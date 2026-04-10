zdroj: tisková zpráva

Prototyp Mirror's Edge ukazuje příšerný úvod i lámaní rukou

iPhone PC PlayStation 3 Xbox 360 iOS

10. 4. 2026 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Vzpomínáte ještě na parkourovou akci Mirror's Edge? Díky komunitě se unikátní překážovká adventura po letech hlásí o slovo. Fanouškům se totiž podařilo zprovoznit raný prototyp hry z PS3 a uvést jej do hratelného stavu. Build, který se do rukou veřejnosti dostal už v roce 2019 bylo nutné podrobit reverznímu inženýrství a stovkám oprav, na kterých pracoval nadšenec s přezdívkou Softsoundd.

Panline
Novinky
Panline je duchovním nástupcem Mirror's Edge. Přináší ikonický minimalismus i PSP

Prototyp nabízí zajímavý vhled do vývoje, i když na první pohled působí dost neuhlazeně. Chybí například finální nasvícení, takže prostředí působí mdle a bez typické čisté stylizace, která definovala výslednou hru. Nechybí ani neustálé upozornění na nutnost rekonstrukce nasvícení, což jen podtrhuje, jak nedokončený tenhle build vlastně je.

Zřejmě největší zajímavostí je alternativní úvod. Zatímco finální verze sází na tichý nástup, tady se hlavní hrdinka Faith Connors ujímá slova hned na začátku. „In this city of mirrors, the edge is where you still have a choice., pronese v monologu, který se do finální hry vůbec nedostal. Což teda není kdoví jak brilantní scenaristika a buďme rádi, že otvírák editoři nakonec vystřihli.

 

Změny se ale netýkají jen příběhu. Soubojový systém je odlišný, nepřátelé dokážou blokovat útoky a Faith má k dispozici jiné animace, včetně úderu z podřepu. Nechybí ani poměrně drsná odzbrojovací akce, při níž protivníkovi zlomí ruku a sebere zbraň. Objevuje se tu také úsek na časa v kanalizaci, která se do finální verze nikdy nedostala.

Mirror's Edge tak znovu ukazuje, jak to byl výjimečný projekt. Pokračování Mirror's Edge Catalyst na původní úspěch nenavázalo a série od té doby stojí na místě. Šanci na zmrtvýchvstání má aspoň díky práci komunity a v podobě duchovního nástupce Panline.

Smarty.cz
Zdroje:
Eurogamer, EA, Softsoundd
Hry:
Mirror's Edge
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Thick as Thieves - Gameplay Trailer
Thick as Thieves - Gameplay Trailer
Warhammer Survivors - Oznámení na konzole
Warhammer Survivors - Oznámení na konzole
Inquisitor Simulator – Oznámení
Inquisitor Simulator – Oznámení
Alkahest - Gameplay Trailer
Alkahest - Gameplay Trailer
No Man's Sky - Xeno Arena Trailer
No Man's Sky - Xeno Arena Trailer
Fight Club #767 – Je Starfield po letech lepší?
Fight Club #767 – Je Starfield po letech lepší?
Frostpunk 2: Breach of Trust – Datum vydání
Frostpunk 2: Breach of Trust – Datum vydání
Mortal Shell II – Ukázka hraní
Mortal Shell II – Ukázka hraní
Fight Club #766 – Posun času jako herní mechanika
Fight Club #766 – Posun času jako herní mechanika
Heroes of Might And Magic: Olden Era - Early Access
Heroes of Might And Magic: Olden Era - Early Access
Gray Zone Warfare – Update 0.4: Spearhead
Gray Zone Warfare – Update 0.4: Spearhead
Zero Parades: For Dead Spies – Datum vydání
Zero Parades: For Dead Spies – Datum vydání
Stranger Than Heaven – Pět období
Stranger Than Heaven – Pět období
Stalker 2: Cost of Hope – Oznámení
Stalker 2: Cost of Hope – Oznámení
Lords of the Fallen II - Umbral Gameplay
Lords of the Fallen II - Umbral Gameplay
Fight Club #765 – Proč nehrajeme Crimson Desert?
Fight Club #765 – Proč nehrajeme Crimson Desert?
Wartales – Contract: Fires in the Capital - oznámení
Wartales – Contract: Fires in the Capital - oznámení
Heroes of Science and Fiction – Datum vydání
Heroes of Science and Fiction – Datum vydání
Minecraft Dungeons II – Představení
Minecraft Dungeons II – Představení
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"

Nejnovější články