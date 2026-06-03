zdroj: Mundfish

PC PlayStation 5 Xbox Series

Připravte si náhradní kalhoty. Horor ILL představuje nefalšovanou hrůzu a brutalitu

3. 6. 2026 14:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

ILL
ILL
ILL
Galerie

Hororová novinka ILL se během prezentace State of Play postarala o jeden z nejvíce šokujících a nepříjemných trailerů, co v posledních letech pamatuji. Nová ukázka (ke zhlédnutí výše) totiž vsadila na extrémní brutalitu a posouvá hranice videoherního hnusu zase o kus dál. Upoutávka představila sérii mimořádně krvavých scén, od rozdrcených lebek přes detailní rozsekávání nepřátel až po velmi explicitní zobrazení zranění a amputací. Vývojáři evidentně chtěli demonstrovat především svůj pokročilý systém fyziky těl a dynamického poškození protivníků.

ILL se odehrává v opuštěném výzkumném komplexu, kde neznámý zdroj zla proměnil obyvatele v groteskní mutanty Aberrations. Čili potud nic extra objevného. Naprosto hrozivě dobře ale vypadají odporní nepřátelé, které ještě umocňují doslova nelidské animace a pohyby, které v mém ještěrčím mozku spouštějí doslova primitivní hrůzu z neznámého. A víte co mi to celé taky trochu připomíná? Zapomenutý klenot Condemned: Criminal Origins, možná trochu říznutý Outlastem. Jen snad ještě víc znepokojivý.

The Sinking City 2
Dojmy z hraní
The Sinking City 2 se od jedničky i celé tvorby Frogwares odklání k survival hororu

Za projektem stojí studio Team Clout, které spolupracuje s vydavatelem Mundfish, známému především kvůli Atomic Heart. Zajímavostí je, že součástí týmu jsou i lidé z filmového průmyslu, kteří pracovali na hororových projektech jako Longlegs, V/H/S/Beyond nebo seriálu It: Welcome to Derry.

Právě filmové zkušenosti jsou na traileru dost znát. Místo klasického představení příběhu nebo mechanismů se ukázka soustředí hlavně na šok, napětí, fyzickou brutalitu a taky parádní mimiku a herecké výkony. Už z dřívějška ale víme, že rozhodně nepůjde o interaktivní film, ale skutečný survival horor, kde náboje počítáte spíše na jednotky. Nebudou chybět ani souboje s bossy nebo vylepšování zbraní.

ILL vyjde na PC, PS5 a Xbox Series X/S v roce 2027.

Smarty.cz
Tagy:
horor State of Play červen 2026
Zdroje:
Team CLOUT
Hry:
ILL
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

God of War Laufey - Kdo je Faye?
God of War Laufey - Kdo je Faye?
God of War Laufey - Záběry z hraní
God of War Laufey - Záběry z hraní
Control Resonant - Datum vydání
Control Resonant - Datum vydání
Tomb Raider: Legacy of Atlantis - Datum vydání
Tomb Raider: Legacy of Atlantis - Datum vydání
Marvel’s Wolverine - Rozšířený trailer se záběry z hraní
Marvel’s Wolverine - Rozšířený trailer se záběry z hraní
Until Dawn 2 - Oznámení
Until Dawn 2 - Oznámení
O Bondovi a novém Zaklínači || Chléb & Games
O Bondovi a novém Zaklínači || Chléb & Games
Planet Zoo 2 - Oznámení
Planet Zoo 2 - Oznámení
Call of Duty: Modern Warfare 4 - Oznámení
Call of Duty: Modern Warfare 4 - Oznámení
Marathon - Season 2 Cinematic Trailer
Marathon - Season 2 Cinematic Trailer
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – Datum vydání a obsah po vydání
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – Datum vydání a obsah po vydání
O Forze Horizon 6 s Patrikem a Pánovi prstenů od Warhorse || Chléb & Games
O Forze Horizon 6 s Patrikem a Pánovi prstenů od Warhorse || Chléb & Games
Civilization VII - Test of Time Update
Civilization VII - Test of Time Update
Nailcrown – Oznámení
Nailcrown – Oznámení
Jsou remaky lepší než původní hra? || Chléb & Games
Jsou remaky lepší než původní hra? || Chléb & Games
Warhammer 40,000 Mechanicus II - Leader Deep-dive: Videx & Obasis
Warhammer 40,000 Mechanicus II - Leader Deep-dive: Videx & Obasis
Godzone 6 - Teaser
Godzone 6 - Teaser
Chléb & Games: Heroes, Path of Exile 2 a hodnocení tříd v Diablu
Chléb & Games: Heroes, Path of Exile 2 a hodnocení tříd v Diablu
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time Oznámení
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time Oznámení
Europa Universalis V: Fate of the Phoenix - Trailer
Europa Universalis V: Fate of the Phoenix - Trailer

Nejnovější články