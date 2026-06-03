Prodeje her od studií Sony klesaly pět let v řadě
zdroj: Foto: Sony Interactive Entertainment

Prodeje her od studií Sony klesaly pět let v řadě

PlayStation 5

3. 6. 2026 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Prodeje her od interních studií Sony klesaly pět let v řadě. Až rok 2025 přinesl první mírné oživení, o které se postaralo především Ghost of Yótei. Vyplývá to z analýzy dat zveřejněných ve finančních výsledcích Sony. Ta ukazují, že firma v roce 2024 prodala méně než polovinu first-party her oproti roku 2020, kdy na trh dorazily hity jako The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima, Spider-Man: Miles Morales nebo Demon's Souls.

Sony prodeje her zdroj: Sony

Čísla zároveň odhalují jeden z největších problémů současného herního průmyslu – vývoj velkých AAA her trvá stále déle a stojí stále více peněz. Výsledkem je výrazně pomalejší tempo vydávání nových exkluzivit. Na současné generaci konzolí například stále nevydalo novou hru studio Naughty Dog. Jeho připravovaný projekt Intergalactic: The Heretic Prophet zatím nemá datum vydání. 

Ghost of Yotei
Recenze
Ghost of Yótei – recenze pomstychtivé akční adventury

Ani akvizice studií a sázka na live service hry zatím Sony nepřinesly očekávané výsledky. Firma v posledních letech zrušila několik projektů a uzavřela některé týmy včetně Bluepoint Games. Paradoxní je, že navzdory poklesu prodejů vlastních her zažívá PlayStation finančně nejúspěšnější generaci své historie. Hlavním zdrojem příjmů už totiž nejsou exkluzivní hry, ale předplatné, digitální služby a provize z prodeje her třetích stran.

Naděje na nové first party tituly se tak upínají k červnovému State of Play, kde Sony slibuje více než hodinovou prezentaci budoucích titulů. Hlavním tahákem má být Marvel's Wolverine, ale hráči doufají, že uvidí důkazy o tom, že nabídka studií od Sony bude bohatší, než tomu tak bylo dosud.

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Tagy:
hry Japonsko byznys Sony historická samuraj finanční výsledky Ainu Ghost of Tsushima Hokkaidó
Zdroje:
Sony
Hry:
Ghost of Yótei
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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