Proč vyjde GTA VI nejdřív jenom na konzole? Producent dává odpověď

Kolem vydání Grand Theft Auto VI panuje několik konspiračních teorií. Jedna z nejočekávanějších her historie totiž 19. listopadu zamíří pouze na PS5 a Xbox Series X/S. Dohady mluví o exkluzivních dohodách i snaze prodat co nejvíce kopií hry, než se ji povede nevyhnutelně upirátit. Podle bývalého producenta Rockstar Games, který pracoval například na GTA V, Max Payne 3 nebo Red Dead Redemption, je vysvětlení prozaičtější.
„Vždy je lepší začít s omezeními a pak je rozšiřovat. Ubírat je mnohem těžší než přidávat,“ vysvětluje John Ricchio v podcastu Kiwi Talkz. Podle něj je optimalizace pro slabší hardware výrazně náročnější než pozdější přidávání grafických efektů nebo dalších technických vylepšení na výkonnějších sestavách. Ricchio zároveň odmítá, že by Rockstar některou platformu záměrně přehlížel, jde především o obchodní rozhodnutí a efektivní využití vývojových kapacit.
„Když pracujete na jedné platformě, nepracujete na ničem jiném. Pokud utrácíte peníze za port, nemůžete je současně investovat jinam,“ říká. Každá nová platforma podle něj znamená další měsíce práce a dodatečné náklady. Studio proto vždy zvažuje, zda se investice skutečně vyplatí. Rockstar tento přístup používá už řadu let.
Grand Theft Auto V dorazilo na PC přibližně rok a půl po konzolovém vydání, zatímco Red Dead Redemption 2 vyšlo na počítačích zhruba rok po uvedení na konzolích. Ani u GTA VI zatím neexistuje žádné oficiální datum vydání PC verze. Vzhledem k historii Rockstaru ale většina analytiků očekává podobný scénář i tentokrát, tedy vydání v rozmezí roku, roku a půl.