Původní autoři Guitar Hero se vrací. Stage Tour naváže na odkaz plastových kytar
zdroj: RedOctane Games

Původní autoři Guitar Hero se vrací. Stage Tour naváže na odkaz plastových kytar

PC PlayStation 5 Xbox Series

3. 3. 2026 9:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Stage Tour
Stage Tour
Stage Tour
Galerie

Guitar Hero vzalo v roce 2005 herní scénu útokem. Rytmická hra od RedOctane a Harmonix dala vzniknout kultu a sérii, kde jste s ovladačem v podobě plastové kytary imitovali hraní těch největších hudebních fláků. I když je značka spoustu let u ledu, její odkaz je natolik silný, že dává smysl ho zkusit znovu oživit: Tentokrát ve Stage Tour.

S novým pokusem přichází loni oživené studio RedOctane, tentokrát pod hlavičkou divize Freemode spadající pod Embracer. Na palubu přizvali i původní spoluzakladatele, Kaie a Charlese Huangovy, kteří si vyzkouší roli zkušených poradců. Pod jejich dohledem vznikne další variace na rychlé mačkání tlačítek, tentokrát doplněné o několik moderních prvků.

zdroj: RedOctane Games

Novinka slibuje volnější ruku ve skládání vlastní kapely. Vyberete si z několika členů s unikátním stylem a přístupem, ale také výbavou, která se může pyšnit oficiální licencí od Gibsonu, mezi něž spadají i dceřiné společnosti Epiphone nebo Mesa Boogie. V širokých možnostech úprav se pokusíte najít vlastní styl, zatímco vaše prsty se zase po delší době zapotí při rychlém mačkání na novém ovladači vyhotoveného ve spolupráci se značkou periferií Kramer.

Epic Games + Harmonix
Bleskovky
Epic Games kupují studio Harmonix, tvůrce sérií Guitar Hero a Rock Band

Studio slibuje, že novinka bude přístupná nováčkům, ale radost udělá i ostříleným kytaristům, pro něž není problém ani Through the Fire and Flames na nejvyšší obtížnost. V každé kapele můžete obsadit posty kytary, basy, bicích a vokálu, kdy si legraci pochopitelně užijete nejen o samotě, ale klidně v online či lokálním multiplayeru až pro čtyři hráče.

Je samozřejmě otázkou, jestli může podobný herní formát zaujmout v dnešní době. Tím spíše, když už teď někteří fanoušci kritizují obyčejnou prezentaci, kterou táhnou dolů toporné animace a možná až příliš jednoduché grafické zpracování. Na druhou stranu, po desetileté pauze může po podobných hrách vládnout trochu větší hlad, ostatně se svou rytmickou variací s aktuálními popovými hvězdami přichází pravidelně i Fortnite. Třeba nás čeká úsvit další éry hudebních her?

Stage Tour se každopádně do fáze alfa testování nachystá v létě, aby do konce roku mohla vyjít plná hra. Zatím je z platforem jisté akorát PC, počítá se ale s tím, že struny naladíte i na konzolích.

Smarty.cz
Tagy:
hudba rytmická
Zdroje:
RedOctane Games
Hry:
Stage Tour
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Stage Tour – Představení
Stage Tour – Představení
Samson – Datum vydání
Samson – Datum vydání
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Flesh & Wire - Oznámení
Flesh & Wire - Oznámení
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Arc Radiers - Shrouded Sky
Arc Radiers - Shrouded Sky
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Project Windless – Odhalení
Project Windless – Odhalení
Untitled John Wick Game – Představení
Untitled John Wick Game – Představení
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Diablo II: Resurrected - Warlock Gameplay Trailer
Diablo II: Resurrected - Warlock Gameplay Trailer
Clive Barker's Hellraiser: Revival - Love Story Trailer
Clive Barker's Hellraiser: Revival - Love Story Trailer
Directive 8020 - Datum vydání
Directive 8020 - Datum vydání

Nejnovější články