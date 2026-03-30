První DLC pro Borderlands 4 schytává bídu: Nabízí málo obsahu za moc peněz
30. 3. 2026 16:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Studio Gearbox se po kontroverzních výrocích svého ředitele Randyho Pitchforda ohledně technického stavu Borderlands 4 zjevně nepoučilo. S udržením hry v povědomí mělo pomoct první placené rozšíření Mad Ellie and the Vault of the Damned, která ale nakonec tvrdě narazilo.

Obsahově slibuje řadu vítaných novinek. V první řadě další kousek příběhu, kde se spojíte s legendární mechaničkou Ellie, abyste společnými silami zničili záhadný mimozemský monolit. Během toho se vydáte i do prokletého vaultu a splníte si klidně několik vedlejších questů.

Příběhový dodatek slibuje novou ledovou oblast, v níž na vás čekají dva bossové a 16 minibossů, z nichž získáte nové legendární i Pearlescent zbraně a modifikace pro herní třídy. Všechno klidně okusíte v kůži nového Vault Huntera C4SHe. Stylový robot vyhrál novou šanci na život a navíc vlastní kouzelný balíček karet, jenž mu náhodně propůjčuje mocné schopnosti. Kromě toho dostanete řadu kosmetických doplňků, s nimiž budete zase o něco krásnější.

Na první pohled všechno zní dobře, ale když zamíříte na Steam, zjistíte, že se rozšíření „pyšní“ převážně záporným hodnocením. Palec dolů dává čtyři dny po vydání 71 % uživatelů, kteří dávají najevo nespokojenost s nabízeným obsahem. Prý sice není vysloveně špatný, avšak za 30 eur ho není mnoho. Příběhem údajně stihnete projít za dvě hodiny, přičemž nová oblast je malým prostranstvím, kde dalších tajemství a vedlejšího obsahu moc není. Nová postava se mezitím obecně chválí, recyklované aktivity ze základu už nikoliv.

Kdyby byl přídavek rozumně naceněný, dávalo by DLC smysl, jenže Gearbox si za něj říká skoro polovinu ceny základní hry, což se fanouškům nelíbí. Jde podle nich o krok dozadu oproti předchozím dílům, a to i trojce, jejíž dodatky až na jednu výjimku hráčskou základnu rozdělovaly. Na druhou stranu je třeba dodat, že v tomto případě dostanete herní třídu i nový příběh v jediném balíčku, zatímco u předchozího dílu se dodatečná DLC obešla bez nových hratelných postav.

Kosmický horor a nová úroveň rarity. Borderlands 4 představuje letošní novinky a změny

Ačkoliv se rozšíření povedlo podle čísel na SteamDB přilákat zpět několik tisíc hráčů, zájem pravděpodobně zase brzy opadne. Zpomalit sešup zjevně nepomohou ani vylepšení, která skrze bezplatnou aktualizaci dostali všichni. Je mezi nimi zvýšení maximální úrovně na 60 i zavedení sdíleného postupu mezi postavami. Sběratelské předměty či skiny tak nemusíte zdlouhavě otevírat u každé z nich. Původní hrdinové prošli vyvažováním, aby mezi ně nový C4SH lépe zapadl, a hojně se opravovaly i chyby.

Jestli máte v plánu pustit se do obou chystaných příběhových přídavků, jeví se jako lepší investice Vault Hunter Pack, s nímž ušetříte 10 eur. Případně si můžete pořídit edici Super Deluxe, která skrývá řadu dalších bonusů a aktuálně je nejen na Steamu ve 30% slevě.

Zdroje:
Steam, Kotaku, Gearbox
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
