na třetí příčku mezi nejprodávanějšími hrami všech dob, kde nahradila Wii Sports. Za zmínku přitom stojí fakt, že RDR2 prodalo v posledních 12 měsících víc kopií než v jakémkoliv jiném roce od svého vydání.
Společně s tím se znovu otevřela debata o osudu Red Dead Online, které Rockstar prakticky opustil ve prospěch GTA Online a vývoje Grand Theft Auto VI. Mnozí členové komunity tak považují online část westernu za promarněnou příležitost, poslední větší aktualizace Blood Money se dočkala před pěti lety. V roce 2022 pak Rockstar oficiálně oznámil, že většinu zdrojů přesouvá právě k vývoji GTA VI. Od té doby přežívá multiplayerový mód v udržovacím režimu, zatímco GTA Online dál pravidelně dostává nový obsah, eventy a spolupráce.
Šéf Take-Two Strauss Zelnick ale podobnou kritiku odmítá. V rozhovoru pro IGNse nechal slyšet, že označovat Red Dead Online za promarněnou šanci nedává smysl. „Řeknu to jasně: na prodeji 85 milionů kopií Red Dead není doslova nic, co by naznačovalo promarněnou příležitost. Red Dead Online je nesmírně úspěšné a dlouhodobě fungující,“ uvedl Zelnick.
Zároveň připomněl, že pohled do velké míry zkresluje samotná existence série Grand Theft Auto. „Kdyby naše společnost nevlastnila i Grand Theft Auto, lidé by mluvili hlavně o tom, že máme obrovskou značku Red Dead, na kterou jsme velmi hrdí,“ dodal.
Tomuto srovnání se ale vyhnout moc nedá. Nedávný hackerský útok na interních servery Rockstaru údajně ukázal, že Red Dead Online i po letech bez většího přísunu nového obsahu každý týden vydělává zhruba půl milionu dolarů (asi 10 milionů korun), což rozhodně není zanedbatelná částka. Jenže GTA Online má podle stejného zdroje vydělávat přibližně 9,5 milionu dolarů týdně (téměř 200 milionů korun). V takové situaci je pak asi pochopitelné, proč Rockstar upřednostnil podporu svého modernějšího městského sandboxu před Divokým západem.
Zároveň to ale neznamená, že by Red Dead Online bylo úplně mrtvé. Loni v létě se dočkalo menší aktualizace Strange Tales of the West, která přidala nový obsah s hororovým nádechem. Nezbývá než doufat, že by se po vydání GTA VI mohlo dostat zase na kovboje, na druhou stranu se Rockstaru tak či tak povedlo stvořit značku, která prodává miliony kopií i bez pravidelného přísunu nového obsahu.