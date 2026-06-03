Připravte si náhradní kalhoty. Horor ILL představuje nefalšovanou hrůzu a brutalitu

Hororová novinka ILL se během prezentace State of Play postarala o jeden z nejvíce šokujících a nepříjemných trailerů, co v posledních letech pamatuji. Nová ukázka (ke zhlédnutí výše) totiž vsadila na extrémní brutalitu a posouvá hranice videoherního hnusu zase o kus dál. Upoutávka představila sérii mimořádně krvavých scén, od rozdrcených lebek přes detailní rozsekávání nepřátel až po velmi explicitní zobrazení zranění a amputací. Vývojáři evidentně chtěli demonstrovat především svůj pokročilý systém fyziky těl a dynamického poškození protivníků.
ILL se odehrává v opuštěném výzkumném komplexu, kde neznámý zdroj zla proměnil obyvatele v groteskní mutanty Aberrations. Čili potud nic extra objevného. Naprosto hrozivě dobře ale vypadají odporní nepřátelé, které ještě umocňují doslova nelidské animace a pohyby, které v mém ještěrčím mozku spouštějí doslova primitivní hrůzu z neznámého. A víte co mi to celé taky trochu připomíná? Zapomenutý klenot Condemned: Criminal Origins, možná trochu říznutý Outlastem. Jen snad ještě víc znepokojivý.
Za projektem stojí studio Team Clout, které spolupracuje s vydavatelem Mundfish, známému především kvůli Atomic Heart. Zajímavostí je, že součástí týmu jsou i lidé z filmového průmyslu, kteří pracovali na hororových projektech jako Longlegs, V/H/S/Beyond nebo seriálu It: Welcome to Derry.
Právě filmové zkušenosti jsou na traileru dost znát. Místo klasického představení příběhu nebo mechanismů se ukázka soustředí hlavně na šok, napětí, fyzickou brutalitu a taky parádní mimiku a herecké výkony. Už z dřívějška ale víme, že rozhodně nepůjde o interaktivní film, ale skutečný survival horor, kde náboje počítáte spíše na jednotky. Nebudou chybět ani souboje s bossy nebo vylepšování zbraní.
ILL vyjde na PC, PS5 a Xbox Series X/S v roce 2027.