Původní autoři Guitar Hero se vrací. Stage Tour naváže na odkaz plastových kytar

Guitar Hero vzalo v roce 2005 herní scénu útokem. Rytmická hra od RedOctane a Harmonix dala vzniknout kultu a sérii, kde jste s ovladačem v podobě plastové kytary imitovali hraní těch největších hudebních fláků. I když je značka spoustu let u ledu, její odkaz je natolik silný, že dává smysl ho zkusit znovu oživit: Tentokrát ve Stage Tour.
S novým pokusem přichází loni oživené studio RedOctane, tentokrát pod hlavičkou divize Freemode spadající pod Embracer. Na palubu přizvali i původní spoluzakladatele, Kaie a Charlese Huangovy, kteří si vyzkouší roli zkušených poradců. Pod jejich dohledem vznikne další variace na rychlé mačkání tlačítek, tentokrát doplněné o několik moderních prvků.
Novinka slibuje volnější ruku ve skládání vlastní kapely. Vyberete si z několika členů s unikátním stylem a přístupem, ale také výbavou, která se může pyšnit oficiální licencí od Gibsonu, mezi něž spadají i dceřiné společnosti Epiphone nebo Mesa Boogie. V širokých možnostech úprav se pokusíte najít vlastní styl, zatímco vaše prsty se zase po delší době zapotí při rychlém mačkání na novém ovladači vyhotoveného ve spolupráci se značkou periferií Kramer.
Studio slibuje, že novinka bude přístupná nováčkům, ale radost udělá i ostříleným kytaristům, pro něž není problém ani Through the Fire and Flames na nejvyšší obtížnost. V každé kapele můžete obsadit posty kytary, basy, bicích a vokálu, kdy si legraci pochopitelně užijete nejen o samotě, ale klidně v online či lokálním multiplayeru až pro čtyři hráče.
Je samozřejmě otázkou, jestli může podobný herní formát zaujmout v dnešní době. Tím spíše, když už teď někteří fanoušci kritizují obyčejnou prezentaci, kterou táhnou dolů toporné animace a možná až příliš jednoduché grafické zpracování. Na druhou stranu, po desetileté pauze může po podobných hrách vládnout trochu větší hlad, ostatně se svou rytmickou variací s aktuálními popovými hvězdami přichází pravidelně i Fortnite. Třeba nás čeká úsvit další éry hudebních her?
Stage Tour se každopádně do fáze alfa testování nachystá v létě, aby do konce roku mohla vyjít plná hra. Zatím je z platforem jisté akorát PC, počítá se ale s tím, že struny naladíte i na konzolích.