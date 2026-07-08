Rebel Wolves přibližují, jak bude fungovat plynutí času v The Blood of Dawnwalker
zdroj: Rebel Wolves

Rebel Wolves přibližují, jak bude fungovat plynutí času v The Blood of Dawnwalker

PC PlayStation 5 Xbox Series

8. 7. 2026 16:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Vydání upířího RPG The Blood of Dawnwalker se nezadržitelně blíží jako úsvit dalšího dne a s tím přichází také marketingová masírka od studia Rebel Wolves, které nám tentokrát podrobně představuje, jak bude ve hře fungovat plynutí času a s ním spojený narativní sandbox.

Rozhodli se to demonstrovat na jednom z prvních questů ze začátku hry. Je den Krvavé mše, večer se ve vaší vesnici sejdou upíři vrakhiri, kteří kraji vládnou, aby vybrali krev jako povinnou daň za ochranu. Hlavní hrdina Coen má osm časových úseků na to, aby se na události večera připravil a možná ovlivnil, jak mše dopadne.

Dokud pouze prozkoumáváte okolí, mluvíte s postavami nebo pozorujete svět, čas neplyne a je totožná část dne. Teprve ve chvíli, kdy se rozhodnete splnit konkrétní úkol nebo učinit důležité rozhodnutí, se den posune kupředu o jeden časový úsek. Možností jak naložit s omezeným časem bude více, než kolik vám ruce svázané osudem dovolí.

The Blood of the Dawnwalker zdroj: Rebel Wolves

Coen může například hledat lék pro svoji matku, aby se mohla na Krvavou mši dostavit a neohrozit svou absencí celou vesnici. Můžete pomáhat místním hledat prase nebo zachránit tkadlece, aby dokončil pro vrakhiri objednanou tapiserii, můžete se pokusit získat na svou stranu hlídače anebo odkrýt zárodky povstání proti upírům. Důležité ale je, že nestihnete všechno.

Krvavá mše bude zásadní událostí, která oddělí prolog od zbytku hry, během ní se Coen promění v titulního Dawnwalkera – poloupíra, který dokáže přežít za denního světla. Zároveň s tím se vám otevře celé údolí Sangora a tím i možnosti, jak dokončit příběh. Hrdina získá upírské schopnosti, ale zároveň si zachová lidské emoce i vztahy. Jeho rodina mezitím padne do zajetí upířího vládce Brencise, který ji plánuje obětovat za třicet dní (a nocí).

The Blood of Dawnwalker
Preview
Dojmy z Gamescomu: The Blood of Dawnwalker bude víc než Zaklínač s upíry

Právě tento třicetidenní limit představuje hlavní osu celého příběhu. Hráč se může pokusit rodinu zachránit, přidat se k revoluci proti vrakhiri, nebo naopak podlehnout vlastní upírské podstatě a vydat se zcela jinou cestou, kdy většinu hry strávíte převážně v ochranné tmě noci. Tvůrci zdůrazňují, že právě svoboda rozhodování bude největším tématem hry. Každá volba má mít dlouhodobé následky a žádní dva hráči by podle jejich představ neměli prožít úplně stejný příběh.

The Blood of Dawnwalker vychází 30. září na PC, PS5 a Xbox Series X/S.

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Tagy:
fantasy RPG příběhová
Zdroje:
Rebel Wolves
Hry:
The Blood of Dawnwalker
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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