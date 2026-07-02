Problémy v ráji? Vývojáři GTA VI si stěžují na nucené přesčasy i manipulaci s bonusy
zdroj: Rockstar

Problémy v ráji? Vývojáři GTA VI si stěžují na nucené přesčasy i manipulaci s bonusy

PlayStation 5 Xbox Series

2. 7. 2026 9:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Očekávané pokračování nejslavnější série městských akcí, Grand Theft Auto VI, trhá rekordy dávno před svým vydáním, které je naplánované na 19. listopadu pro konzole PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Hra okamžitě po spuštění předobjednávek 25. června opanovala žebříčky digitálního obchodu PlayStation Store po celém světě, kde v prodejích vede zejména prémiová edice Ultimate Edition za necelých sto dolarů. Zatímco se však analytici předhánějí v odhadech miliardových tržeb a celý svět netrpělivě vyhlíží listopad, uvnitř samotného studia Rockstar to vře z úplně jiných důvodů. Na povrch vyplouvají vážná obvinění ze strany samotných tvůrců, kteří mluví o toxickém pracovním prostředí, nucených přesčasech a manipulaci ze strany vedení.

Grand Theft Auto VI
Novinky
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V obsáhlém rozhovoru pro server Game Developer promluvili tři anonymní členové odborové organizace Rockstar Game Workers Union. Pod podmínkou anonymity z obavy před okamžitou odvetou vedení popsali, jak studio systematicky selhává v péči o své zaměstnance, kteří pracují na nejočekávanějším titulu současnosti.

Podle jejich slov vedení Rockstaru zneužívá roční bonusy jako bič k udržení absolutní poslušnosti. Odměny sice mohou v dobrém období znamenat zásadní finanční přilepšení, velmi často je ale výsledná částka spíše zklamání a zaměstnanci nakonec dostávají výrazně menší obnosy, než za celý rok čekali. Odůvodnění jejich snížení ze strany manažerů bývají podle vývojářů nekonzistentní, mlhavá a často postavená na subjektivní či zpětné kritice. Zaměstnanci pak přirozeně cítí, že musí jít na ruku každému náhodnému rozmaru svých nadřízených, protože stačí jakákoliv drobnost, aby přišli o pětinu svého ročního platu bez pádného zdůvodnění.

Dalším palčivým problémem je návrat tzv. crunche, tedy období extrémních nucených přesčasů, jimiž byl Rockstar neblaze proslulý už v minulosti, než od nich navenek ustoupil. Podle odborářů jsou ale i dnes tyto praktiky v britských kancelářích natolik běžné, že je firma dává přímo do standardních pracovních smluv. V nich tedy zaměstnanci najdou dodatek, kde udílí trvalý souhlas s výjimkou z regulace pracovní doby, což zaměstnavateli umožňuje legálně vyžadovat víc než jinak zákonem stanovených 10 hodin přesčasů týdně.

Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto VI
Galerie

Frustraci v týmu navíc prohlubuje striktní příkaz k návratu do kanceláří a nesplněné sliby ohledně možnosti práce na dálku. Aby toho nebyl málo, interní statistiky ukazují, že se ve studiu v posledních letech prohloubily rozdíly v odměňování mužů a žen, což jde proti současnému trendu na britském trhu, kde se příjmová nerovnost mezi pohlavími jinak pomalu daří narovnávat.

Grand Theft Auto VI
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Napětí v Rockstaru vybublalo na povrch už loni, když studio propustilo desítky lidí a zaměstnanci tehdy tvrdili, že šlo o snahu rozprášit vznikající odbory. Studio se odvolávalo na hrubé porušení pracovní kázně.

Současní odboráři se však nevzdávají a před listopadovým vydáním GTA VI požadují po Rockstaru oficiální uznání odborové organizace. Zájem veřejnosti o hru jim prý propůjčuje silnější vyjednávací pozici, tlak odborů přinesl první úspěchy v podobě historicky nejvyššího plošného zvýšení mezd a zavedení finančních kompenzací za přesčasy. Mateřská společnost Take-Two v oficiálním prohlášení potvrdila, že žádost o dobrovolné uznání odborů obdržela a je prý připravená k otevřenému, konstruktivnímu dialogu na společném setkání.

Smarty.cz
Tagy:
Grand Theft Auto (série) otevřený svět městská akce
Zdroje:
Rockstar, Take-Two, Game Developer
Hry:
Grand Theft Auto VI
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Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
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