Pro propuštěné zaměstnance Rockstaru to nevypadá dobře. Během soudu nebudou dostávat mzdu
zdroj: Rockstar Games

13. 1. 2026 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Spor mezi Rockstar Games a skupinou bývalých zaměstnanců ve Velké Británii nabral další nepříjemný směr. Britský soud totiž rozhodl, že 31 propuštěných vývojářů nemá během probíhajícího právního řízení nárok na takzvanou prozatímní mzdu, tedy dočasné vyplácení platu, dokud se celý případ nevyřeší.

Všech 31 pracovníků bylo z britské pobočky Rockstaru hromadně propuštěno už loni. Studio tehdy tvrdilo, že důvodem bylo vynášení citlivých a důvěrných informací o vývoji. Krátce poté se ale objevila tvrzení, že šlo o odvetu za snahy o odborovou organizaci, konkrétně za napojení části zaměstnanců na odbory IWGB. Rockstar tato obvinění od začátku jednoznačně odmítá.

Grand Theft Auto VI
Novinky
Rockstar stane před soudem kvůli údajnému potlačování odborů

Podle informací agentury Bloomberg britská soudkyně Frances Eccles zamítla žádost bývalých zaměstnanců, kteří se snažili dosáhnout návratu na výplatní listinu alespoň po dobu soudního sporu. Takové opatření by jim zajistilo finanční jistotu, než padne finální verdikt o oprávněnosti hromadného propuštění.

Soudkyně však dospěla k závěru, že žalobci nepředložili dostatečně přesvědčivé důkazy o reálné šanci uspět s tvrzením, podle něhož bylo hlavním motivem jejich propuštění potlačování odborové činnosti. Ve svém rozhodnutí konstatovala, že soud zatím nedokáže dospět k závěru, zda bylo klíčovým důvodem výpovědi členství zaměstnanců v odborech IWGB.

Toto rozhodnutí výrazně oslabuje pozici propuštěných vývojářů a zároveň nahrává verzi událostí, kterou prezentuje Rockstar. Ten opakovaně tvrdí, že zaměstnanci porušili interní pravidla a podíleli se na únicích informací o chystaných a dosud neoznámených projektech.

The Light of Motiram
Novinky
Sony a Tencent urovnaly spor o kopii Horizonu. Light of Motiram mizí z obchodů

Rockstar v posledních dnech upřesnil, že mělo docházet k předávání informací influencerům prostřednictvím sociálních sítí, včetně jednoho serveru na Discordu. Právě ten se stal středem celého sporu. Podle firmy na něm byli nejen současní a bývalí zaměstnanci, ale také lidé z konkurenčních studií a dokonce i herní novinář, což jim údajně umožnilo přístup k citlivým detailům o Grand Theft Auto VI a dalších titulech.

Rozhodnutí soudu znamená, že bývalí zaměstnanci zůstávají bez jakékoliv mzdy po celou dobu právního sporu. Ten tak pokračuje dál, ale bez finanční podpory ze strany firmy, se kterou se nyní soudí.

Smarty.cz
Tagy:
soud herní odbory Rockastar Grand Theft Auto VI
Zdroje:
Bloomberg, Rockstar Games, Insider Gaming
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Nejnovější články