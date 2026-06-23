Propouštění v EA nebere konce. Další vlna čistek zasáhla klíčová podpůrná oddělení

Vydavatelský gigant Electronic Arts stále prochází turbulentním obdobím. Zatímco se schyluje k jednomu z největších odkupů v historii herního průmyslu, zaměstnanci firmy čelí další, v pořadí již třetí vlně propouštění v letošním roce. Podle nejnovějších informací zasáhly aktuální čistky především náborová oddělení, zákaznickou podporu, týmy zajišťující bezpečnost uživatelů a IT divize.
První zprávy o propouštění přinesl server Kotaku, kterému se podařilo získat svědectví z anonymních zdrojů uvnitř společnosti. Tato tvrzení navíc nezávisle na sobě potvrdilo dvanáct veřejných příspěvků na sociálních sítích od samotných dotčených pracovníků, kteří museli vydavatelství opustit. Mnohé z těchto odchodů se týkají zaměstnanců pracujících na dálku. Vedení EA se k situaci pro Kotaku odmítlo vyjádřit a na dotazy dalších médií zatím nereagovalo.
Členové týmu Fan Care, který má na starosti péči o herní komunitu, obdrželi od vedoucího oddělení e-mail s vysvětlením, že se zaměstnanci musí přizpůsobit tomu, jak celá společnost funguje, aby lépe vyhověli měnícím se potřebám fanoušků. V rámci této evoluce prý firma přistupuje k úpravám některých stávajících pozic, vytváří role nové a přesouvá konkrétní agendu pod jiné týmy, do nových lokalit nebo k externím partnerům. Pro řadu dlouholetých pracovníků to však v praxi znamenalo okamžitou výpověď.
Ještě v říjnu přitom Electronic Arts uklidňovalo své zaměstnance a ubezpečovalo je, že se kvůli prodeji žádné bezprostřední změny ve stavu pracovních sil nechystají. Realita první poloviny roku 2026 je však diametrálně odlišná, jen letos v březnu dostal výpověď neupřesněný počet vývojářů ve čtyřech studiích, která pracovala na Battlefieldu 6. Střílečkovou sérii přitom vrátil zpět na výsluní a zaznamenal obří komerční úspěch, když v říjnu 2025 prodal přes sedm milionů kopií za pouhé tři dny a stal se nejprodávanější hrou roku v USA. Propouštění se nevyhnulo ani studiu Full Circle, které vyvíjí nový díl Skate.
Za masivním zeštíhlováním firmy stojí dva hlavní faktory. Tím prvním je agresivní implementace umělé inteligence, kterou generální ředitel Andrew Wilson už koncem roku 2024 označil za jádro budoucího směřování EA. Firma tehdy pracovala na více než stovce projektů spojených s AI. Technologický pokrok a automatizace procesů pak v posledních letech slouží v technologickém, potažmo herním sektoru jako časté odůvodnění pro snižování stavů.
Druhým, ještě zásadnějším hybatelem je ovšem blížící se dokončení obřího obchodu v hodnotě 55 miliard dolarů (1,1 bilionu korun). EA loni v září potvrdilo dohodu o převzetí investičním konsorciem, které tvoří investiční fond Affinity Partners, společnost Silver Lake a především státní Veřejný investiční fond Saúdské Arábie (PIF). Pokud transakce projde, Saúdská Arábie bude prostřednictvím svého fondu ovládat 93,4 procenta celé společnosti a půjde o největší odkup firmy za pomoci cizího kapitálu v historii.
Proces akvizice směřuje do závěrečné fáze a čeká se v podstatě už jen na rozhodnutí evropských antimonopolních úřadů, které mají nejzazší termín stanovený na 23. července. Očekává se, že obchod nakonec projde bez větších komplikací, k čemuž přispívají i politické vazby, konkrétně zapojení Jareda Kushnera, zetě amerického prezidenta Donalda Trumpa. Proti odprodeji sice dlouhodobě protestují jak herní odbory, tak lidskoprávní organizace, na samotný byznys to však zřejmě vliv mít nebude. Kolik původních zaměstnanců v EA zbude, až Saúdové firmu definitivně převezmou, momentálně není jasné.