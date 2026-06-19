Příjmy z digitálních her v roce 2025 dosáhly nového maxima. Společnosti přesto stále propouští

Herní průmysl se ocitl v nejisté době plné změn. Přední společnosti neustále propouští, známá studia se ocitají v existenční krizi a jiná rovnou zavírají. Na druhé straně ale stojí rostoucí význam digitálních her i jejich zvyšující se ekonomický dopad, který se v minulém roce vyhoupl na další maximum.
Tvrdí to minimálně výsledky analýzy společnosti Newzoo, podle které příjmy z videoher dosáhly v minulém roce na rekordní částku, když se zastavily na 201,6 miliardách amerických dolarů. Tím se vůbec poprvé v historii povedlo překonat hranici 200 miliard, a to díky meziročnímu navýšení o 9,1 %.
Největší zásluhu na tom mají počítače a mobily, zatímco konzolová scéna rostla jen mírně. Mobilní hry tak během uplynulého roku zvládly vygenerovat 113,3 miliard, což představuje 10,7% růst. PC se zasloužilo 12% růstem s celkovými 43,6 miliardy, zatímco konzole vykázaly 2,8% navýšení, které vytvořilo 44,7 miliard, především díky platbám za hry a předplatná, zatímco live-service tituly ukázaly horší výkonnost.
Z toho jasně vychází, že mobilní hry jsou nadále nejsilnějším segmentem, který se zasloužil o 56 % příjmů z celkového herního trhu. Přitom počet stažení aplikací z mobilních obchodů meziročně klesl. Bližší analýza ukázala, že hlavním zdrojem utrácení na PC jsou mikrotransakce (20,3 miliard), které rostly o 9,1 %, především díky Counter-Strike 2 a Robloxu. Naopak na konzolích tento druh utrácení klesal o 4,6 % (3,3 miliard) kvůli slabšímu zájmu o Fortnite a Call of Duty.
Naopak u PC i konzolí se ukázal jasný růst při utrácení za prémiové tituly, který v případě počítačů skákal dokonce o 25,3 % (14,1 miliard). U konzolí šlo zároveň o primární způsob utrácení peněz, který zaznamenal celkových 19,9 miliard dolarů. Rostla ale i předplatná, v případě počítačů o 42,1 % a celkových 1,8 miliard, u konzolí o 11,7 % a 9,4 miliard.
Nejsilnějším hráčem s ohledem na regiony byla Asie spojená s Austrálií, kde se utratilo celkových 95 miliard. Druhé místo má Severní Amerika s 54 miliardami, zatímco Evropa je třetí s 36,3 miliardami. Všechny regiony meziročně rostly, nejvíce Střední východ a Afrika s povyskočením o 15 %.
V analýze nechybí ani výhled do budoucna, který je obecně pozitivní a předpokládá se pokračující rostoucí trend. Každým rokem by tak celková částka měla vyrůst o 5,1 %, proto se v roce 2028 očekává 234,4 miliard. Nejdůležitějším článkem této pozitivní předpovědi je samozřejmě Grand Theft Auto VI. Naopak strašákem je pokračující nedostupnost hardwaru a zvyšující se ceny.
Herní trh tedy nadále roste a propouštění se většinou týká těch firem, které přerostly samy sebe, případně nezvládají vyprodukovat dostatečné hity, aby se v tomto více selektivním a drsném prostředí mohly udržet. Anebo padly za oběť většímu celku, který je donucený ke škrtům.