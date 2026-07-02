Příští Xbox taky bez disků? Nová konzole Microsoftu zřejmě naskočí na trend Sony

Fyzické nosiče se v herním světě pomalu stávají reliktem a podle nových informací to vypadá, že další velký krok tímto směrem chystá i Microsoft. Jeho připravovaná konzole s krycím jménem Project Helix má údajně postrádat optickou mechaniku a navázat tak na trend, který nastavila konkurenční Sony. Pokud se spekulace potvrdí, znamenalo by to definitivní odklon od disků napříč celou konzolovou generací.
Informaci jako první přinesl server Windows Central, aby sdělení následně rozšířil The Verge. Obě média se shodují v zásadním bodu: Project Helix má být čistě digitální konzolí bez možnosti přehrávání fyzických kopií. Což by samo o sobě nebylo až tak šokující, protože už Xbox Series S mechaniku postrádal a vybrané revize Series X zrovna tak, kdyby zároveň neunikly také detaily o tom, jak Microsoft plánuje naložit s existujícími fyzickými sbírkami.
Podle The Verge totiž firma testuje systém, který by umožnil převod fyzických her na digitální licence. Disk by tak přestal být primárním nosičem dat, ale stal by se spíše jakýmsi klíčem k digitální licenci, což je přístup, s kterým už dříve přišlo Nintendo u některých herních karet pro Switch 2.
Zajímavým aspektem systému u Xboxu má být jeho „přenositelnost“. Licence by totiž byla vázaná na konkrétní fyzický disk pro Xbox One nebo Xbox Series, nikoli na účet, což otevírá možnost, že by se fyzické kopie daly i nadále půjčovat. Jakmile by se však aktivovala daná licence, disk by v dané chvíli nebylo možné současně přehrávat na jiném účtu. Microsoft tak zjevně zkouší najít rovnováhu mezi zachováním výhod fyzických kopií a tlakem na digitalizaci celého ekosystému.
Zatím ale nejde o oficiální oznámení, funkce momentálně prochází interními testy a už teď naráží na určité limity, zejména u některých titulů pro Xbox One. Nejistota ostatně visí i nad samotným hardwarem – není totiž potvrzené, zda Project Helix skutečně dorazí bez možnosti připojení externí mechaniky, nebo zda si Microsoft pro fyzická média nakonec ponechá alespoň volitelnou cestu.
Do toho všeho vstupuje i širší strategická debata, která bouřlivě probíhá po změně vedení v Microsoftu. Nová šéfka Xboxu Asha Sharma naznačila, že budoucnost konzolí nemusí stát jen na dosud tradičním modelu jednorázového nákupu hardwaru. Místo toho prý firma zkoumá „radikálně odlišné obchodní modely“ a je podle ní těžké si představit, že si masové publikum může dovolit utrácet tisíce dolarů za jednu generaci konzole.
Tato úvaha otevírá dveře dříve spíš okrajovým konceptům, jako jsou předplatitelské nebo hybridní modely. Microsoft s nimi už experimentoval v minulosti prostřednictvím programu All Access, který umožňoval pořízení konzole na splátky s přibaleným Game Passem. Experiment sice už skončil, ale podle Sharminých slov by se mohl v nové generaci vrátit v razantnější podobě a víc připomínat pronájem než plnohodnotný nákup.
Sharma navíc naznačila, že první náznaky těchto nových obchodních modelů bychom mohli vidět už letos. I když neupřesnila, o co přesně půjde, ve hře je podle spekulací i varianta zařízení závislého na cloudu, které by snížilo výrobní náklady, ale taky opět přepsalo pravidla toho, „co je Xbox“.