Propadli jste nezávislému hitu Meccha Chameleon? Dávejte pozor na viry

Propadli jste jako miliony dalších nezávislé hříčce na schovávanou Meccha Chameleon? Pak buďte při hraní extrémně opatrní, protože hra čelí vážnému bezpečnostnímu problému. Některé uživatelské mapy sdílené prostřednictvím Steam Workshopu totiž obsahují malware, který se mohl stáhnout na váš počítač společně s mapou.
Na problém upozornil hráč vystupující pod přezdívkou Feint. Poté, co jeho známý při stahování jedné z map zahlédl krátce otevřené okno příkazového řádku, začal soubory analyzovat. Podle jeho zjištění mapa Lazer Tag Zero obsahoval malware dropper, tedy program určený ke stažení škodlivého softwaru.
Po zveřejnění analýzy byla mapa ze Steam Workshopu rychle odstraněna. Krátce nato se ale objevily další infikované mapy a situace se poněkud zašmodrchala. Útočníci totiž převzali kontrolu nad oficiálním Discord serverem hry. Tvůrce Meccha Chameleon vystupující pod přezdívkou Lemorion_1224 uvedl, že byl kompromitován účet zakladatele serveru a administrátoři přišli o oprávnění a kontrolu nad komunitním nástrojem.
Studio zároveň ujistilo hráče, že samotná hra není bezpečnostním rizikem. Doporučilo ale dočasně nestahovat a nepoužívat uživatelské mapy, dokud nebude problém definitivně vyřešen. Hackeři navíc zneužili situace k vytvoření falešné stránky s údajnou VR verzí hry pro Meta Quest. Tvůrce upozornili, že žádná taková verze neexistuje, požádali o její odstranění a vyzvali hráče, aby si ji nekupovali.
Vývojáři vydali aktualizaci 3.3.1, která obnovuje správný odkaz na oficiální Discord server, opravuje některé technické chyby a především posiluje ochranu proti škodlivému softwaru.
Zatím ale není jasné, zda nová opatření definitivně zabrání tomu, aby se podobný malware prostřednictvím uživatelských map znovu objevil. Tvůrci proto zatím doporučují zvýšenou opatrnost při stahování komunitního obsahu.