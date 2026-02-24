Radiace v GTA V? The Exclusion Zone promění Los Santos v drsný survival

Los Santos bylo vždycky nebezpečné. Jen v modifikaci The Exclusion Zone vám bude místo gangů a zkorumpovaných policajtů dělat vrásky radiace. Nový survival mod pro Grand Theft Auto V mění známou mapu v radioaktivní noční můru, která připomíná Fallout, Stalkera i 28 Dní poté
.
Mod od tvůrce VelyXCore rozesel po San Andreas několik vysoce rizikových radioaktivních zón. Místo okamžitého ubývání zdraví ale přichází pomalé, postupné otrávení radiací. Čím déle se v kontaminované oblasti pohybujete, tím víc se vaše kondička zhoršuje, až k postupnému kritickému selhání orgánů.
Aktuálně jsou nejvíce zasažené oblasti Humane Labs, Fort Zancudo Delta, letiště v Sandy Shores a průmyslové perimetry kolem letiště a přístavu v Los Santos. Pokud chcete přežít, budete potřebovat plynové masky, které však nejsou běžně dostupné a je třeba je aktivně hledat.
VelyXCore má s projektem další plány. Komunita už navrhuje propojení s přídavnými mapami inspirovanými Pripjatí, tedy prostředím známým ze série Stalker. Autor přislíbil konfigurační soubor, který by umožnil přesné umístění radiačních zón i na těchto mapách.
The Exclusion Zone tak nabízí zcela nový způsob, jak se vrátit do GTA 5. Místo přestřelek a policejních honiček vás tentokrát může zabít samotné prostředí. Mod je ideální například s úpravou InfectionX Nightfall od stejného autora, která do hry přidá zombie hordy. Ideální způsob, jak v GTA V zažít něco neokukaného před letošním vydáním šestého dílu.