První herní Zaklínač měl skončit jinak. Scenárista přiznal zásah shůry
zdroj: CD Projekt RED

PC

20. 2. 2026 9:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Když CD Projekt RED na podzim roku 2007 vydával první herní adaptaci knižní série Zaklínač, zřejmě netušil, že otevírá jednu z nejlepších RPG trilogií vůbec. A přitom mohl podle původního šéfa scenáristů Artura Ganszyniece první díl skončit úplně jinak, než jak si ho pamatujeme. Závěrečný filmeček v trůnním sále, který jedničku tematicky provazuje s druhým dílem, totiž údajně vznikl bez výraznější účasti scenáristického týmu.

Ganszyniec se do zákulisí vývoje vrací na svém YouTube kanálu, kde zveřejnil kompletní průchod hrou doplněný komentářem. Velkou pozornost vzbudil právě poslední, šestadvacátý díl série. V něm vývojář vysvětluje, že původně chtěl scenáristický tým Zaklínače zakončit otevřeněji a asi i osobněji. „Tohle bylo místo, kde jsme chtěli hru ukončit, s otevřenou budoucností… Ale když jsme hru dokončovali, někdo rozhodl – vedení nebo Michał Kiciński – že potřebujeme animované outro,“ vysvětluje Ganszyniec.

Právě dodatečně přidaný filmeček představil motiv zaklínače vraždících krále, tedy ústřední téma Zaklínače 2. Podle Ganszyniece scénář k němu vznikal víceméně bez zapojení původního příběhového týmu. „Scénář k tomu, co teď vidíme, k té animaci, se psal bez scenáristů hry. Tak trochu… jsme tomu nevěnovali pozornost,“ přiznává s odstupem let.

Důsledky byly podle něj patrné právě ve druhém díle, který se proměnil v politický thriller plný intrik mezi královstvími a mocenských konfliktů. „Proto je druhý Zaklínač velmi politický. Moc nezkoumá, kdo je Geralt, jeho rodinu, historii a podobně,“ dodává. Pokud jste si trilogii prošli, změny tónu mezi jedničkou a dvojkou jste si nejspíš také všimli. K osobnější rovině vyprávění se pak trojka zase vrátila, Geraltův vztah k Ciri a různým podobám rodiny se nakonec stal jádrem velkolepého příběhu o konci světa.

Ganszyniec dodává, že je velmi zvědavý, jak dopadne chystaný remake prvního dílu. Ten je momentálně v rukou studia Fool's Theory pod dohledem CD Projektu (ačkoliv se šušká, že místo něj momentálně pracují hlavně na datadisku v Zerrikánii pro třetí díl), zatímco hlavní tým pracuje na Zaklínači 4 s Ciri v hlavní roli. Remake může být na jednu stranu příležitost vrátit se k původní vizi, na druhou ji může o něco koherentněji propojit se zbytkem trilogie. Někdy zkrátka stačí jedna cutscéna, aby se celá série mohla vydat úplně jinam.

Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
