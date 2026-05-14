Reboot Doomu slaví desetileté výročí. Pořídíte jej teď za pár korun

Reboot slavné střílečky Doom můžeme klidně dávat za vzor příkladu dokonalého návratu slavné značky. Neskutečně násilná hratelnosti, fantastický vizuál, ikonický soundtrack – to všechno před deseti lety kulminovalo v oživeném Doomu. Hra teď slaví desetileté výročí výraznými slevami a legendární návrat série na Steamu pořídíte bez centu za pouhé dva dolary, takže v přepočtu asi za padesát korun. Slovy klasika: „A to se vyplatí!“
Proč o tom píšeme? Protože na nákup není zrovna hodně času, slevy na celou sérii jsou do konce zítřka, tedy 15. května. Výrazné slevy se mimochodem vztahují na celou střílečkovou značku. Takže pořídíte třeba loňský Doom: The Dark Ages o dvě třetiny levněji za přibližně 660 korun, Doom Eternal za zhruba 250 korun i oba datadisky The Ancient Gods každý za dvoustovku.
Vzdělání si můžete doplnit i staršími kousky. Na paďocha vás vyjde verze původního Doomu rozšířená pro Nintendo 64 v Doom 64. První dvě hry z devadesátých let pak pořídíte v bundlu paradoxně dráž než reboot – zhruba za stovku. Na tolik vás vyjde i hororově laděný Doom 3. No, a pokud vlastníte VR a silný žaludekj, můžete si za něco přes devadesát korun zahrát Doom VFR.
Znovuoživený Doom ukázal před deseti lety, že i moderní střílečka může stavět na principech devadesátkových klasik a zároveň působit svěže a právěm patří mezi nejlepší FPS poslední dekády. Za necelá dvě eura je to jedna z těch nabídek, nad kterou se moc nepřemýšlí.