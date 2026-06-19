Příjmy z digitálních her v roce 2025 dosáhly nového maxima. Společnosti přesto stále propouští
zdroj: Sandfall Interactive

Příjmy z digitálních her v roce 2025 dosáhly nového maxima. Společnosti přesto stále propouští

19. 6. 2026 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Herní průmysl se ocitl v nejisté době plné změn. Přední společnosti neustále propouští, známá studia se ocitají v existenční krizi a jiná rovnou zavírají. Na druhé straně ale stojí rostoucí význam digitálních her i jejich zvyšující se ekonomický dopad, který se v minulém roce vyhoupl na další maximum.

PlayStation 5
PlayStation 5
PlayStation 5
Galerie

Tvrdí to minimálně výsledky analýzy společnosti Newzoo, podle které příjmy z videoher dosáhly v minulém roce na rekordní částku, když se zastavily na 201,6 miliardách amerických dolarů. Tím se vůbec poprvé v historii povedlo překonat hranici 200 miliard, a to díky meziročnímu navýšení o 9,1 %.

Největší zásluhu na tom mají počítače a mobily, zatímco konzolová scéna rostla jen mírně. Mobilní hry tak během uplynulého roku zvládly vygenerovat 113,3 miliard, což představuje 10,7% růst. PC se zasloužilo 12% růstem s celkovými 43,6 miliardy, zatímco konzole vykázaly 2,8% navýšení, které vytvořilo 44,7 miliard, především díky platbám za hry a předplatná, zatímco live-service tituly ukázaly horší výkonnost.

Z toho jasně vychází, že mobilní hry jsou nadále nejsilnějším segmentem, který se zasloužil o 56 % příjmů z celkového herního trhu. Přitom počet stažení aplikací z mobilních obchodů meziročně klesl. Bližší analýza ukázala, že hlavním zdrojem utrácení na PC jsou mikrotransakce (20,3 miliard), které rostly o 9,1 %, především díky Counter-Strike 2 a Robloxu. Naopak na konzolích tento druh utrácení klesal o 4,6 % (3,3 miliard) kvůli slabšímu zájmu o Fortnite a Call of Duty.

zdroj: Ninja Theory

Naopak u PC i konzolí se ukázal jasný růst při utrácení za prémiové tituly, který v případě počítačů skákal dokonce o 25,3 % (14,1 miliard). U konzolí šlo zároveň o primární způsob utrácení peněz, který zaznamenal celkových 19,9 miliard dolarů. Rostla ale i předplatná, v případě počítačů o 42,1 % a celkových 1,8 miliard, u konzolí o 11,7 % a 9,4 miliard.

Nejsilnějším hráčem s ohledem na regiony byla Asie spojená s Austrálií, kde se utratilo celkových 95 miliard. Druhé místo má Severní Amerika s 54 miliardami, zatímco Evropa je třetí s 36,3 miliardami. Všechny regiony meziročně rostly, nejvíce Střední východ a Afrika s povyskočením o 15 %.

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V analýze nechybí ani výhled do budoucna, který je obecně pozitivní a předpokládá se pokračující rostoucí trend. Každým rokem by tak celková částka měla vyrůst o 5,1 %, proto se v roce 2028 očekává 234,4 miliard. Nejdůležitějším článkem této pozitivní předpovědi je samozřejmě Grand Theft Auto VI. Naopak strašákem je pokračující nedostupnost hardwaru a zvyšující se ceny.

Herní trh tedy nadále roste a propouštění se většinou týká těch firem, které přerostly samy sebe, případně nezvládají vyprodukovat dostatečné hity, aby se v tomto více selektivním a drsném prostředí mohly udržet. Anebo padly za oběť většímu celku, který je donucený ke škrtům.

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Tagy:
analýza videohry digitální videoherní průmysl
Zdroje:
WCCFtech, Newzoo
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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