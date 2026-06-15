Proměna Dragon's Dogma 2 před vydáním Dark Arisen. Mizí deluxe edice i mikrotransakce

Capcom udělal fanouškům Dragon's Dogma 2 velkou radost, když po vzoru předchozího dílu oznámil vymodlené rozšíření Dark Arisen. Nová severská oblast, unikátní relikvie, nové úkoly a přehlídka dalších typů nepřátel slibuje zábavu na několik hodin, která prozkouší vaše schopnosti. Ještě předtím ale dojde na několik změn kolem základní verze.
Firma už 25. června z obchodů odstraní několik věcí, mezi nimiž bude i Deluxe edice hry. V ní jste kromě základní hry získali DLC A Boon for Adventures, v němž je několik věcí, které vám zjednodušili přežití v místním světě. Máte skrze něj okamžitý přístup k vybavení pro táboření, získali jste 1500 Rift Crystalů, jeden kámen pro okamžité oživení a ještě několik dalších bonusů.
Obecně šlo o věci, které jste ke hraní opravdu nepotřebovali, ale trochu vám zjednodušily hraní a zkrátily cestu k obsahu, který jste mohli získat i běžným hraním. Pokud jste sledovali situaci během vydání hry, asi moc dobře víte, že právě tyto mikrotransakce byly důvodem hlasité kritiky hráčů, kterým se zkratky nelíbily.
V rámci aktuálních změn tak z obchodů nezmizí pouze Deluxe verze hry, ale také většina těchto doplňků, které jste si mohli dokoupit i samostatně. V obchodu zůstane akorát Explorer's Camping Kit – Camping Gear a Dragon's Dogma Music & Sound Collection – Custom Sounds. Pokud jste si některé z odstraněných doplňků už dříve zakoupili, samozřejmě vám zůstanou k dispozici.
Úprava přirozeně vyvolává diskuzi ohledně změn, které si odebrání vyžádaly. Capcom totiž s rozšířením slibuje i velkou aktualizaci, která by mohla přepracovat některé systémy. Ostatně už v případě jedničky a jejího Dark Arisen rozšíření prošla hra zásadním zlepšením, kdy například představila nevyčerpatelný kámen pro teleporty a obecně o něco zjednodušila průzkum. Něco podobného lze asi čekat i v případě dvojky.
Jisté každopádně je, že Dragon's Dogma 2: Dark Arisen vyjde 9. října na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a také Nintendo Switch 2, na němž se ve stejný den konečně také objeví původní hra.