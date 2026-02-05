Reboot Overwatche: zbavuje se číslovky a přidává deset hrdinů

Blizzard se rozhodl pro radikální reboot své hrdinské střílečky. Overwatch zahazuje dvojku v názvu, chystá se přivést rovnou deset nových hrdinů během jediného roku a zároveň míří i na Nintendo Switch 2. Vývojáři mluví o nejambicióznějším startu v historii značky a o začátku nové, výrazně příběhové éry.
Od 10. února odstartuje roční příběhový oblouk s názvem Reign of Talon. Ten se bude táhnout napříč šesti sezónami a vůbec poprvé v historii Overwatche nabídne ucelený, navazující příběh rozvíjený v reálném čase. Blizzard slibuje, že svět hry se bude měnit skrze herní eventy, filmečky, trailery hrdinů, krátké povídky, komiksy, úpravy map, nové hlasové linky i interakce mezi postavami. Vše má být propojeno přes speciální narativní rozhraní přímo ve hře.
Největší pozornost ale samozřejmě míří k novým hrdinům. Už první sezóna přidá pět postav, což je bezprecedentní krok, a celkem jich má během roku dorazit rovnou deset. V první vlně se představí tank Domina s dlouhým dosahem a důrazem na defenzivní zóny. Dále glass cannon Emre, bývalý agent Overwatche, dnes rychlý a mobilní kybervojákj. Mizuki je zase support, který dokáže léčit svým kloboukem anebo svazovat protivníky řetězy. Ohnivá Anran manipuluje plameny a dostupná bude už v rámci Hero Trial mezi 5. a 10. únorem. No a nakonec se představí levitující kočka Jetpack Cat, která předením léčí a za svou létající plošinou klidně sveze své spolubojovníky.
Spolu s novou sezónou projde výraznou proměnou i uživatelské rozhraní. Blizzard opět hovoří o největším redesignu menu v historii série. Přibude nové 3D lobby s hrdiny – nejprve pro jednotlivce a od čtvrté sezóny i pro celé party, nové centrum notifikací, rychlejší navigace, přepracovaná galerie hrdinů a sociální panel.
Šéfvývojář Aaron Keller označil chystané změny za největší a nejambicióznější, jaký kdy Overwatch zažilo. Zároveň ale zdůrazňuje, že nejde o restart nebo relaunch, ale spíš o expanzi, na které chce Blizzard stavět další roky. Každý rok má nabídnout nový velký příběhový oblouk podobný Reign of Talon.
Vedení Blizzardu otevřeně přiznává, že Overwatch má za sebou složité období, kdy se některé ambiciózní plány nepovedlo naplnit a hra přišla o část původních fanoušků. Právě proto má být letošní rok signálem, že značka zůstává klíčovým pilířem firmy a má před sebou dlouhou budoucnost. Uvidíme, jestli se to ve stále složitějším online prostoru podaří. Nicméně úplně jiná hra – Highguard – dostává obrovskou staronovou konkurenci v ten nejnevhodnější moment.