Problémy v ráji? Vývojáři GTA VI si stěžují na nucené přesčasy i manipulaci s bonusy

Očekávané pokračování nejslavnější série městských akcí, Grand Theft Auto VI, trhá rekordy dávno před svým vydáním, které je naplánované na 19. listopadu pro konzole PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Hra okamžitě po spuštění předobjednávek 25. června opanovala žebříčky digitálního obchodu PlayStation Store po celém světě, kde v prodejích vede zejména prémiová edice Ultimate Edition za necelých sto dolarů. Zatímco se však analytici předhánějí v odhadech miliardových tržeb a celý svět netrpělivě vyhlíží listopad, uvnitř samotného studia Rockstar to vře z úplně jiných důvodů. Na povrch vyplouvají vážná obvinění ze strany samotných tvůrců, kteří mluví o toxickém pracovním prostředí, nucených přesčasech a manipulaci ze strany vedení.
V obsáhlém rozhovoru pro server Game Developer promluvili tři anonymní členové odborové organizace Rockstar Game Workers Union. Pod podmínkou anonymity z obavy před okamžitou odvetou vedení popsali, jak studio systematicky selhává v péči o své zaměstnance, kteří pracují na nejočekávanějším titulu současnosti.
Podle jejich slov vedení Rockstaru zneužívá roční bonusy jako bič k udržení absolutní poslušnosti. Odměny sice mohou v dobrém období znamenat zásadní finanční přilepšení, velmi často je ale výsledná částka spíše zklamání a zaměstnanci nakonec dostávají výrazně menší obnosy, než za celý rok čekali. Odůvodnění jejich snížení ze strany manažerů bývají podle vývojářů nekonzistentní, mlhavá a často postavená na subjektivní či zpětné kritice. Zaměstnanci pak přirozeně cítí, že musí jít na ruku každému náhodnému rozmaru svých nadřízených, protože stačí jakákoliv drobnost, aby přišli o pětinu svého ročního platu bez pádného zdůvodnění.
Dalším palčivým problémem je návrat tzv. crunche, tedy období extrémních nucených přesčasů, jimiž byl Rockstar neblaze proslulý už v minulosti, než od nich navenek ustoupil. Podle odborářů jsou ale i dnes tyto praktiky v britských kancelářích natolik běžné, že je firma dává přímo do standardních pracovních smluv. V nich tedy zaměstnanci najdou dodatek, kde udílí trvalý souhlas s výjimkou z regulace pracovní doby, což zaměstnavateli umožňuje legálně vyžadovat víc než jinak zákonem stanovených 10 hodin přesčasů týdně.
Frustraci v týmu navíc prohlubuje striktní příkaz k návratu do kanceláří a nesplněné sliby ohledně možnosti práce na dálku. Aby toho nebyl málo, interní statistiky ukazují, že se ve studiu v posledních letech prohloubily rozdíly v odměňování mužů a žen, což jde proti současnému trendu na britském trhu, kde se příjmová nerovnost mezi pohlavími jinak pomalu daří narovnávat.
Napětí v Rockstaru vybublalo na povrch už loni, když studio propustilo desítky lidí a zaměstnanci tehdy tvrdili, že šlo o snahu rozprášit vznikající odbory. Studio se odvolávalo na hrubé porušení pracovní kázně.
Současní odboráři se však nevzdávají a před listopadovým vydáním GTA VI požadují po Rockstaru oficiální uznání odborové organizace. Zájem veřejnosti o hru jim prý propůjčuje silnější vyjednávací pozici, tlak odborů přinesl první úspěchy v podobě historicky nejvyššího plošného zvýšení mezd a zavedení finančních kompenzací za přesčasy. Mateřská společnost Take-Two v oficiálním prohlášení potvrdila, že žádost o dobrovolné uznání odborů obdržela a je prý připravená k otevřenému, konstruktivnímu dialogu na společném setkání.