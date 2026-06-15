Proměna Dragon's Dogma 2 před vydáním Dark Arisen. Mizí deluxe edice i mikrotransakce
zdroj: Capcom

Proměna Dragon's Dogma 2 před vydáním Dark Arisen. Mizí deluxe edice i mikrotransakce

PC PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

15. 6. 2026 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Dragon's Dogma 2
Dragon's Dogma 2
Dragon's Dogma 2
Galerie

Capcom udělal fanouškům Dragon's Dogma 2 velkou radost, když po vzoru předchozího dílu oznámil vymodlené rozšíření Dark Arisen. Nová severská oblast, unikátní relikvie, nové úkoly a přehlídka dalších typů nepřátel slibuje zábavu na několik hodin, která prozkouší vaše schopnosti. Ještě předtím ale dojde na několik změn kolem základní verze.

Firma už 25. června z obchodů odstraní několik věcí, mezi nimiž bude i Deluxe edice hry. V ní jste kromě základní hry získali DLC A Boon for Adventures, v němž je několik věcí, které vám zjednodušili přežití v místním světě. Máte skrze něj okamžitý přístup k vybavení pro táboření, získali jste 1500 Rift Crystalů, jeden kámen pro okamžité oživení a ještě několik dalších bonusů.

zdroj: Capcom

Obecně šlo o věci, které jste ke hraní opravdu nepotřebovali, ale trochu vám zjednodušily hraní a zkrátily cestu k obsahu, který jste mohli získat i běžným hraním. Pokud jste sledovali situaci během vydání hry, asi moc dobře víte, že právě tyto mikrotransakce byly důvodem hlasité kritiky hráčů, kterým se zkratky nelíbily.

V rámci aktuálních změn tak z obchodů nezmizí pouze Deluxe verze hry, ale také většina těchto doplňků, které jste si mohli dokoupit i samostatně. V obchodu zůstane akorát Explorer's Camping Kit – Camping Gear a Dragon's Dogma Music & Sound Collection – Custom Sounds. Pokud jste si některé z odstraněných doplňků už dříve zakoupili, samozřejmě vám zůstanou k dispozici.

Dragon's Dogma 2: Dark Arisen
Novinky
Dragon's Dogma 2: Dark Arisen se vypraví na zamrzlý sever i Nintendo Switch 2

Úprava přirozeně vyvolává diskuzi ohledně změn, které si odebrání vyžádaly. Capcom totiž s rozšířením slibuje i velkou aktualizaci, která by mohla přepracovat některé systémy. Ostatně už v případě jedničky a jejího Dark Arisen rozšíření prošla hra zásadním zlepšením, kdy například představila nevyčerpatelný kámen pro teleporty a obecně o něco zjednodušila průzkum. Něco podobného lze asi čekat i v případě dvojky.

Jisté každopádně je, že Dragon's Dogma 2: Dark Arisen vyjde 9. října na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a také Nintendo Switch 2, na němž se ve stejný den konečně také objeví původní hra.

Smarty.cz
Tagy:
fantasy RPG otevřený svět
Zdroje:
Eurogamer, Capcom
Hry:
Dragon's Dogma 2 Dragon's Dogma 2: Dark Arisen
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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