Prototyp Mirror's Edge ukazuje příšerný úvod i lámaní rukou

Vzpomínáte ještě na parkourovou akci Mirror's Edge? Díky komunitě se unikátní překážovká adventura po letech hlásí o slovo. Fanouškům se totiž podařilo zprovoznit raný prototyp hry z PS3 a uvést jej do hratelného stavu. Build, který se do rukou veřejnosti dostal už v roce 2019 bylo nutné podrobit reverznímu inženýrství a stovkám oprav, na kterých pracoval nadšenec s přezdívkou Softsoundd.
Prototyp nabízí zajímavý vhled do vývoje, i když na první pohled působí dost neuhlazeně. Chybí například finální nasvícení, takže prostředí působí mdle a bez typické čisté stylizace, která definovala výslednou hru. Nechybí ani neustálé upozornění na nutnost rekonstrukce nasvícení, což jen podtrhuje, jak nedokončený tenhle build vlastně je.
Zřejmě největší zajímavostí je alternativní úvod. Zatímco finální verze sází na tichý nástup, tady se hlavní hrdinka Faith Connors ujímá slova hned na začátku. „In this city of mirrors, the edge is where you still have a choice., pronese v monologu, který se do finální hry vůbec nedostal. Což teda není kdoví jak brilantní scenaristika a buďme rádi, že otvírák editoři nakonec vystřihli.
Změny se ale netýkají jen příběhu. Soubojový systém je odlišný, nepřátelé dokážou blokovat útoky a Faith má k dispozici jiné animace, včetně úderu z podřepu. Nechybí ani poměrně drsná odzbrojovací akce, při níž protivníkovi zlomí ruku a sebere zbraň. Objevuje se tu také úsek na časa v kanalizaci, která se do finální verze nikdy nedostala.
Mirror's Edge tak znovu ukazuje, jak to byl výjimečný projekt. Pokračování Mirror's Edge Catalyst na původní úspěch nenavázalo a série od té doby stojí na místě. Šanci na zmrtvýchvstání má aspoň díky práci komunity a v podobě duchovního nástupce Panline.