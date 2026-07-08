První update Subauticy 2 mimo jiné zlepšuje souboje. Ryby vás ale stále vraždit nenechá
zdroj: Unknown Worlds

První update Subauticy 2 mimo jiné zlepšuje souboje. Ryby vás ale stále vraždit nenechá

PC PlayStation 5 Xbox Series

8. 7. 2026 18:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Subnautica 2
Subnautica 2
Subnautica 2
Galerie

Podmořský survival Subnautica 2 dostává svoji první velkou obsahovou aktualizaci, ve které studio Unknown Worlds reaguje na nejpalčivější připomínky z prvního období předběžného přístupu... ano, dojde i na agresivitu ryb! Hra dostud dostávala pouze menší hotfixy, aktualizace s číslovkou 1.1 ale přináší první výraznější rozšíření hratelnosti i úpravy herních systémů.

Zaměřuje se především na úvod hry. V začátečních oblastech přibyde více biologických laboratoří, díky nimž budou mít hráči snadnější přístup k biomodům a jejich výměně. Nová funkce se týká také skenování živočichů. Po získání nového nástroje bude možné analyzovat mořské tvory a odemykat další pasivní sloty pro biomody.

 

Největší změny se ale týkají samotných mimozemských tvorů. Velkou debatu před časem rozpoutala nemožnost ryby zabíjet, Unknown Worlds místo toho přepracovali alespoň jejich chování při zásahu. Podmořská fauna nyní bude viditelně reagovat na útoky. Novinkou jsou omračovací stavy po použití Sonic Resonatoru. Tvůrci chtějí, aby obrana proti agresivním tvorům působila uspokojivěji a hráči měli větší pocit kontroly nad situací.

Subnautica 2 Pouták
Dojmy z hraní
Subnautica 2 je propracovanějším ponorem vhodným i pro lidi trpící thalassofobií

Aktualizace přidává i řadu novinek. Například propracovanější hlubinné vraky s novými hádankami, přehlednější rozhraní PDA, možnost přehrávat nalezené audiology, lepší prioritu dabovaných hlášení, nový osobní úložný prostor a samozřejmě další opravy chyb a drobná vylepšení.

Součástí další aktualizace s číslovkou 1.2 pak bude vylepšení co-op zážitku, především pridání voice chatu, oživování společníků, pingování a podobně.

Smarty.cz
Tagy:
sci-fi survival kooperace live service
Zdroje:
Unknown Worlds
Hry:
Subnautica 2
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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