Přirodní síly volají. Do Path of Exile 2 míří druid, plná verze snad v příštím roce
zdroj: Grinding Gear Games

PC MAC PlayStation 5 Xbox Series

5. 12. 2025 16:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Path of Exile 2 asi zatím není nástupcem, jakého si fanoušci jedničky vysnili, ale od toho tu je předběžná verze, kde se výsledek může formovat podle ohlasů hráčů. Ne vždycky se to ale povede, viz třeba dubnové nerfování. Jindy je ale zpětná vazba klíčová. Uvidíme tedy, co komunita řekne na prosincový update.

Jméno The Last of the Druids napoví, že se do akčního RPG rozzuřeně přiřítí síla přírody v podobě druida, který představí unikátní herní styl s možností přeměny do mohutného medvěda, lehce antropomorfního vlka a oheň dštící wyverny. Tak snad nebude moc silný.

zdroj: Grinding Gear Games

Druida doprovodí další liga The Fate of the Vaal zaměřená na starověkou civilizaci a její ztracený chrám, v němž se ohýbá i samotný čas. Zajímavým mechanismem nicméně je to, že jakmile dungeon najdete, budete si ho muset sami dohromady postavit. Novinky pak ještě doplňují další Ascendancy třídy a nový endgame Pinnacle boss.

Aktualizace vyjde na všech platformách 12. prosince. Studio si od ní mimo jiné slibuje, že zlepší výkon na všech platformách, specificky především na konzolích. S updatem se hra posune do verze 0.5.0, což znamená, že cesta k plnému zážitku je zhruba v půlce. Kdy lze očekávat plné vydání?

Ředitel hry Jonathan Rogers na jaře tvrdil, že by byl zklamaný, kdyby plná verze nevyšla letos. Vzhledem k tomu, že už se nacházíme na konci roku, se jeho sen evidentně splnit nepodaří. A dost pravděpodobně nevyjde ani v avizovaný březen 2026. Vzhledem k tomu, že ve hře chybí ještě dvě příběhové kapitoly, zatímco se jistě ještě bude hýbat s endgame obsahem a balancem, je reálný spíše podzim 2026.

Rogers webu Eurogamer řekl, že si je docela jistý příštím rokem a určitě plnou verzi nechtějí odsunout do roku 2027. Nechce nic vysloveně slibovat, avšak vzhledem k prosincovému vydání předběžné verze v minulém roce, by s ohledem na tempo dával smysl prosinec 2026.

„Nemám konkrétní časový plán, ale rozhodně bych nechtěl, aby to trvalo déle než do konce příštího roku. Samozřejmě se snažíme hru vydat co nejrychleji, ale rozhodně bych nechtěl, aby se protáhla do roku 2027,“ uvedl.

